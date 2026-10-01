Elecciones 2026 en Pueblo Libre: quiénes son los candidatos a la alcaldía distrital y qué declaran en sus hojas de vida

Doce siluetas de candidatos rodean el mapa de un distrito urbano sobre un fondo blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pueblo Libre elegirá a su próxima autoridad municipal en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, proceso convocado para el domingo 4 de octubre. La contienda distrital reúne a postulantes de distintas organizaciones políticas, con perfiles profesionales que incluyen abogados, administradores, docentes, ingenieros y funcionarios con experiencia en entidades públicas. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) establece que en estos comicios se elegirán alcaldes y regidores de los concejos distritales.

Las declaraciones juradas de hoja de vida permiten revisar la formación académica, experiencia laboral, trayectoria política, ingresos y patrimonio declarado por cada postulante. El propio JNE señala que estos documentos constituyen una fuente de información para que los electores conozcan datos relevantes de quienes participan en el proceso electoral.

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Para Pueblo Libre, una relación publicada en septiembre registra postulantes de:

Acción Popular

Renovación Popular

Podemos Perú

Frente de la Esperanza 2021

Partido Popular Cristiano

Alianza Regional por el Perú

Somos Perú

Avanza País

APRA

Partido País para Todos

Partido Morado

Ahora Nación

Visión Perú

Las hojas de vida revisadas muestran diferencias en las trayectorias profesionales y políticas. Algunos candidatos cuentan con experiencia previa en la administración municipal de Pueblo Libre, mientras otros registran labores en entidades estatales, empresas privadas, universidades o instituciones vinculadas con la gestión pública.

¿Quiénes son los candidatos a la alcaldía de Pueblo Libre en las Elecciones Municipales 2026?

La relación proporcionada para la elección incluye los siguientes postulantes:

Carlos Enrique Arana Urteaga — Acción Popular

Carlos Enrique Arana Urteaga — Acción Popular

Es abogado y registra experiencia previa en la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre. Ejerció como regidor y teniente alcalde entre 2013 y 2019, según la información proporcionada, además de declarar actividad como abogado independiente entre 2014 y 2026. Obtuvo el bachillerato en Derecho en 1990 y el título de abogado en 1991 por la Universidad de San Martín de Porres. Para 2025 declaró S/ 106.000 por ejercicio individual de su profesión y consignó un vehículo Mitsubishi Eclipse Cross valorizado en S/ 51.000.

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Óscar Raúl Cabello Acosta — Ahora Nación.

Óscar Raúl Cabello Acosta — Ahora Nación.

Es ingeniero industrial por la Universidad de Lima, con título obtenido en 1992. Su trayectoria laboral incluye docencia secundaria, asesoría e ingeniería en Enerquímica S.A.C., consultoría en Orcom del Perú S.A.C., servicios para el Ministerio de Cultura y funciones como jefe de la ODPE de Jauja en 2010. Declaró S/ 23.520 de ingresos privados correspondientes a 2025. También consignó una renuncia al Partido Nacionalista Peruano en 2015.

Hilgo Antonio Manchego Ormeño — Alianza Regional por el Perú.

Hilgo Antonio Manchego Ormeño — Alianza Regional por el Perú.

Su hoja de vida registra estudios universitarios de Derecho en la Universidad Privada del Norte, aunque el documento proporcionado no consigna la culminación de esos estudios. Para 2026 declaró labores como jefe de almacén en RPTOS Y MANTENIMIENTO SAC. En 2025 registró S/ 49.000 de remuneración bruta anual en el sector privado. Su patrimonio declarado incluye un inmueble valorizado en S/ 800.000 y un vehículo Hyundai con placa en trámite, valorizado en S/ 80.000. El JNE identifica a Manchego Ormeño como postulante a alcalde distrital de Pueblo Libre.

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Cecilia Acosta Cajaleón — Renovación Popular

Cecilia Acosta Cajaleón — Renovación Popular

Su trayectoria combina labores municipales y educativas. Declaró servicios de asistencia técnica administrativa y promoción de actividades educativas para la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre entre 2023 y 2026, además de docencia en el Instituto de Educación Superior Cepea. Es bachiller en Educación y licenciada en Educación Secundaria por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Para 2025 declaró ingresos por S/ 86.180,44 y consignó dos inmuebles en Pueblo Libre, valorizados en S/ 550.000 y S/ 350.000.

Daniel Martín Amaya Carranza — Podemos Perú

Daniel Martín Amaya Carranza — Podemos Perú

Declara como principal experiencia laboral la presidencia de Fundación Calma, cargo que registra desde 2015 hasta 2026. Sus estudios corresponden a Administración de Empresas y Administración y Recursos Humanos. Para 2025 declaró S/ 153.667,92 en ingresos. También consignó un predio en Pueblo Libre con valor declarado de S/542.400.

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Fabiola Lucero Silva Montero — Frente de la Esperanza 2021

Fabiola Lucero Silva Montero — Frente de la Esperanza 2021

Registra experiencia en entidades públicas de Lima. Fue subgerente de Educación, Cultura, Deporte y Juventud de la Municipalidad de Lince en 2023 y también trabajó como asesora en Punta Hermosa. Su formación comprende Contabilidad, Administración y gestión pública. La hoja de vida registra una sentencia firme por exacción ilegal y cobro indebido, con pena suspendida por un año y rehabilitación, según la declaración presentada. Para 2025 declaró S/ 68.550 en otros ingresos anuales y consignó cinco inmuebles, dos vehículos y participaciones empresariales.

Fidel Bratzo García Durante — Partido Popular Cristiano (PPC)

Fidel Bratzo García Durante — Partido Popular Cristiano (PPC)

Es licenciado en Administración por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, donde obtuvo el título en 2023. Su experiencia laboral declarada incluye el cargo de jefe de Recursos Humanos en COFOPRI durante 2026. También registra trayectoria partidaria en Fe en el Perú entre 2021 y 2024. Para 2025 declaró S/ 120.000 por ejercicio individual y consignó una casa, un terreno, dos vehículos, además de joyas y relojes.

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Jhonel Jorge Leguía Jamis — Somos Perú

Jhonel Jorge Leguía Jamis — Somos Perú

Cuenta con experiencia empresarial y municipal. Fue gerente general de Las Antillas Peruanas SAC, gerente de proyectos en American Paging SRL y gerente general de American Paging Integral EIRL. También ejerció como alcalde de Pueblo Libre durante el periodo 2015-2018. Es bachiller en Ciencias Administrativas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y licenciado en Administración y Finanzas por la Universidad Autónoma de Ica. Para 2025 declaró S/ 18.000 de ingresos privados y participaciones en empresas.

José Luis Casas Carrión — Avanza País

José Luis Casas Carrión — Avanza País

Su trayectoria incluye cargos en el Instituto Peruano del Deporte y municipalidades de Lima. Ocupó la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte del IPD durante 2024-2026 y también declaró funciones directivas en áreas vinculadas con servicios biomédicos, deporte y seguridad deportiva. Su formación comprende Ciencias Militares, Educación y gestión educativa. Para 2025 declaró ingresos por S/ 253.158,56 y registró dos inmuebles y tres vehículos. El IPD también registra su designación como director nacional de Recreación y Promoción del Deporte desde julio de 2026.

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Josmell Absalón Muñoz Barranzuela — APRA

Josmell Absalón Muñoz Barranzuela — APRA

Cuenta con experiencia en los sectores privado, académico y público. Fue gerente general de Real Marketing entre 2019 y 2026 y responsable de comunicaciones del Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional de Ingeniería entre 2022 y 2025. También trabajó en Estudios Falconi y Asociados y como asistente de despacho en el Congreso en 2016. Su formación incluye estudios de Marketing en ISIL y estudios universitarios en la Universidad Nacional de Ingeniería. Para 2025 declaró ingresos por S/ 70.480, además de cuatro inmuebles en copropiedad por sucesión intestada y 250 acciones de Real Marketing S.A.C. por un valor nominal de S/ 250.

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Miguel Stefano Ruiz Gutiérrez — Partido Morado

Miguel Stefano Ruiz Gutiérrez — Partido Morado

Declara experiencia laboral vinculada con la docencia y la asesoría comercial. Registró labores docentes en la Universidad Autónoma del Perú, la Universidad Tecnológica de Lima Sur y la Universidad Privada del Norte. Es bachiller y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Científica del Sur y cuenta con una maestría en Gestión Pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para 2025 declaró S/ 69.794 y consignó un inmueble en San Miguel, un vehículo y participaciones empresariales.

Walter Alfonso Cavero Villanes — Visión Perú

Walter Alfonso Cavero Villanes — Visión Perú

Es abogado, bachiller en Derecho por la Universidad de Lima y titulado en 2017. Declara experiencia profesional como abogado y una renuncia a Diálogo Vecinal en 2010. Para 2025 registró S/ 54.000 de remuneración bruta anual correspondiente al sector público y consignó un automóvil valorizado en S/ 5.000.

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¿Cómo consultar las hojas de vida y los planes de gobierno de los candidatos?

La información oficial puede revisarse mediante la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones y el portal Voto Informado. Las hojas de vida permiten consultar los datos declarados por cada postulante sobre educación, experiencia laboral, trayectoria partidaria, sentencias firmes, ingresos y bienes.

El JNE precisa que la información procede de las declaraciones juradas presentadas por los propios candidatos u organizaciones políticas. La plataforma también puede mostrar correcciones o anotaciones marginales cuando corresponda.

¿Cuándo son las elecciones municipales 2026 y dónde consultar tu local de votación?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. El JNE confirmó esa fecha dentro del cronograma oficial y aprobó el padrón electoral definitivo para los comicios.

Para conocer el local de votación y verificar si corresponde ejercer como miembro de mesa, la ciudadanía puede utilizar las plataformas oficiales del sistema electoral. La Plataforma Electoral del JNE incluye un acceso para consultar el local de votación y la condición de miembro de mesa.