Perú

Detienen al comisario de Tarma y a tres suboficiales por proteger a extorsionadores de autos robados

El jefe de la dependencia local y tres agentes afrontan siete días de detención preliminar tras las pesquisas por más de 30 denuncias relacionadas con vehículos desaparecidos

Un comisario y tres suboficiales de la Policía Nacional en Tarma fueron detenidos por presuntamente brindar seguridad y actuar como guardaespaldas para dos extorsionadores. La investigación los vincula a una red de crimen organizado dedicada al robo de vehículos a través de empresas fantasma. | Video: Latina Noticias
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La detención del comisario de Tarma y de tres suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) abrió una investigación por la presunta protección que habrían dado a una banda dedicada a la extorsión de propietarios de vehículos en la provincia de Tarma, región Junín.

Los intervenidos son el comandante David Walter Ramírez Panta, comisario de Tarma, y los suboficiales Luis Fernando Huaroc Elizarbe, Héctor Palmiro Lirio Chinchay y Jean Dennis Pawelczyk Aguirre. El Poder Judicial ordenó siete días de detención preliminar para los cuatro efectivos.

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El operativo estuvo a cargo del Grupo Especial contra el Crimen de Huancayo, en coordinación con la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Junín y por disposición del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tarma.

Detienen al comisario de Tarma por presunta protección a extorsionadores
Detienen al comisario de Tarma por presunta protección a extorsionadores| Foto: Difusión PNP

¿Cómo operaba la presunta organización criminal?

La pesquisa se inició tras denuncias de personas que habrían entregado sus vehículos a supuestas empresas de alquiler e inversión. Según las indagaciones, los responsables ofrecían utilizar las unidades para labores de transporte en minas u otras instituciones.

Una vez que obtenían los vehículos y, en algunos casos, dinero de las víctimas, los presuntos integrantes de “Los Apretadores de Tarma” exigían pagos adicionales a cambio de devolver los bienes. Las unidades, de acuerdo con la investigación, habrían sido enviadas a Lima y luego desaparecieron.

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Los agraviados también habrían recibido amenazas por WhatsApp, incluidos videos y fotografías con armas de fuego. Los presuntos extorsionadores exigían dinero y advertían a las víctimas sobre posibles ataques si no accedían a sus pedidos.

Una pieza clave en la investigación fue una fotografía que se le envió a una de las víctimas. Esto debido a que se verifica el código del arma de fuego, precisamente, se descubrió que pertenecía a la Comisaría Sectorial PNP de Tarma.

Cuatro policías quedaron bajo investigación luego de que una pesquisa sobre autos entregados bajo engaño los vinculara con una banda que exigía dinero y amenazaba a sus víctimas
Cuatro policías quedaron bajo investigación luego de que una pesquisa sobre autos entregados bajo engaño los vinculara con una banda que exigía dinero y amenazaba a sus víctimas| Foto: Difusión

El 17 de septiembre fueron intervenidos dos presuntos extorsionadores en Tarma. Sus testimonios y otros elementos recopilados durante las diligencias apuntaron a que el comisario y los tres suboficiales habrían brindado seguridad y cobertura a los investigados.

Empresario denunció que entregó su vehículo y S/70 mil

Entre los casos bajo investigación figura el de un empresario, quien habría entregado entre abril y mayo su vehículo de placa AXF-209 y S/70 mil para una supuesta inversión.

Asimismo, recibió nuevos pedidos de dinero. Los presuntos extorsionadores le habrían exigido primero S/15 mil y luego otros S/5 mil bajo amenazas.

La hipótesis policial sostiene que los cuatro efectivos intervenidos habrían cumplido funciones de custodia para los implicados y habrían facilitado sus actividades.

Este no sería el único caso, por lo que las autoridades recopilan información para hallar más víctimas.

Canales de ayuda

Ante el robo de vehículos pueden comunicarse con la Policía Nacional del Perú (PNP) a través de la Central 105, que permite reportar emergencias y derivar el caso a la dependencia policial correspondiente. Para casos de extorsión, también está disponible la Central 111, un servicio gratuito, confidencial y activo las 24 horas.

También puedes acercarte al Ministerio Público para denunciar cualquier caso de extorsión con las pruebas correspondientes.

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