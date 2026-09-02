Cronograma de pago ONP septiembre 2026: fechas de cobro según la primera letra del apellido

Varios adultos mayores reciben sus pagos de jubilación en las ventanillas de atención del Banco de la Nación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), ya cuentan con fechas definidas para recibir el pago correspondiente a septiembre de 2026.

De acuerdo con el cronograma oficial aprobado para el año fiscal 2026, los beneficiarios del Decreto Ley N.° 19990 que reciben su pensión mediante depósito bancario cobrarán entre el lunes 7 y el jueves 10 de septiembre, de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno.

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El calendario queda distribuido de la siguiente manera:

El calendario de pago de pensiones de la Oficina de Normalización Previsional de Perú para septiembre especifica las fechas de abono por inicial del apellido y pago a domicilio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fechas forman parte del Cronograma Anual Mensualizado para el Pago de las Remuneraciones y Pensiones de 2026, aprobado mediante la Resolución Viceministerial N.° 0005-2025-EF/11.01. El documento incluye específicamente el calendario de las pensiones del Decreto Ley 19990 a cargo de la ONP.

Calendario anual de pagos ONP 2026 y distribución por letras

El cronograma ONP 2026 establece una distribución mensual para los pensionistas del régimen 19990. En el caso del pago mediante cuenta bancaria, la ONP utiliza como criterio la primera letra del apellido paterno.

Esta modalidad permite organizar el abono en cuatro grupos:

A-C: primer día establecido para el pago.

D-L: segundo día.

M-Q: tercer día.

R-Z: cuarto día.

Para septiembre, los abonos se efectuarán el 7, 8, 9 y 10 de septiembre, respectivamente. El cronograma anual también contempla fechas diferenciadas para enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre.

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Es importante precisar que el cronograma corresponde al pago de las pensiones y no significa que todos los beneficiarios de la ONP reciban exactamente el mismo monto. La cantidad que corresponde a cada jubilado depende de su régimen, años de aportes, remuneraciones de referencia y las reglas aplicables a su pensión.

Tres personas adultas mayores reciben dinero en efectivo en el mostrador de cobro del Banco de la Nación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fecha de pago ONP por apellido: cronograma detallado de la A a la Z

Si buscas saber cuándo cobras la ONP en septiembre de 2026, debes revisar la primera letra de tu apellido paterno.

Por ejemplo, quienes tienen apellidos como Aguilar, Álvarez, Castro o Chávez forman parte del grupo A-C y tendrán como fecha de abono el lunes 7 de septiembre.

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Los pensionistas cuyos apellidos empiezan entre D y L, como Díaz, Flores, García, López o León, recibirán el depósito el martes 8 de septiembre.

El grupo comprendido entre M y Q cobrará el miércoles 9 de septiembre, mientras que los apellidos comprendidos entre R y Z tendrán el depósito el jueves 10 de septiembre.

El criterio se aplica al apellido paterno y está establecido en el calendario oficial de la ONP.

Un pensionista retira su pago mensual en efectivo frente a la ventanilla del Banco de la Nación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modalidades de abono de pensiones ONP por ventanilla y cajeros del Banco de la Nación

Los pensionistas pueden recibir su dinero mediante las entidades financieras autorizadas. Para el régimen 19990, el cronograma contempla abonos en cuentas del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

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Esto significa que el pensionista no necesariamente tiene que acudir a una ventanilla el día indicado para retirar su dinero. Una vez realizado el depósito, puede utilizar los canales disponibles de su entidad financiera.

En el caso del Banco de la Nación, existen agencias, cajeros automáticos y agentes autorizados que permiten realizar operaciones de retiro y consulta.

Pensión - ONP

Cronograma ONP de pago a domicilio: fechas y requisitos de entrega

La ONP también contempla el pago a domicilio para determinados pensionistas. Para septiembre de 2026, el periodo establecido va del 14 al 23 de septiembre.

Esta modalidad resulta especialmente útil para pensionistas que, por razones de salud, edad u otras condiciones, tienen dificultades para desplazarse hasta una entidad financiera.

El hecho de que exista un periodo de pago a domicilio significa que la entrega no necesariamente se realiza en un único día. La visita puede efectuarse dentro del periodo establecido por la ONP.

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Los pensionistas que utilizan esta modalidad deben estar atentos a la información oficial y seguir las recomendaciones de seguridad de la entidad.

Un pensionista recibe en la puerta de su vivienda el sobre con el pago de su pensión entregado por un representante del Banco de la Nación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer si no abonaron mi pensión ONP hoy según la fecha fijada?

Si llegó la fecha indicada en el cronograma ONP septiembre 2026 y el dinero todavía no aparece en la cuenta, lo recomendable es verificar primero que se trate de la fecha correspondiente al grupo del apellido paterno.

También se debe comprobar el saldo y movimientos de la cuenta bancaria utilizada para recibir la pensión.

Si el abono no aparece después de las verificaciones correspondientes, el pensionista puede comunicarse directamente con la ONP a través de sus canales oficiales. La entidad cuenta con servicios de consulta y atención para pensionistas.

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La ONP también permite consultar las constancias de pago de pensiones, mediante las cuales el pensionista puede revisar información relacionada con sus abonos.

Datos clave del pago ONP de septiembre 2026

A-C: lunes 7 de septiembre.

D-L: martes 8 de septiembre.

M-Q: miércoles 9 de septiembre.

R-Z: jueves 10 de septiembre.

Convenios internacionales: martes 15 de septiembre.

Pago a domicilio: del 14 al 23 de septiembre.

Régimen principal consultado: Decreto Ley 19990.

El calendario forma parte del cronograma oficial aprobado para el año fiscal 2026 y publicado por la ONP y el Ministerio de Economía y Finanzas.