La historia detrás de la conquista incaica que Alfredo Barreda reconstruye: Cómo 164 españoles lograron imponerse en el Imperio incaico

Conquistadores españoles y miembros de la nobleza incaica se encuentran frente a frente en una explanada andina con ruinas de piedra al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El escritor peruano Alfredo Barreda publicó Crepúsculo incaico, su primera novela, una reconstrucción narrativa de la conquista del Imperio incaico que pone el foco en las estrategias militares, la circulación de información y las alianzas políticas que permitieron a un grupo de 164 españoles imponerse sobre una estructura de poder mucho más amplia. La obra recorre desde la preparación de la expedición hasta la rebelión indígena posterior a la ocupación del Cusco.

¿Quién es el autor de ‘Crepúsculo incaico’?

Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializado en Derecho de Patentes, Marcas y Derechos de Autor, Barreda desarrolló además una trayectoria ligada al arte contemporáneo, el coleccionismo y la fotografía. Es fundador del Museo de Arte Contemporáneo, integra el Patronato Cultural del Perú y forma parte del Consejo Directivo del Museo de Arte de Lima.

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La novela ordena el proceso en cuatro momentos: la preparación de la expedición, la conquista, la dominación y la rebelión indígena. Barreda sitúa el comienzo de esa historia fuera de Cajamarca, en Toledo, donde ubica una política expansiva de la monarquía española tras el desembarco europeo en América. Esa perspectiva desplaza el relato de una batalla aislada hacia una disputa prolongada por territorios, recursos y formas de autoridad.

La portada del libro Crepúsculo incaico, escrito por Alfredo Barreda, ilustra el enfrentamiento entre conquistadores españoles e incas durante la caída del Imperio incaico.

La captura de Atahualpa aparece como una operación planificada

Para Barreda, la captura de Atahualpa en Cajamarca no puede entenderse sin considerar el conocimiento previo que los españoles tenían sobre las divisiones internas del Imperio incaico. El autor sostiene que Francisco Pizarro conocía la guerra entre Huáscar y Atahualpa, además de las fortalezas y los límites militares de este último. En sentido contrario, el gobernante indígena no tenía una dimensión precisa sobre el número ni las capacidades de los recién llegados.

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La invitación a Atahualpa para acudir a la plaza de Cajamarca, los disparos de cañón, el sonido de los cascabeles de los caballos y la ruptura de la cadena de mando del ejército nativo forman parte de la secuencia que la novela presenta como una maniobra cuidadosamente diseñada. “Si la batalla hubiera sido en campo abierto, posiblemente otro habría sido el resultado”, afirmó Barreda.

El relato se inicia antes de los enfrentamientos decisivos. Jóvenes pescadores observan desde la costa una embarcación desconocida y se preguntan si quienes desembarcan son hombres o dioses. La escena introduce el problema que atraviesa el libro: el contacto entre dos sociedades con idiomas, costumbres e intereses desconocidos entre sí. En ese espacio de incertidumbre, la información adquiere un valor militar y político.

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El escritor peruano Alfredo Barreda sostiene un ejemplar de su obra Crepúsculo incaico ante una estantería de libros.

Felipillo concentra el conflicto entre traducción, supervivencia y poder

Felipillo ocupa un lugar central en esa tensión. Capturado y secuestrado a los 14 años, aprende castellano y se convierte en traductor e intermediario entre los conquistadores y los pueblos indígenas. Su capacidad para moverse entre dos lenguas lo vuelve necesario para los españoles, aunque esa posición no le otorga seguridad ni autonomía plena frente a quienes controlan la expedición.

“Su único poder radicaba en saber español, para ser capaz de traducir y así ser útil y necesario”, explicó Barreda sobre el personaje. En la novela, Felipillo intenta alertar a Atahualpa acerca de las capacidades militares de los invasores antes de la captura. Tras el apresamiento del gobernante, procura transmitirle cuáles son las fortalezas y las debilidades de quienes lo mantienen bajo custodia.

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La guerra entre Huáscar y Atahualpa aparece como otro de los factores que condicionaron el avance español. La disputa por el control del Imperio incaico había dejado fracturas políticas y militares que los conquistadores aprovecharon para negociar con pueblos sometidos por los incas. Barreda plantea que, sin esa guerra, el poder habría permanecido concentrado en Cusco bajo Huáscar, aunque considera imposible establecer con certeza qué habría ocurrido en un combate directo entre ambos ejércitos.

La mano con guante de cuero de un conquistador español sujeta la muñeca del soberano inca Atahualpa durante el episodio histórico de su captura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dominación abrió una disputa por el territorio y la autoridad

La novela muestra que el control de las principales ciudades no resolvió el conflicto. La tercera parte, titulada “La dominación”, aborda las dificultades que enfrentaron los españoles después de la captura de Atahualpa y del avance hacia el Cusco. El dominio militar dejó abiertas preguntas sobre quién gobernaría, cómo se organizaría el trabajo, de qué modo se recaudarían recursos y qué lugar tendría la evangelización dentro del nuevo orden.

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Entre los personajes históricos que intervienen en el libro aparecen Pizarro, Atahualpa, Huáscar, Diego de Almagro, Manco Inca, Hernando Pizarro y Willac Umu. La rivalidad entre Pizarro y Almagro ocupa un lugar relevante porque expresa otra disputa de poder: la pelea por el Cusco, los territorios, las riquezas, los títulos y el reconocimiento dentro de la estructura colonial que comenzaba a formarse.

Barreda sostiene que las alianzas resultaron tan relevantes como las armas. En su mirada, los españoles podían recurrir a acuerdos con pueblos que habían sido sometidos por los incas, una estrategia que vincula con la utilizada por Hernán Cortés en México. El resultado es una narración donde la conquista no queda reducida a dos bandos uniformes, sino que incorpora rivalidades, pactos temporales, intereses individuales y enfrentamientos entre grupos con objetivos distintos.

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Un apretón de manos entre líderes indígenas y autoridades españolas sella un pacto sobre un mapa antiguo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Manco Inca prolonga la historia después de la caída del Cusco

La cuarta parte se concentra en la rebelión liderada por Manco Inca, que altera la idea de una conquista concluida tras la toma del Cusco o la ejecución de Atahualpa. La resistencia indígena prolonga la guerra y coloca en primer plano las disputas por el territorio, la autoridad y la continuidad de las instituciones políticas andinas. El proceso, según plantea la novela, atravesó etapas de ocupación, negociaciones y nuevas formas de violencia.

El título Crepúsculo incaico alude al tránsito entre la luz y la oscuridad. Barreda explicó que el sol era la principal deidad de los incas y que la destrucción del Imperio implicaba una devastación física y espiritual. “El momento exacto del crepúsculo se da cuando los españoles toman el control del imperio incaico, desde la captura de Atahualpa hasta que toman la capital imperial, el Cusco”, sostuvo.

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Representación del ejército convocado por Manco Inca. (Historia Militar Peruana)

El escritor afirmó que la investigación para la novela comenzó hace 10 años y que ese trabajo lo llevó a cuestionar interpretaciones difundidas sobre la conquista. Entre ellas, mencionó su posición de que Atahualpa no fue inca y de que Almagro no integró el grupo inicial de conquistadores. Barreda indicó que identificó siete errores en la historia conocida y adelantó que ya desarrolló el argumento de su próxima novela, resumido en el epílogo de Crepúsculo incaico, cuya finalización prevé para dentro de dos años.