Nuevo sueldo mínimo de S/1.230: Los montos actualizados de asignación familiar, aporte EsSalud y más

Desde el 1 de octubre la RMV es de S/1.230. Y se viene otro aumento en 2027. - Crédito Andina

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El sueldo mínimo será de S/1.230 desde el 1 de octubre. Es decir que los trabajadores que ganen menos de este monto deberán percibir como remuneración bruta el nuevo monto de S/1.230.

Si bien aún falta el segundo aumento prometido, que será de S/70 más en el primer semestre del 2027, ya con este nuevo monto se recalcularán otros pagos, así como los aportes a las pensiones. Entre los más importantes están:

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Remuneración mínima vital será de S/1.230

La asignación familiar ahora será de S/123

El trabajo nocturno (RMV + 35%) pasa a ser de S/1.660,50

El aporte mínimo a EsSalud (del 9%, a cargo del empleador) pasa a S/110,70

Las prestaciones alimentarias del sector privado (2 RMV) pasan a ser de S/2.460

El gasto por movilidad del sector privado (4% de la RMV) pasa a ser de S/49,20.

Así se aplica la medida del aumento del sueldo mínimo a S/1.300. - Crédito Captura de El Peruano

Pagos del sector privado aumentan

¿Sabías que si tienes hijos recibes el pago de asignación familiar? Este equivale a 10% del sueldo mínimo, para todos los trabajadores que tengan hijos, sin importar el monto de su remuneración. Así, este (que se recibe por tener hijos, y no por cada hijo que se tenga) ahora pasará de S/113 a S/123, S/10 más que antes.

También en el sector privado hay leyes que regulan las prestaciones alimentarias y los gastos por movilidad que hace el empleador, estos también subirán y ahora será de S/2.460 y S/49,20.

Además, el aporte que hace tu empleador a EsSalud (muchas veces confundido como un aporte del trabajador) se elevará si ganabas el sueldo mínimo. Este si es calculado en base al sueldo, el 9%, pero no se te descuenta. Ahora el aporte mínimo será de S/110,70.

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Desde el Palacio de Gobierno, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, anuncia un importante incremento en la remuneración mínima vital, explicando que la medida fue tomada de manera institucional y consensuada para beneficiar a los trabajadores del país. | Canal N

Los sueldos que suben

Pero el aumento de la remuneración mínima vital también significa mayores incrementos para sueldo diferenciados.

Por ejemplo, para los trabajadores nocturnos , quienes ganan el sueldo mínimo más un extra de 35% del monto, el sueldo pasará de S/1.525,50 al monto de S/1.660,50.

Asimismo, para los trabajadores del sector minero , donde el sueldo mínimo es el monto de la RMV más el 25%, este pasará a ser de S/1.414,50 a S/1.537,50.

Por otro lado, el Bono Beta de los trabajadores agrarios, que es del 30% de la RMV, pasará de S/339 a S/369

Así, además, el reto para el sector privado es cómo conjugar estos aumentos con los sueldos de otros trabajadores que estaban en cargos más altos pero que ganaban S/1.230, por ejemplo. Ahora trabajadores nuevos, en cargo junior, ganarían el mismo monto, a pesar de que otros que llevan año en los puestos, por ejemplo, siguen recibiendo un monto estancado.

Juan Sheput, ministro de Trabajo, reveló que el pago de S/100 para las MYPES, por cada trabajador, llegará a finales de octubre. - Crédito Presidencia

El costo laboral para el sector privado

Pero se debe anotar que este aumento significará un mayor gasto también de las empresas del sector privado, uno que aumenta las gratificaciones, los bonos, las vacaciones, la CTS y más.

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Según datos del Centro de Capacitación Aprendizaje Contable, los empresarios deben tener en cuenta el costo laboral de los trabajadores que tienen a cargo. Asimismo, revelan cómo esto cambiará con la nueva RMV.

En la microempresa , en suma, con la remuneración mínima vital de S/1.230 (sin asignación familiar, ni CTS, ni gratificaciones), con vacaciones de S/51,25 (el costo laboral) y el seguro de S/15, al mes un trabajador costará S/1.296,25 .

En la pequeña empresa , con la remuneración mínima vital de S/1.230 (sin asignación familiar), más S/59,79 de CTS, S/102,50 de gratificaciones, S/ 9,23 de bonificación extraordinaria, S/51,25 de vacaciones y S/110,70 de seguro, el costo laboral mensual de un trabajador asciende a S/1.563,47 .

En el régimen general, con la remuneración mínima vital de S/1.230, más S/123 de asignación familiar, S/131,54 de CTS, S/225,50 de gratificaciones, S/20,30 de bonificación extraordinaria, S/112,75 de vacaciones y S/121,77 de seguro, el costo laboral mensual de un trabajador asciende a S/1.964,86.

Como se recuerda, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, ha revelado que el bono para las MYPES, de S/100 por trabajador, se pagaría a finales de octubre.