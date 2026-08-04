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Pensión ONP se cobra desde el lunes 10 de agosto: Revisa el cronograma de pagos

Cronograma ONP 2026. Los jubilados ya se preparan para cobrar su pensiones de agosto. Como se sabe, deberán esperar cinco meses para cobrar segunda la gratificación del año, luego de la de julio

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Cronograma de pensiones ONP para los jubilados en agosto. - Crédito Andina
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Los jubilados de la ONP cobraron sus pensionista y gratificaciones en julio pasado, y ya en agosto se acercan las fechas para que vuelva a cobrar su monto mensual.

Pero deberán esperar aún a diciembre para cobrar nuevamente doble pensión. Mientras, estas son las fechas del cronograma de pagos de este mes de agosto 2026:

  • Apellidos A-C: lunes 10 de agosto
  • Apellidos D-L: mates 11 de agosto
  • Apellidos M-Q: miércoles 12 de agosto
  • Apellidos R-Z: jueves 13 de agosto
  • Inicio del pago a domicilio: lunes 17 de agosto
  • Fin de pago a domicilio: miércoles 26 de agosto.
ONP
Los pensionistas cobrarán primero, comos siempre, en el mes de agosto. La ONP detalla las fechas. - Crédito Andina

Así se abonarán las pensiones

Quédate atento que ya empiezan los abonos. Por un lado, para los pensionistas del Decreto Ley 19990 el abono en cuenta se efectuará en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. La ONP señaló que el pago a domicilio a los pensionistas se realizará del 17 al 26 de agosto.

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Por otro lado, los beneficiarios comprendidos en los convenios internacionales y los pensionistas de la Ley 27803 recibirán el depósito el 14 de agosto.

Mientras, los pensionistas de los regímenes del Decreto Ley 18846Decreto Ley 20530 y pensiones por encargo, Ley 30003 (pensionistas pesqueros) y Ley 26790 (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) recibirán el abono en cuenta el 14 de agosto en las entidades financieras autorizadas: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

Con tu clave virtual puedes acceder a tus constancias de pago a través de ONP Virtual. | ONP

Asimismo, en el caso de la Ley 26790, el Banco de la Nación atenderá además los pagos correspondientes a cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro. Para estos regímenes, el pago a domicilio se efectuará del 20 al 26 de agosto.

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Con este cronograma, los pensionistas podrán identificar con anticipación la fecha en la que recibirán su pensión y programar el retiro de sus recursos mediante la modalidad de pago que les corresponda

Cabe recordar que en julio se pagó la gratificación, que equivale a una pensión entera (este pago total se conoce como la doble pensión), para los del régimen general que cumplieron con aportes de mínimo 20 años. Esto volverá a pagarse en diciembre, aún en cinco meses.

Captura de El Peruano con el cronograma de pagos de pensiones de la ONP en 2026
Las fechas de pago de las pensiones ONP. - Crédito Captura de El Peruano

La pensión de los 20530

¿Sabías que aún hay trabajadores que reciben sus pensiones a través de otras entidades? Como se sabe, estos son los del decreto Ley 20530, quienes pasarán progresivamente a la ONP.

Así, quienes reciben en otras entidades tienen estas fechas para cobrar sus pensiones:

  • Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: viernes 14 de agosto
  • Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: lunes 17 de agosto
  • Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: martes 18 de agosto
  • Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: miércoles 19 de agosto.

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