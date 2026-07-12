ONP inicia nueva modalidad de pago este lunes 13: de qué distritos serán los primeros pensionistas en cobrar

La ONP iniciará el 13 de julio un servicio gratuito de pago de pensiones a domicilio para más de 10.000 pensionistas de Lima y Callao. (Andina)

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) pondrá en marcha un nuevo servicio gratuito de pago de pensiones a domicilio este lunes 13 de julio, dirigido a más de 10.000 pensionistas de Lima y Callao.

Según informó la ONP, este mecanismo permitirá que los beneficiarios reciban sus pensiones sin salir de su hogar, priorizando la seguridad y comodidad de los adultos mayores.

La ONP, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), detalló que el pago a domicilio beneficiará a 10.060 pensionistas. El cronograma se ha organizado en función de las zonas de la capital peruana y el Callao, cubriendo distintos distritos en etapas sucesivas a lo largo de dos semanas.

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El pago a domicilio de la ONP beneficiará a 10.060 pensionistas y busca que cobren su pensión sin salir de casa. (Andina)

Día y distrito

Los pagos comenzarán en Lima Sur los días 13 y 14 de julio, abarcando los distritos de Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

De acuerdo con la información difundida por la ONP, la segunda etapa se desarrollará en Lima Norte entre el 15 y el 17 de julio, incluyendo Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

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En una tercera fase, el beneficio llegará a Lima Centro del 18 al 20 de julio, cubriendo Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

La segunda etapa del pago de pensiones a domicilio de la ONP se realizará en Lima Norte del 15 al 17 de julio e incluirá Callao y Ventanilla. (Andina)

Los pensionistas que no hayan podido ser ubicados durante la primera visita recibirán una segunda oportunidad entre el 21 y el 25 de julio. Este proceso, subrayó la ONP, busca asegurar que todos los beneficiarios puedan acceder al pago sin contratiempos.

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¿Cómo solicitar el pago a domicilio?

La ONP indicó que quienes deseen recibir el pago de su pensión en casa deben solicitar el servicio a través de ONP Virtual. El trámite es gratuito y está dirigido a pensionistas que quieran incorporarse a la modalidad de pago a domicilio.

Según la entidad, los pedidos que se registren entre el 11 de julio y el 7 de agosto serán atendidos desde setiembre. A partir de ese mes, los nuevos beneficiarios comenzarán a recibir el pago en sus domicilios.

Canales de atención

Para atender dudas o requerimientos adicionales, la ONP pone a disposición la línea telefónica ONP Te escucha al número (01) 634 2222, opción 1, con atención de lunes a viernes en el horario de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.. Esta vía permite a los usuarios consultar sobre el cronograma, requisitos y condiciones del servicio a domicilio.

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Conoce las fechas del cronograma de pagos de la pensiones ONP en el Banco de la Nación y las que se entregan a domicilio. - Crédito Andina

La implementación de este servicio responde a la necesidad de facilitar el acceso a la pensión, especialmente para quienes presentan dificultades para desplazarse. Además, la entidad busca reducir los riesgos asociados a la movilidad de los adultos mayores, asegurando un proceso seguro y eficiente.

La ONP recordó que el servicio de pago a domicilio no tiene costo y que los pensionistas pueden realizar la solicitud en cualquier momento a través de los canales virtuales habilitados. De esta manera, la entidad reafirma su compromiso con la protección social de los adultos mayores en Lima y Callao.