Perú

Bono MYPE por alza de la RMV: Empresas recibirán S/100 por cada trabajador a fin de octubre

El bono irá para empresas que tengan entre 2 y 10 trabajadores, según anuncio el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

Pyme - Mype - exportación
¿Eres MYPE y tienes de 2 a 10 trabajadores? Se viene un bono para que afrontes el alza del sueldo mínimo. - Crédito Difusión
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El sueldo mínimo será de S/1.230 a partir del 1 de octubre. Lo que quiere decir que las labores realizadas por los trabajadores desde ese mes valdrán más. Para finales de octubre todas las empresas del país deberán cumplir con este monto como mínimo a sus trabajadores.

Es decir, si un trabajador ganaba menos de S/1.230, ahora tendrá que incrementar este pago a ese monto, y también los otros que estén con respecto a este (como la gratificación, CTS, asignación familiar y más).

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Pero, para afrontar el posible impacto de esta subida, el Gobierno ha planteado entregar un bono a las MYPE afectadas. Este será de S/100 por cada trabajador que tengan, y se proyecta que se pague a finales de octubre, según reveló el mismo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.

Manos agarrando billetes de soles
Desde el 1 de octubre la RMV es de S/1.230. Y se viene otro aumento en 2027. - Crédito Andina

Bono de S/100 por trabajador

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, suscribió finalmente el decreto supremo que pone en marcha el incremento progresivo de la Remuneración Mínima Vital (RMV) hasta alcanzar los S/1.300, medida que impactará en 600 mil trabajadores y permitirá que el crecimiento económico se refleje directamente en sus hogares, según señaló la mandataria.

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Así, se detalló que el primer tramo del incremento comenzará a regir el próximo 1 de octubre, cuando la remuneración mínima pase de S/1.130 a S/1.230. Mientras, el segundo tramo se aplicará después del fenómeno El Niño, con lo cual la RMV llegará finalmente a S/1.300. De esta manera, el aumento total alcanzará los S/170.

Pero el gobierno afirma que está decisión no solo considera la situación de los trabajadores, sino también la capacidad de las micro y pequeñas empresas para afrontar el incremento. Por esto, se reconfirmó el apoyo dirigido a las empresas que cuenten con entre 2 y 10 trabajadores: el bono de S/100.

Desde el Palacio de Gobierno, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, anuncia un importante incremento en la remuneración mínima vital, explicando que la medida fue tomada de manera institucional y consensuada para beneficiar a los trabajadores del país. | Canal N

“Somos conscientes de que el Perú depende de los emprendedores y de este sector del capitalismo popular, que es el motor de nuestra economía. Y conversando con el ministro de Economía y con el premier, era importante darle un bono, un respaldo para que esta medida tenga este impulso y pueda llevarse a cabo de manera sostenible”, anotó.

Así, se precisó que estas micro y pequeñas empresas (las que tenga entre 2 y 10 trabajadores) recibirán a finales de octubre un bono de S/100 por cada empleado, como parte del acompañamiento dispuesto por el Gobierno para la implementación del nuevo monto de la remuneración mínima.

La segunda alza viene sin bono

Asimismo, el segundo aumento a la remuneración mínima se aplicaría ya para el primer semestre de 2027, con un decreto supremo que se aprobará en su momento.

Juan Sheput
El pago de S/100 para las MYPES, por cada trabajador, llegará a finales de octubre. - Crédito Presidencia

Como se recuerda, anteriormente el distintos ministros del Gobierno calcularon que este podría darse para abril de 2027, pasado los efectos del fenómeno El Niño.

Entonces se aplicaría el aumento de S/70 más a la RMV, llegando así al monto de S/1.300, prometido en el Mensaje a la Nación de la presidenta Keiko Fujimori.

Sin embargo, no se ha detallado si se hará entrega de un segundo bono para las MYPE, para afrontar este segundo tramo del alza de la RMV.

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