Martín Ambrosini, DT de San Martín, se ilusiona con repetir la dupla Emily Zinger y Paola Rivera en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

El entrenador argentino buscará repetir su rendimiento en la Universidad San Martín. Créditos: Latina TV.

Guardar

Martín Ambrosini será uno de los nuevos entrenadores de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El argentino asumirá la dirección técnica de Universidad San Martín, que buscará volver a pelear por el título nacional tras perder varias finales en las últimas temporadas.

El técnico se presentó en Somos Vóley, programa de Latina Deportes, donde se refirió a la conformación de su plantel. Entre los temas que abordó estuvo la posibilidad de volver a reunir a Emily Zinger y la armadora mexicana Paola Rivera, quienes compartieron equipo en Regatas Lima, subcampeón de la temporada 2024/2025.

PUBLICIDAD

“Sí, la verdad es que ellas tuvieron una gran temporada. Creo que fue hace dos años, en Regatas, con una muy buena competencia. Emily fue una de las máximas anotadoras”, señaló Ambrosini.

El entrenador también dio detalles sobre la llegada de Rivera, quien culminó recientemente su participación con la selección de México. “Paola llega este fin de semana, después de terminar su temporada con la selección de México. A partir de la semana que viene esperamos que se sume a los entrenamientos y al equipo”, indicó.

Martín Ambrosini sostuvo que espera que Rivera encuentre conexión no solo con Zinger, sino con el resto del plantel de San Martín. Consideró que la experiencia y la personalidad de la levantadora pueden resultar determinantes para el equipo.

PUBLICIDAD

“Aspiramos a que tengan una buena conexión, no solamente con Emily, sino también con el resto de sus compañeras. Paola es una jugadora muy importante para nosotros. Considero que, en su rol, puede ser determinante. Tiene mucha experiencia y me gusta mucho su personalidad. Esperamos que tenga una gran temporada”, completó.

Martín Ambrosini se ilusiona con repetir la dupla exitosa conformada por Paola Rivera y Emily Zinger en la Universidad San Martín.

Su opinión del vóley peruano

Por otro lado, Martín Ambrosini volvió a destacar el nivel y la tradición del vóley peruano. El nuevo entrenador de Universidad San Martín recordó sus anteriores visitas al país con la selección argentina y explicó que siguió de cerca el torneo local por la presencia de jugadoras y colegas de su país.

PUBLICIDAD

“La última temporada me tocó seguirla más de cerca. También tuve la posibilidad de estar en contacto con algún club para participar en la liga. Se dio esta posibilidad de la Universidad de San Martín y, obviamente, para mí es una gran oportunidad”, señaló.

Ambrosini anticipó una Liga Peruana de Vóley 2026/2027 disputada, a partir de los refuerzos que realizaron varios clubes. “Más aún este año, con equipos que se han reforzado muy bien, más allá de los que siempre son protagonistas. Seguramente será pareja, muy competitiva y evolucionará año tras año. Su nivel es cada vez más competitivo y el de las extranjeras parece crecer también”, sostuvo.

PUBLICIDAD

El técnico argentino también elogió a las voleibolistas nacionales y al respaldo del público hacia el campeonato. “La jugadora peruana demuestra que tiene un nivel muy competitivo y su historia lo marca. Hoy ves los estadios, la gente, lo que se consume y cómo se vive el vóley. Me parece muy admirable. A uno que le apasiona el vóley y vive de esto le resulta muy valioso ver cómo se vive y disfruta este deporte acá”, expresó.

El entrenador argentino tendrá su primera experiencia en la Liga Peruana de Vóley con la Universidad San Martín. Créditos: Latina TV.

Por último, Ambrosini resaltó el lugar histórico de Perú dentro del vóley sudamericano y el impacto que mantiene este deporte en el país. “Hablar del vóley peruano en Sudamérica es hablar de un referente, por lo que fue en su época y por lo que sigue siendo. También hay mucho para respetar. Uno empieza a ver, a leer y a consumir vóley, y conoce lo que ha hecho Perú en su historia. Lo que demuestran a diario es muy respetable y valioso, no solamente para Perú, sino para toda Sudamérica”, concluyó.

PUBLICIDAD