Perú

¿Regresan los bonos? MEF entregaría subvenciones a a familias por el fenómeno El Niño

“Como se hacía en la pandemia”. El ministro de Economía estaría evaluando otorgar bonos a los que sean afectados por el FEN

Familias ya afrontan los estragos del fenómeno El Niño. El MEF estaría planeando un subsidio para mantener su economía. - Crédito Indígena Tvdigital / Facebook
Familias ya afrontan los estragos del fenómeno El Niño. El MEF estaría planeando un subsidio para mantener su economía. - Crédito Indígena Tvdigital / Facebook
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¿Se viene los bonos como en la pandemia? Así lo sugiere Elmer Cuba, el mismo ministro de Economía y Finanzas, quien señaló que la medida se contempla en el Ejecutivo, para hacerle frente a los efectos del fenómeno El Niño.

Este bono, a diferencia de las subvenciones alimentarias durante la pandemia por el COVID-19, se daría para las familias afectadas directamente por el fenómeno El Niño; sin embargo, no se ha detallado aún de cuánto sería el monto y la forma de entrega.

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Pero no sería la única medida contemplada por el MEF. Por este lado, se trataría de una subvención dirigida a las familias peruanas, pero, por el otro, también se buscaría dar facilidades de pago de deudas para las empresas.

fenómeno El Niño
Se viene un gran impacto del fenómeno El Niño que golpearía a la economías de las regiones. - Crédito Andina/Norman Córdova

Medidas contra el FEN

“Para las empresas sería declarar en emergencia algunos sectores de manera que puedan tener plazos bancarios más largos y un tratamiento más acorde, sin necesidad de penalizar este tipo de créditos ni encarecerlos, además de establecer programas de garantía; y para las familias, obviamente, pensando en un tipo de asistencia directa tipo bono, como se hacía en la pandemia”, detalló el ministro Elmer Cuba.

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Asimismo, el ministro explicó que la intervención del Estado sería con la entrega de subvenciones económicas a los hogares damnificados del norte y sur del país, además de que las facilidades a las empresas no serán como el programa Reactiva, aplicado durante la pandemia mediante créditos garantizados por el Estado y con la participación del Banco Central de Reserva (BCR).

“No será de esa manera tan masiva como fue Reactiva, que fue algo excepcional. Reactiva es para las empresas, los bonos son para la familia y yo estoy pensando en lo segundo ahora, en bonos que vayan directamente a la familia afectada. Estamos haciendo los números y estar listos por si ocurre el evento”, aclaró.

En Latina Noticias, la economista Paola del Carpio analiza el incremento de la inflación y sus efectos en la economía peruana. Durante la presentación se detallan las alzas de precios en productos básicos como alimentos, pescados, frutas y combustibles, además de examinar la incidencia del fenómeno El Niño y factores internacionales en el poder adquisitivo de las familias.

Las proyecciones a pesar de El Niño

De igual manera, el titular del MEF recordó que las estimaciones de crecimiento en el Perú superan el 3% para este año, a pesar de que los efectos del fenómeno El Niño ya afectan a sectores como la pesca y el textil, además de que se registrarían escenarios de recesión focalizada en algunas regiones del país.

“En ese caso tendrán una recesión focalizada geográficamente. Puede haber provincias en recesión, que se van a mimetizar si no lo tomamos en cuenta, y para ello estamos preparando una acción efectiva”, explicó.

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, en el Congreso de la República
Bonos para afrontar el fenómeno El Niño: el anuncio del MEF. - Crédito MEF

Ya se aplican subsidios

Como se sabe, ya el Gobierno ha aplicado subsidios hacia la población. Así, los mototaxistas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios que cumplan con los requisitos establecidos pueden acceder al subsidio temporal otorgado por el Gobierno para mitigar el impacto del incremento extraordinario del precio de los combustibles.

Este beneficio contempla 4 soles por cada galón de gasolina o gasohol adquirido, hasta un máximo de 100 mensuales por beneficiario, durante tres meses.

Para acceder, los conductores deben ingresar al aplicativo del MEF, completar su registro y declarar sus comprobantes electrónicos de compra de combustible: https://mototaxi.mef.gob.pe/.

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