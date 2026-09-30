Se filtraron los detalles de la reunión entre Héctor Cúper y Franco Velazco que sellaron su salida de Universitario.

El periodista Gustavo Peralta contó los pormenores de la partida del DT argentino de la 'U', que arregló con Fabián Bustos en su reemplazo. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

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Universitario de Deportes resolvió la salida de Héctor Cúper después de más de dos semanas de incertidumbre. Aunque el equipo ‘crema’ se ubica en la segunda casilla del Torneo Clausura 2026, a dos puntos del líder Deportivo Garcilaso, la desconexión del técnico argentino con el plantel y la falta de convencimiento sobre el juego llevaron al final de su etapa.

La información brindada por el periodista Gustavo Peralta en el programa Modo Fútbol explica que la decisión se terminó de encaminar tras una reunión entre el técnico argentino y la administración liderada por Franco Velazco, una vez finalizado el entrenamiento matutino en Campo Mar del martes 29 de setiembre.

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“Fueron a la práctica Franco Velazco con otros miembros de la administración. Vieron la práctica y, terminado el entrenamiento, sostuvieron una conversación con Héctor Cuper, pero no con la intención de cesarlo”, indicó.

Según relató el comunicador, la conversación permitió que ambas partes pusieran sobre la mesa sus diferencias. “Entendemos que Héctor Cúper señaló que no había un convencimiento de un lado sobre su trabajo y, desde la ‘U’ sentían que había un desgaste por el lado de Héctor Cúper”, precisó.

Los futbolistas que conforman el bloque del tricampeón peruano están disconformes con el método de trabajo del veterano argentino. | VIDEO: Fútbol Satélite

El diálogo entre la administración de la ‘U’ y Héctor Cúper desembocó en un acuerdo para terminar el contrato, pese a que desde un principio hubo un respaldo público de parte de Franco Velazco. La negociación se resolvió con rapidez porque las condiciones económicas ya estaban contempladas en el vínculo firmado entre las partes.

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La indemnización de Universitario a Héctor Cúper

La indemnización de Universitario a Héctor Cúper será de tres sueldos, según informó Gustavo Peralta. Ese pago estaba establecido en el contrato, tanto para el caso de una eventual renuncia del entrenador como para una desvinculación decidida por la directiva.

El periodista señaló que la cifra puede parecer elevada por tratarse de tres meses de sueldo. De todos modos, consideró que el monto es menor frente al costo que habría supuesto mantener un acuerdo de larga duración. “Algunos dirán que es una millonada, pero en comparación a lo que era el contrato largo, no es tanto. Pero sí es una plata seguramente importante, más en la ‘U’, que está pagando muchas indemnizaciones en lo que va del año”, comentó el comunicador.

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El desembolso adquiere relevancia por la situación que atraviesa la institución. El club ‘merengue’ ya asumió varias indemnizaciones a lo largo del año (Javier Rabanal, Jorge Araujo, Miguel Silveira y Sekou Gassama), por lo que el pago a Cúper se incorpora a una lista de obligaciones económicas recientes.

Se filtraron los detalles de la reunión entre Héctor Cúper y Franco Velazco que sellaron su salida de Universitario.

La administración ‘crema’ tomó esa decisión pese a que el equipo conserva opciones en el campeonato. Las derrotas en Cusco ante Deportivo Garcilaso y Cienciano fueron el detonante para cerrar la partida del veterano estratega.

Universitario acordó con Fabián Bustos un proyecto hasta 2027

Luego de cerrar la salida de Héctor Cúper, Universitario contactó a Fabián Bustos. Peralta indicó que el técnico argentino llegará a Lima y que su presentación oficial podría producirse en cualquier momento. El entendimiento económico y contractual no demandó mayores demoras. Con ese acuerdo, Bustos quedó encaminado para asumir nuevamente la dirección técnica del primer equipo.

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Fabián regresará con la totalidad de sus auxiliares. Esa condición definió también la situación de Piero Alva, quien no integrará el nuevo cuerpo técnico y solo dirigió los entrenamientos del miércoles 30 de setiembre, para luego volver a trabajar con el equipo de Liga 3.

Fabián Bustos vuelve a Universitario tras dirigir a Olimpia de Paraguay y Millonarios de Colombia.

El retorno del argentino no estará limitado a los siete partidos pendientes de la temporada. La administración pactó un vínculo de mayor alcance, con vigencia hasta finales del 2027.

Cabe mencionar, que Fabián Bustos vuelve después de haber sido campeón nacional con Universitario en 2024. Además, aún tiene tres fechas por cumplir de la sanción que recibió en 2025, una situación que forma parte del contexto de su retorno al club.

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