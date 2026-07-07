Gratificación 2026 en Perú: ¿Las vacaciones influyen en el cálculo? Lo que debes tener muy en cuenta

La gratificación por Fiestas Patrias en Perú debe depositarse hasta el 15 de julio para los trabajadores del régimen laboral privado. (Andina)

El 15 de julio marca la fecha límite para que las empresas del régimen laboral privado en Perú depositen la gratificación por Fiestas Patrias, un beneficio económico regulado por la legislación laboral nacional. El pago de la gratificación no se reduce ni se pierde por estar de vacaciones, siempre que el vínculo laboral permanezca vigente durante la quincena correspondiente. Este punto genera dudas frecuentes entre los trabajadores, especialmente en lo relativo al cálculo y componentes de este ingreso adicional.

¿Quiénes tienen derecho a la gratificación?

La gratificación corresponde a los trabajadores que figuran en planilla bajo el régimen laboral privado. Para recibir el monto íntegro, la persona debe haber prestado servicios durante todo el semestre comprendido entre enero y junio. Cuando la relación laboral se inicia en el transcurso de este periodo, el beneficio se otorga de forma proporcional, calculando un sexto de la remuneración computable por cada mes calendario completo trabajado. Las fracciones de mes no se consideran para este cálculo.

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Cálculo del monto y conceptos incluidos

El monto de la gratificación depende del tiempo efectivamente laborado y de la remuneración computable. Este concepto no solo incluye el sueldo básico, sino también otros ingresos de carácter remunerativo reconocidos por la normativa peruana. Entre estos figuran la asignación familiar—cuando corresponde—y determinados ingresos variables, como comisiones, horas extras o bonificaciones sujetas a requisitos de regularidad.

Debido a esta variedad de componentes, la suma final puede variar entre trabajadores con sueldos base similares. Según advierten especialistas, uno de los errores más frecuentes consiste en omitir conceptos que tienen naturaleza remunerativa, lo que genera diferencias en el monto pagado.

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El impacto de las vacaciones en la gratificación

Durante el período vacacional, el trabajador recibe su sueldo vacacional normal, la gratificación íntegra y una bonificación extraordinaria. El hecho de estar de vacaciones no afecta el acceso ni el monto de la gratificación, siempre que el contrato laboral esté vigente en la quincena de pago. Para quienes atraviesan una liquidación por fin de contrato, tanto la gratificación como los días de vacaciones acumulados se pagan de manera proporcional, bajo la denominación de beneficios truncos.

Bonificación extraordinaria y diferencias por tipo de empresa

La legislación peruana exige que los empleadores otorguen una bonificación extraordinaria adicional a la gratificación. Esta bonificación, establecida por la Ley N.º 30334, equivale al aporte que el empleador deja de realizar a EsSalud por este concepto. Así, trabajadores afiliados a EsSalud perciben un adicional equivalente al 9% de la gratificación, mientras que quienes cuentan con una Entidad Prestadora de Salud (EPS) reciben un 6,75%.

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El tipo de empresa también genera diferencias. Trabajadores de pequeñas empresas inscritas en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Remype) acceden a media gratificación legal, mientras que quienes laboran en microempresas dentro de este régimen no tienen derecho a este beneficio, salvo que exista una condición más favorable pactada. Por su parte, los empleados bajo Remuneración Integral Anual (RIA) ya tienen incorporadas las gratificaciones en su remuneración anual, por lo que no se realiza un pago adicional.

Sanciones por incumplimiento y recomendaciones

El plazo para el depósito de la gratificación vence el 15 de julio. Si el empleador incumple este plazo, debe asumir el pago de intereses legales laborales hasta la fecha efectiva del depósito. El incumplimiento constituye una infracción grave y puede dar lugar a sanciones económicas por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). En pequeñas empresas, las multas varían entre 0,45 y 4,50 Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, de S/ 2.475 a S/ 24.750, según la cantidad de trabajadores afectados. En empresas fuera de la categoría mype, las sanciones pueden ir de 1,57 a 26,12 UIT, lo que representa un rango de S/ 8.635 a S/ 143.660.

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De acuerdo con especialistas consultados, muchas contingencias surgen por errores en el cálculo y no necesariamente por el incumplimiento del pago. Karen Bustamante, asociada principal del estudio Echecopar, recomienda planificar con anticipación y revisar la información remunerativa de cada trabajador, con especial atención a quienes perciben ingresos variables o presentan situaciones particulares. Juan Valera, abogado laboralista, coincide en que una determinación incorrecta de la remuneración computable o una aplicación indebida de las reglas para empresas del Remype y trabajadores con RIA pueden generar diferencias en los montos pagados.

Ambos especialistas sugieren que tanto empleadores como trabajadores revisen el detalle del cálculo antes del vencimiento del plazo legal. Un error en la determinación del beneficio puede derivar en reclamos, pago de intereses legales y sanciones administrativas por parte de la autoridad inspectiva.

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