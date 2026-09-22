¿Cuándo sube el sueldo mínimo en Perú? Los tramos y montos detallados ante la inminente alza

Keiko Fujimori propone subir el sueldo mínimo vital a S/1.300. Pero la CGTP considera que debe subir a S/1.500. - Crédito Andina

Guardar

El sueldo mínimo subirá a S/1.300 en el gobierno de Keiko Fujimori. Según el ministro de Trabajo, Juan Sheput, ya la presidenta tiene en sus manos esta medida y la aplicará luego de regresar de Estados Unidos, para que esté vigente desde octubre o noviembre de este 2026.

Sin embargo, todo apunta a que se concretará el plan de el alza de la RMV en dos tramos, uno de S/100 y otro de S/70, que tomaría hasta el siguiente año para que se aplique el alza anunciada al tomar el mandato el pasado 28 de julio. ¿Cuándo entraría en vigencia cada alza?

PUBLICIDAD

El primer tramo se aplicaría en octubre o noviembre; es decir, desde el 1 de octubre o 1 de noviembre correría el nuevo monto de S/1.230 (un aumento de S/100)

Mientras, el segundo tramo se aplicaría en el segundo semestre del siguiente año. Así, según calcularon los ministros de Fujimori, el 1 de abril ya estaría en vigencia el monto final de S/1.300.

Keiko Fujimori está en Estados Unidos, pero a su regreso aprobaría la primera alza del sueldo mínimo. - Crédito Difusión

¿Cuándo se aprueba la RMV?

Si bien se sabe cuando se haría el alza de la RMV, el 1 de octubre o el 1 de noviembre, no se sabe cuándo Keiko Fujimori aprobaría el nuevo aumento de sueldo, un incremento en S/100.

Pero sí el ministro de Trabajo, Juan Sheput, reveló que se haría en la “brevedad posible”, lo que sugeriría que la presidenta Fujimori retorne de Estados Unidos —estará hasta el viernes 25 de septiembre en Nueva York, según el permiso que le dio el Congreso— tendría estar acción en prioridad para ser implementada pronto.

Pero lo que sí se sabe es que, dependiendo de eso, luego de que se aprueba, el monto estará vigente desde el primer día del mes de octubre o noviembre.

PUBLICIDAD

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, se pronuncia sobre un posible nuevo retiro de fondos de las AFP, advirtiendo sobre la falta de estudios actuariales y el grave 'forado' que estas medidas generan en EsSalud. Además, defiende la solicitud de delegación de facultades al Ejecutivo para agilizar la aprobación de leyes | Canal N

Es decir, hacia la quincena y finales del mes, se pagaría ya el nuevo monto de RMV.

¿Quiénes se beneficiará?

Todos los trabajadores formales en planilla que ganen el sueldo mínimo recibirán el aumento y sus sueldos se ajustarán con respecto a eso. Pero no solo ellos.

Los que ganen la RMV de S/1.130 pasarán a ganar S/1.300, sí o sí

Los que ganen entre S/1.130 y hasta menos de S/1.300, también se les subirá hasta este último monto

Los que reciben la asignación familia, más allá de que ganen un sueldo mínimo o no, se les subirá este monto, de S/113 a S/130.

Los practicantes también se beneficiarán y no podrán ganar menos de S/1.300.

El sector empresarial buscaba que el aumento del sueldo mínimo se aplace al 2027, pero no será así. - Crédito MTPE

El alza más alta en los últimos años

Como se sabe, esta alza del sueldo mínimo es de las mayores, porcentualmente y en monto, que se han realizado en los últimos años, desde el gobierno de PPK.

Keiko Fujimori : el aumento que ha anunciado es de S/170 , y la RMV quedaría en S/1.300

Dina Boluarte : el aumento del sueldo mínimo aprobado por la presidenta entró en vigencia en 2025 y fue de S/105 , y quedó en S/1.130

Pedro Castillo : el aumento de la RMV del anterior presidente electo fue de S/95 , y quedó entonces a S/1.025

Pedro Pablo Kuczynski: el aumento que aprobó fue de S/80, y quedó se colocó en S/930.