Perú

Recuperan en Brasil pintura peruana del siglo XVII que era ofrecida en una plataforma internacional de arte sin autorización

La obra Magnífico Señor de los Temblores - Escuela Cusqueña fue ubicada en Río de Janeiro tras una alerta enviada por la Policía Nacional del Perú

El Ministerio de Cultura señaló que la pintura pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación y requería autorización para salir del territorio peruano. Terra Brasil
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La recuperación de una pintura peruana del siglo XVII en Brasil puso bajo investigación una operación vinculada con la circulación irregular de bienes culturales. La pieza fue ubicada en Río de Janeiro después de que su oferta en una plataforma internacional de arte alertara a las autoridades peruanas.

La obra lleva por título Magnífico Señor de los Temblores - Escuela Cusqueña y forma parte del Patrimonio Cultural de la Nación. Su localización ocurrió durante un operativo policial en el barrio Alto da Boa Vista, de acuerdo con la Policía Federal de Brasil.

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El caso comenzó a partir de una alerta remitida por la Policía Nacional del Perú a las autoridades brasileñas. La comunicación permitió iniciar las diligencias para establecer dónde se encontraba la pintura y cómo llegó al territorio brasileño.

Las pesquisas también permitieron establecer una conexión entre la pieza ofrecida en el mercado internacional y una empresa dedicada al comercio de arte y antigüedades con sede en Río de Janeiro. La Policía Federal continúa las actuaciones para determinar las circunstancias relacionadas con su ingreso al país.

Policía Federal localizó la pintura en Río de Janeiro

Según el comunicado de la Policía Federal de Brasil, el operativo permitió ubicar la obra en el barrio Alto da Boa Vista. La institución inició las diligencias después de recibir información de la Policía Nacional del Perú sobre la oferta de la pieza.

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La alerta peruana señalaba que la pintura era parte del Patrimonio Cultural de la Nación y que su comercialización fuera del país se produjo sin la autorización correspondiente.

A partir de esa información, las autoridades brasileñas realizaron las indagaciones destinadas a identificar a los responsables de la oferta y establecer el recorrido de la obra. En ese proceso surgieron elementos que relacionaron la pieza con una empresa dedicada a la venta de arte y antigüedades.

Ministerio de Cultura señaló que la salida requería autorización

Una pintura peruana del siglo XVII fue localizada en Río de Janeiro, Brasil. Policía de Brasil
Una pintura peruana del siglo XVII fue localizada en Río de Janeiro, Brasil. Policía de Brasil

El Ministerio de Cultura del Perú informó que Magnífico Señor de los Temblores - Escuela Cusqueña posee valor histórico y artístico. La entidad precisó que una obra con esta condición no podía salir del territorio peruano sin autorización oficial.

La recuperación de la pintura permitió ponerla bajo custodia de las autoridades brasileñas mientras continúan las actuaciones relacionadas con su procedencia y con las condiciones de su ingreso a Brasil.

La alerta emitida desde Perú resultó clave para que las autoridades brasileñas pudieran identificar la pieza dentro del circuito internacional de comercialización de arte.

Investigación contempla posibles delitos vinculados al tráfico de bienes culturales

Además de la recuperación de la pintura, la operación contempla diligencias para esclarecer posibles delitos de receptación calificada y contrabando. Estas investigaciones buscan determinar las circunstancias en las que la obra ingresó a Brasil y su posterior oferta en una plataforma internacional.

La actuación policial se desarrolla dentro de los mecanismos de cooperación entre Brasil y Perú para enfrentar el tráfico de bienes culturales. En este caso, la intervención también se vincula con los compromisos establecidos por la Convención de la UNESCO de 1970 sobre las medidas destinadas a impedir la importación, exportación y transferencia ilícitas de bienes culturales.

La Policía Federal de Brasil indicó que la recuperación forma parte de las acciones de cooperación policial internacional orientadas a localizar y recuperar bienes pertenecientes al patrimonio histórico y artístico de otros países.

La obra pertenece a la Escuela Cusqueña

La pintura recuperada corresponde a la denominada Escuela Cusqueña y data del siglo XVII. Su identificación como parte del Patrimonio Cultural de la Nación fue uno de los elementos comunicados por las autoridades peruanas a sus pares brasileños.

El Ministerio de Cultura señaló que la pieza cuenta con relevancia histórica y artística, mientras que la Policía Federal centró las diligencias en establecer las circunstancias de su comercialización internacional.

La investigación continúa con la participación de las autoridades de ambos países para esclarecer el posible traslado irregular de la obra y las responsabilidades relacionadas con su oferta en el mercado internacional.

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