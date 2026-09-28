Sueldo mínimo sube a S/1.230 desde octubre: ¿cuándo llegará a los S/1.300 que anunció el Gobierno de Keiko Fujimori?

Desde el Palacio de Gobierno, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, anuncia un importante incremento en la remuneración mínima vital, explicando que la medida fue tomada de manera institucional y consensuada para beneficiar a los trabajadores del país. | Canal N

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El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori oficializó este lunes 28 de septiembre el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), medida que establece un nuevo monto para los trabajadores sujetos al régimen laboral correspondiente. El anuncio se realizó en Palacio de Gobierno y forma parte de un esquema de incremento progresivo.

La primera modificación eleva la remuneración mínima de S/1.130 a S/1.230 desde el 1 de octubre. El Ejecutivo estableció este primer tramo dentro de un mecanismo que contempla un aumento posterior hasta alcanzar los S/1.300.

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La medida fue formalizada mediante un decreto supremo firmado por la presidenta de la República durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. El acto contó con la presencia de integrantes del gabinete vinculados a las áreas de Trabajo y Economía.

El Ejecutivo señaló que el mecanismo progresivo busca evitar un impacto brusco en la inflación y reducir las posibles dificultades que un incremento de mayor magnitud podría generar para las micro y pequeñas empresas.

Primer tramo del incremento entrará en vigencia en octubre

Tres partidos subirían el sueldo mínimo si son elegidos como el nuevo gobierno del 2026. Conoce los montos. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

El aumento inicial de S/100 comenzará a aplicarse desde el 1 de octubre, según lo establecido por el Gobierno. Con este primer tramo, la RMV quedará fijada en S/1.230.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, explicó que el incremento forma parte de un acuerdo sobre el monto final de la remuneración mínima. “Trabajadores y empleadores decidieron acompañar la decisión de la Presidenta de la República en el monto de 1,300 soles”, señaló.

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El sueldo mínimo llegará a S/1.300 con un segundo incremento de S/70, previsto para el primer semestre de 2027. El primer tramo, de S/100, entrará en vigencia el 1 de octubre de 2026 y elevará la RMV a S/1.230.

De acuerdo con lo informado por el ministro, el primer aumento responde a las condiciones económicas evaluadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

¿Quiénes se beneficiará?

Todos los trabajadores formales en planilla que ganen el sueldo mínimo recibirán el aumento y sus sueldos se ajustarán con respecto a eso. Pero no solo ellos.

Los que ganen la RMV de S/1.130 pasarán a ganar S/1.300, sí o sí

Los que ganen entre S/1.130 y hasta menos de S/1.300, también se les subirá hasta este último monto

Los que reciben la asignación familia, más allá de que ganen un sueldo mínimo o no, se les subirá este monto, de S/113 a S/130.

Los practicantes también se beneficiarán y no podrán ganar menos de S/1.300.

El alza más alta en los últimos años

El aumento será de S/170, un alza de 15%, superior a las realizadas anteriormente por los últimos mandatarios. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Como se sabe, esta alza del sueldo mínimo es de las mayores, porcentualmente y en monto, que se han realizado en los últimos años, desde el gobierno de PPK.

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Keiko Fujimori : el aumento que ha anunciado es de S/170 , y la RMV quedaría en S/1.300

Dina Boluarte : el aumento del sueldo mínimo aprobado por la presidenta entró en vigencia en 2025 y fue de S/105 , y quedó en S/1.130

Pedro Castillo : el aumento de la RMV del anterior presidente electo fue de S/95 , y quedó entonces a S/1.025

Pedro Pablo Kuczynski: el aumento que aprobó fue de S/80, y quedó se colocó en S/930.