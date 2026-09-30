Elecciones 2026: Gobierno desplegará 41 mil militares para resguardar locales de votación en todo el Perú

Un soldado patrulla, mientras la gente hace cola para votar en un colegio electoral después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Guardar

El Ministerio de Defensa desplegará 41 mil efectivos de las Fuerzas Armadas para brindar seguridad en los locales de votación durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán este domingo 4 de octubre a nivel nacional. El operativo estará integrado por miembros del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, supervisó el inicio del desplazamiento de mil efectivos desde la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército, ubicada en Chorrillos. Durante la actividad, el titular del sector destacó que la participación de las Fuerzas Armadas en la jornada electoral se desarrollará bajo criterios de neutralidad y respeto al orden constitucional.

PUBLICIDAD

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 permitirán elegir a gobernadores y consejeros regionales, además de alcaldes y regidores provinciales y distritales para el periodo 2027-2030. El JNE confirmó que los comicios se realizarán el 4 de octubre.

Ministro pide a militares actuar con neutralidad

Durante su intervención, Rafael Belaúnde se dirigió a los integrantes de las Fuerzas Armadas que participarán en el operativo de seguridad y les pidió llevar el uniforme con orgullo, al recordar el papel que cumplen las instituciones castrenses en distintos momentos de la historia del país.

“A nuestros soldados, marinos y aviadores les digo: lleven con orgullo el uniforme”, expresó el ministro.

Belaúnde también hizo un llamado a la ciudadanía a vivir la jornada electoral con respeto y serenidad, en un contexto en el que los peruanos acudirán a las urnas para elegir a sus próximas autoridades regionales y municipales.

PUBLICIDAD

12/04/2026 Urna en las elecciones de Perú (archivo). Este domingo a las 7.00 horas (14.00 horas en la España peninsular) ha comenzado oficialmente el proceso de votación en las elecciones generales de Perú, con más de 27 millones convocados a las urnas para intentar superar diez años de inestabilidad política e institucional peruana. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE

“Podemos pensar y elegir distinto, pero al final del día hay algo que nos une: el Perú y el futuro que queremos para él”, manifestó.

El titular de Defensa sostuvo además que la defensa de la patria no se limita a la protección de las fronteras, sino que comprende también el resguardo de las instituciones, los derechos ciudadanos y la posibilidad de que los electores puedan expresar su voluntad en las urnas.

“Servir al Perú es también proteger su democracia”, afirmó.

¿Qué funciones cumplirán las Fuerzas Armadas?

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Defensa, el operativo contempla el despliegue de 8.300 patrullas militares hacia 10.097 locales de votación distribuidos en el territorio nacional.

PUBLICIDAD

Para ejecutar el desplazamiento se emplearán más de 3.400 vehículos terrestres, 170 vehículos fluviales y 19 aeronaves, entre helicópteros y aviones Twin Otter. También se contempla el uso de drones de la Fuerza Aérea para labores de prevención en distintos distritos de Lima.

El despliegue se mantendrá hasta el 6 de octubre y estará bajo responsabilidad de los comandos operacionales de las Fuerzas Armadas.

La misión contempla garantizar la seguridad y presencia militar en los puntos asignados durante el proceso electoral, además de contribuir a que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio.

Entre las funciones previstas se encuentra la protección de los funcionarios electorales durante el cumplimiento de sus labores y la custodia del material electoral y otros elementos destinados al desarrollo de la jornada dentro de los locales de votación.

PUBLICIDAD

Operativo se realizará en coordinación con el sistema electoral

El despliegue de las Fuerzas Armadas se ejecutará en coordinación con los organismos que integran el sistema electoral y con el Ministerio del Interior.

La participación militar forma parte de las medidas de seguridad previstas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, proceso en el que más de 26 millones de ciudadanos están habilitados para participar. El padrón electoral definitivo aprobado por el JNE comprende 26.314.648 electores hábiles y 76 ciudadanos extranjeros habilitados para participar únicamente en los comicios municipales.

El JNE mantiene publicado el cronograma oficial del proceso y ha confirmado que la jornada electoral se desarrollará el domingo 4 de octubre.