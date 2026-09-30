Víctor Guzmán, defensor mexicano, le da un valor especial a su gol ante Perú: “Nunca lo voy a olvidar”

El defensor del combinado azteca le dio valor al gol que le anotó a la 'bicolor' en el amistoso en Nueva Jersey. (Video: Claro Sports)

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Perú y México igualaron 1-1 en un amistoso internacional disputado en Nueva Jersey. La ‘bicolor’ se puso en ventaja con un gol de Jairo Vélez, pero el combinado azteca reaccionó en el inicio del segundo tiempo y encontró el empate a través de Víctor Guzmán, quien apareció dentro del área para conectar de cabeza y vencer al arquero Pedro Gallese.

Más allá de significar el empate definitivo, la anotación tuvo un valor especial para el defensor mexicano, ya que se trató de su primer gol con su selección. Luego del encuentro, Guzmán conversó con ‘Claro Sports’ y recordó con emoción el momento que vivió ante el combinado incaico.

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“Es importante marcar mi primer gol con la selección. Yo creo que va a ser un momento que nunca voy a olvidar. Es un recuerdo muy bonito”, declaró el zaguero.

El empate no fue el único momento del partido que dejó una reflexión en Guzmán. El defensor también reconoció que se quedó con una sensación particular por el tanto que recibió México, ya que consideró que pudo haber tenido una mejor participación en la jugada que terminó con la ventaja peruana.

Por ello, pese a celebrar su primera anotación con la selección mexicana, el jugador dejó claro que hubiera preferido que su equipo se quedara con el triunfo ante Perú. “Siempre voy a preferir que el equipo gane aunque yo no meta el gol, pero me quedo un poquito con esa espinita de que pude haber hecho un poquito más en el primer gol que nos hacen a nosotros, pero gracias a Dios se pudo hacer el gol a favor”, explicó.

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Víctor Guzmán celebrando el gol que le marcó a Perú con la selección mexicana. Crédito: @miseleccionmx

Así llegó el empate de México ante Perú

La igualdad mexicana se produjo mediante una jugada de pelota parada. Guzmán fue uno de los protagonistas de la acción y terminó aprovechando el servicio para conectar de cabeza después de una gran elevación en el área. Según explicó después del partido, la jugada no había sido practicada durante los entrenamientos previos debido al poco tiempo disponible.

Sin embargo, la acción sí había sido planteada por el comando técnico de Rafa Márquez y los futbolistas conocían la idea que debían ejecutar frente a la defensa peruana. “No se entrenó por el tema de tiempos, pero sí era una jugada que estaba planeada de esa manera y pues gracias a Dios se pudo lograr”, señaló.

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¿Qué dijo Guzmán sobre Rafa Márquez?

El defensor también contó cómo vivió México el entretiempo después de quedar en desventaja ante Perú. Guzmán destacó la tranquilidad que transmitió Rafa Márquez al plantel y aseguró que el equipo mantenía la confianza pese al gol de Jairo Vélez.

“Fueron puntos muy específicos. Realmente el equipo se sentía muy bien y Rafa nos lo hizo sentir. Lastimosamente viene el gol y siempre te destantea un poco, pero seguíamos con la posición, estando en su cancha y al final se pudo lograr el empate”, manifestó.

De esta manera, Perú terminó su partido ante México con un empate 1-1 en Nueva Jersey. Para Guzmán, el encuentro dejó además un recuerdo especial: su primera anotación con la selección mexicana, precisamente frente a la ‘bicolor’.

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Perú vs México: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026 - Crédito: X.

Los siguientes retos de Perú

La selección peruana continuará su preparación durante esta fecha FIFA con dos amistosos más en Norteamérica. El equipo dirigido por Mano Menezes enfrentará a Canadá este sábado 3 de octubre en Montreal, desde la 1:00 p. m. (hora peruana), y posteriormente se medirá con Colombia el martes 6 de octubre en Miami. Ambos encuentros forman parte del proceso de preparación de la ‘bicolor’ de cara a sus próximos desafíos internacionales.