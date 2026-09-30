Perú

Extorsionadores amenazan obra para la misa del Papa León XIV en Pimentel

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, afirmó que un grupo de 10 personas se acercó al sitio de las obras para pedir dinero a cambio de “seguridad” para los trabajadores que armarán el escenario donde se realizará la liturgia

Extorsionadores amenazan obra para la misa del Papa León XIV en Pimentel
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El gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, aseguró que la Policía Nacional y el Ejército del Perú resguardan el terreno donde se prepara la misa del papa León XIV, tras una denuncia por presuntas extorsiones a trabajadores. “La policía actuó de manera inmediata y el mismo Ejército ya está acá”, afirmó.

Según RPP, fuentes policiales indicaron que la denuncia fue recibida el 25 de septiembre y que ya existe una investigación para identificar a los responsables. Los implicados habrían pedido dinero a cambio de brindar “chalequeo” a quienes realizan los trabajos.

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Un grupo de 10 personas llegó a las Pampas de Pimentel, donde se acondiciona el lugar en el que el pontífice oficiará su misa central el 13 de noviembre. Los presuntos extorsionadores se acercaron a los obreros para exigirles un pago.

“Al inicio ha habido algunas personas de mal vivir que han querido venir a sorprender a los trabajadores. A querer intimidarlos, que quién está haciendo la obra y por qué la están haciendo. Entiendo de que de repente han querido llegar a algunas cosas ilícitas y gracias a Dios la Policía actuó de manera inmediata. Y no solamente la Policía, sino el mismo Ejército ya está acá”, indicó el gobernador regional a RPP.

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Chicalyo

Escenario en Pimentel se construye sobre antiguo relleno sanitario

El escenario donde el papa León XIV presidirá una misa multitudinaria el próximo 14 de noviembre en Chiclayo (Lambayeque) todavía no existe. A 46 días de la visita, maquinaria trabaja a contrarreloj en las Pampas de Pimentel, un terreno de unas 50 hectáreas que anteriormente funcionó como relleno sanitario y que deberá quedar habilitado para recibir a cerca de un millón de fieles.

El gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez, señaló en declaraciones a Cuarto Poder que la estructura deberá levantarse en un plazo de entre 15 y 19 días. La primera etapa contempla nivelar y compactar el terreno, habilitar drenajes y delimitar los accesos.

La maquinaria ya trabaja sobre la superficie, mientras las autoridades terminan de definir la trocha por la que circulará el papamóvil. El terreno tiene, además, un antecedente que añade complejidad a la intervención: fue utilizado como relleno sanitario y, de acuerdo con Pérez, actualmente se realiza un tratamiento del área para acondicionarla para la visita.

Papa

La disposición del escenario también tendrá en cuenta las condiciones del viento. Según las autoridades, este sopla de sur a norte en la zona, por lo que la estructura será colocada de manera que las ráfagas no dificulten la propagación de la voz del pontífice entre los asistentes.

El Vaticano, según explicó el gobernador, ha solicitado una infraestructura sencilla: un altar, una pequeña carpa y un baño para el papa, además de las condiciones necesarias para garantizar su seguridad y el desarrollo de la ceremonia. “Nos ha pedido el Vaticano algo muy sencillo, algo muy simple. No quieren lujos”, afirmó.

La magnitud del encuentro, sin embargo, obliga a resolver problemas que van mucho más allá del montaje del altar. Las autoridades calculan que hasta un millón de peregrinos podrían llegar a Pimentel, un distrito que durante la temporada alta de verano recibe alrededor de 15.000 visitantes.

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