La historia de superación de Piero Magallanes: de no debutar en Universitario y jugar en torneos amateurs a destacar en la selección peruana

Piero Magallanes destacó en el Perú vs México: conoce su historia de superación del volante nacional.

Guardar

La selección peruana empató 1-1 con México en un partido en el que mostró actitud y valentía. Varios jugadores disputaron sus primeros encuentros con la camiseta de la ‘bicolor’, entre ellos Piero Magallanes.

El menor de los Magallanes fue una de las novedades de la convocatoria para esta fecha FIFA. El volante de Sport Huancayo respondió a la confianza de Mano Menezes y dejó argumentos para sostener su presencia en la escuadra nacional.

PUBLICIDAD

Piero inició el encuentro ante los ‘aztecas’ como atacante. Aportó en la tenencia del balón, presionó la salida rival y disputó cada pelota. También dejó atrás las dudas sobre su capacidad para sostener el rendimiento durante todo el partido.

Magallanes jugó 68 minutos en el Sports Illustrated Stadium. Fue uno de los primeros en presionar la salida del equipo dirigido por Rafael Márquez y mantuvo la intensidad hasta su salida. Su desempeño tuvo un valor especial por el camino que recorrió para llegar a la selección peruana.

Resumen del partido amistoso de fútbol entre las selecciones de México y Perú, el cual finalizó con un marcador empatado 1-1. Las imágenes muestran jugadas destacadas en ambas áreas, llegadas al arco, cobros de tiro libre, disputas de balón en el campo y la gráfica final con las estadísticas del encuentro, incluyendo datos de posesión de balón, remates, faltas y tarjetas para cada equipo.

Conoce su historia de superación en esta nota.

Sus inicios en Universitario

Piero Magallanes se formó en las divisiones menores de Universitario de Deportes, donde compartió equipo con futbolistas como Piero Quispe. A diferencia del actual volante, el atacante no logró debutar en Primera División con la camiseta ‘crema’.

PUBLICIDAD

En una entrevista reciente, Magallanes aclaró que no es hincha de ninguno de los tres clubes más populares del Perú. Aun así, reconoció que mantiene una deuda pendiente: no haber tenido la oportunidad de estrenarse en el primer equipo de la ‘U’.

Piero Magallanes compartió reserva con Diego Romero, Piero Quispe, Jorge Aguero, Juan Morales, Guillermo Larios, 'Ojitos' Flores y más.

Jugó torneos amateurs

Ante la falta de oportunidades en Universitario, Piero Magallanes dejó Ate en busca de continuidad. Bajó a la Segunda División para fichar por Deportivo Coopsol y luego pasó por Unión Huaral. Más tarde llegó a Comerciantes Unidos, club con el que regresó a la máxima categoría.

El mediocampista también tuvo que competir en torneos amateur. Según contó Reimond Manco en el programa Juego Cruzado, Magallanes participó en un certamen en Punta Hermosa hace dos años. El exintegrante de los Jotitas destacó el crecimiento que tuvo desde entonces.

PUBLICIDAD

El volante pasó de jugar en torneos amateurs a ser convocado a la selección peruana. Créditos: Tiktok.

Su presente en Sport Huancayo

Magallanes se asentó en las ‘águilas cutervinas’ a partir de buenas actuaciones y goles, una faceta que, de forma curiosa, no caracterizó a su padre Alex durante su etapa como futbolista. Ese rendimiento le permitió dar el salto a Sport Huancayo en 2025.

El volante, de 25 años, cumple su segunda temporada en el ‘rojo matador’. En 2026 disputó 29 partidos, marcó cinco goles y aportó cuatro asistencias.

Su futuro en la selección peruana

Piero Magallanes ya estaba en el radar de la Federación Peruana de Fútbol. Antes de la convocatoria de Mano Menezes, Gerardo Ameli lo llamó para el amistoso que Perú disputó ante Bolivia en 2025.

PUBLICIDAD

La FPF cedió la organización de aquel encuentro a la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap), que estuvo a cargo de la convocatoria y de la elección del entrenador.

El delantero de la selección peruana, Piero Magallanes, ofreció declaraciones sobre su participación en el equipo tras el partido amistoso contra México que finalizó en empate 1-1. El informe periodístico del programa N Deportes incluye imágenes de las jugadas del encuentro futbolístico y el posterior retorno del plantel nacional a los entrenamientos.

Magallanes destacó ante la ‘verde’ y anotó uno de los goles del triunfo de la ‘bicolor’ por 2-0. El volante sacó un remate desde fuera del área que sorprendió al arquero boliviano.

El volante de Sport Huancayo espera sumar más minutos durante la gira de Perú por Estados Unidos. La ‘blanquirroja’ aún disputará dos encuentros ante Canadá y Colombia: el sábado 3 y el martes 6 de octubre.

PUBLICIDAD

“Contento de poder seguir sumando minutos y aportar al grupo. Feliz, la verdad. Creo que el grupo nos ha recibido bien a todos los que recién hemos empezado. Yo también llegué molestando para que podamos entrar más rápido. Estoy orgulloso de poder representar a mi país. Después, donde me toque, voy a seguir trabajando para tener minutos y pronto conseguir las victorias”, declaró para Bicolor+ tras su partido ante México.