Alianza Lima vs Palestino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute 2026

Sin Renzo Garcés, Marco Huamán y Jairo Vélez; Pablo Guede buscará darle rodaje a su equipo para el reinicio del Torneo Clausura 2026. Los tres jugadores se encuentran con la selección peruana en la gira en Estados Unidos por la fecha FIFA.
¡Miércoles amistoso! Alianza Lima recibirá a Palestino de Chile en duelo de preparación de cara a la última recta del Torneo Clausura 2026. Pablo Guede, con el regreso de Paolo Guerrero, buscará mantener el ritmo futbolístico en su lucha por el título nacional.
Así llega Alianza Lima al amistoso
Alianza Lima aprovechará el amistoso ante Palestino para ajustar aspectos de su juego antes de afrontar la recta final del Torneo Clausura.
El conjunto blanquiazul todavía tiene siete encuentros pendientes en el campeonato y apunta a conseguir el título nacional de manera directa, sin pasar por los playoffs.
El equipo que dirige Pablo Guede evalúa sumar otra prueba durante el receso. La posibilidad contempla un amistoso para el domingo 4 de octubre, ante un adversario nacional o internacional. Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre el posible segundo rival ni sobre las condiciones de ese encuentro.
Así llega Palestino al amistoso
Palestino llegará a Matute como uno de los equipos que pelea por puestos internacionales en la Primera División de Chile. El cuadro árabe ocupa el quinto lugar de la tabla con 36 puntos tras 23 partidos.
El equipo se mantiene en zona de clasificación a un torneo continental, aunque está a ocho unidades de Colo Colo, líder del campeonato chileno con 54.
El plantel chileno es dirigido por el argentino Guillermo Farré, quien tuvo una etapa previa en el fútbol peruano al frente de Sporting Cristal. El entrenador condujo al cuadro celeste entre 2024 y 2025. Su ciclo terminó después de una serie de resultados adversos.
Dónde ver Alianza Lima vs Palestino por amistoso
L1 Max transmitirá el amistoso de Alianza Lima ante Palestino. Los aficionados podrán seguir el encuentro por el canal oficial de la Liga 1 mediante operadores como DirecTV, Claro TV, Best Cable y Movistar TV, entre otras alternativas.
La señal también estará disponible en la plataforma L1MAX.com. El acceso por streaming requiere un pago mensual, cuyo valor depende del plan que elija cada usuario.
El amistoso permitirá a los seguidores blanquiazules acompañar al equipo desde televisión por suscripción o dispositivos conectados a internet. Infobae Perú ofrecerá la cobertura de la jornada en el estadio Alejandro Villanueva, con información previa, minuto a minuto, jugadas destacadas y declaraciones de los protagonistas.
Horarios del Alianza Lima vs Palestino por amistoso
El partido se jugará en Matute hoy, miércoles 30 de septiembre, desde las 20.00 horas de Perú, en el estadio Alejandro Villanueva. En Colombia y Ecuador, el encuentro comenzará a la misma hora. En Miami, Chile, Bolivia y Venezuela, el inicio está previsto para las 21.00 horas.
Los aficionados de Argentina, Brasil y Uruguay podrán seguir el compromiso desde las 22.00 horas. En España, el duelo arrancará a las 03.00 horas del jueves 1 de octubre.
Precios de entradas
Todavía quedan boletos para el amistoso entre Alianza Lima y Palestino en Matute, los hinchas podrán asegurar sus asientos por medio del portal Joinnus.
- Sur: Desde S/ 6.45
- Oriente Visita: Desde S/ 9.95
- Oriente: Desde S/ 12.45
- Occidente Lateral (OCL) / Silla de Ruedas: Desde S/ 24.95
- Occidente (OCC): Desde S/ 34.95
- Palco: S/ 89.90
- Occidente Lateral - Experiencia Match Day: S/ 199.90