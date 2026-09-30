Alianza Lima vs Palestino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute 2026

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Rafa Márquez, DT de México, se compara con el promedio de edad de Perú para valorar el empate: “¿Quién más se hubiera atrevido?” El entrenador mexicano defendió su apuesta por jugadores jóvenes ante la experiencia de Perú en el reciente amistoso disputado en Estados Unidos

“El tercer peor equipo de Conmebol”: la contundente reacción de la prensa mexicana tras empate ante Perú en amistoso FIFA La igualdad contra la ‘bicolor’ generó una gran repercusión en los medios ‘aztecas’, que se mostraron sorprendidos por el resultado y la labor del técnico Rafael Márquez

Oslimg Mora y una actuación sobresaliente ante México: Perú encontró una nueva carta para el mediocampo En su primer partido como titular con la ‘bicolor’, el volante de Sport Boys tuvo un buen rendimiento y demostró que puede convertirse en una alternativa importante para Mano Menezes en este nuevo proceso