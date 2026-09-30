Corte de luz hoy en Lima: ¿qué distritos tendrán interrupciones este jueves 1 de octubre?

Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Varios puntos de Lima y Callao tendrán cortes de luz este jueves 1 de octubre. Las interrupciones se realizarán en diferentes horarios y tendrán una duración variable, de acuerdo con la zona comprendida en la programación.

Los sectores incluidos se encuentran en San Antonio de Chaclla, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Ventanilla y Lurigancho-Chosica. La suspensión será focalizada y alcanzará únicamente a las calles, urbanizaciones, asociaciones y manzanas señaladas para cada horario.

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¿Qué distritos tendrán cortes de luz este jueves 1 de octubre?

El cronograma contempla interrupciones desde las 8:00 de la mañana y algunas se extenderán hasta las 19:00 horas. Los puntos incluidos son los siguientes:

San Antonio de Chaclla: de 9:30 a. m. a 6:30 p. m., en la Agrupación de Moradores Posesionarios del sector Casuarinas Altas, anexo 22, que comprende las manzanas W1, W2, W3, W3A, W3B, W3C, W3D, W4, W5, W5A, W5B, W6, W7, W8, WB, WC, WF, WJ, WK, WL, X, XA, XB, XC, XD, XE, XF, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7 y Y8. También se incluye el grupo Casuarinas Baja, sector El Pedregal, anexo 22, manzanas H, K, L, M, N, Ñ y Q.

Los Olivos: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., en la Cooperativa Huaytapallana, manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, JI, K, L y M; urbanización Mariscal Gamarra, manzanas A, B, C, D, E, F, J, K, L, M, N, Ñ, O y Z; y urbanización Lima, manzanas A, B, D y J.

San Juan de Lurigancho: de 8:00 a. m. a 7:00 p. m., en Las Lomas, frente al 763, esquina con Santuario (SED 1373).

Ventanilla: de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., en el asentamiento humano Licenciados de Ventanilla, manzanas V3, W3, W5, X3 y Y3; el asentamiento humano Las Colinas de los Licenciados, manzanas A y P; y el pueblo joven Defensores de la Patria, manzana W3.

San Antonio de Chaclla y Lurigancho-Chosica: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., en distintos sectores del anexo 8 de Jicamarca. Entre ellos figuran la Asociación Las Planicies de Los Olivos, sector Bellavista, sector Sur Parte Alta, Villa Hermosa, Cerro Camote, Integración Los Olivos, el Centro Comercial Jicamarca, la Agrupación Vecinal Sector Sur, el Centro Poblado Jicamarca y la Asociación Los Olivos.

San Juan de Lurigancho: de 9:30 a. m. a 5:30 p. m., en la urbanización Canto Rey, manzana C; jirón Los Ciruelos, cuadras 7, 8 y 33; y avenida El Parque, cuadra 7.

Los Olivos: de 2:00 p. m. a 6:00 p. m., en la avenida Carlos Izaguirre, cuadras 11 y 12; jirón El Azafrán, cuadra 11; jirón Los Limoncillos, cuadra 38; jirón Las Azucenas, cuadras 38 y 39; jirón Zafiro, cuadras 38 y 39; calle Los Castaños, cuadra 11; calle Olivares, cuadra 11; urbanización Covida, manzana F; y urbanización Angélica Gamarra de León Velarde, manzanas P y Q.

San Juan de Lurigancho: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., en el asentamiento humano José C. Mariátegui II etapa, manzanas S1, S1B, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 y S10; y la Proviv. Ciudad Mariscal Cáceres, sector III, con las mismas manzanas comprendidas.

¿Qué hacer antes de un corte de luz?

Unas manos accionan el interruptor "OFF" de un panel eléctrico, mientras otras sostienen una vela encendida para iluminar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante una interrupción programada, es recomendable desconectar equipos electrónicos y electrodomésticos para evitar posibles inconvenientes cuando se restablezca el suministro. También se puede aprovechar el periodo previo para cargar celulares, laptops y otros dispositivos que sean necesarios durante las horas sin electricidad.

Los vecinos de las zonas incluidas también pueden verificar previamente que cuentan con iluminación de emergencia y mantener cerrados los refrigeradores y congeladoras durante el corte para conservar la temperatura interior por más tiempo.

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