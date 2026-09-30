Perú

Candidatos a la alcaldía de El Agustino: lista completa de postulantes y partidos políticos en las Elecciones 2026

Los electores pueden consultar las hojas de vida y planes de gobierno de los candidatos de El Agustino mediante la plataforma Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones

Los electores pueden consultar las hojas de vida y planes de gobierno de los candidatos del distrito mediante la plataforma Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones - Créditos: Municipalidad de El Agustino.
Los electores pueden consultar las hojas de vida y planes de gobierno de los candidatos del distrito mediante la plataforma Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones - Créditos: Municipalidad de El Agustino.
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La elección por la alcaldía de El Agustino reúne a 15 candidatos de distintas organizaciones políticas que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Los electores de este distrito de Lima Metropolitana deberán acudir a las urnas el próximo domingo 4 de octubre para escoger a quien asumirá la conducción del gobierno local.

La contienda incluye agrupaciones de alcance nacional y otras que participan en el proceso electoral con listas para los gobiernos locales. Los ciudadanos podrán revisar la información declarada por cada aspirante antes de acudir a las urnas y conocer sus principales propuestas mediante las plataformas oficiales del sistema electoral.

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Lista completa de postulantes y partidos políticos que participan en El Agustino

Los 15 candidatos a la alcaldía distrital de El Agustino son:

  • Acción Popular: Ernesto Mikhajil Colqui Bedregal.
  • Ahora Nación: Miguel Hernán García Arias.
  • Alianza para el Progreso: Víctor Modesto Salcedo Ríos.
  • Alianza Regional por el Perú: Juan David Barrientos Arce.
  • Avanza País - Partido de Integración Social: Irellis Lisbbet Muchaypiña Barriales.
  • Frente Popular Agrícola FIA del Perú: Jackeline Stephany Muñoz Calderón.
  • Fuerza Popular: Félix Mario Ventura Rivera.
  • Juntos por el Perú: Agustín Rojas Guzmán.
  • Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú - Comunidad Política Inka Perú: Jorge Vivanco Zárate.
  • Partido Demócrata Verde: Carlos Alexander Ramos Amante.
  • Partido Democrático Somos Perú: Ana Cecilia Buleje Castillo.
  • Partido País para Todos: Ladislao Silva Roca.
  • Partido Político Perú Primero: Carlos Manuel Juscamayta Cosme.
  • Podemos Perú: Richard Robert Soria Fuerte.
  • Renovación Popular Perú: Carmen Carolina Castillo Yataco.

La relación corresponde a los postulantes proporcionados para esta jurisdicción. Para conocer el estado de cada candidatura y la información oficial registrada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los electores pueden utilizar la plataforma Voto Informado. El organismo electoral mantiene allí los datos correspondientes al proceso subnacional.

Una mano introduce una cédula de votación doblada en una urna de cartón con el logotipo de la ONPE
Quince candidatos compiten por la alcaldía de El Agustino en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en representación de distintas organizaciones políticas (ONPE)

¿Cómo consultar las hojas de vida y los planes de gobierno de los candidatos?

El JNE habilitó Voto Informado para que los ciudadanos revisen las hojas de vida, planes de gobierno y organizaciones políticas que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Para realizar la consulta, primero se debe ingresar al portal oficial del JNE y seleccionar la sección correspondiente a las ERM 2026 (CLIC ACÁ). Luego, el elector puede acceder al apartado de candidatos y propuestas, donde podrá buscar mediante el DNI del postulante o seleccionar la región, provincia y distrito.

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Tras elegir Lima, Lima Metropolitana y El Agustino, el sistema mostrará las organizaciones políticas que participan en esa circunscripción. Al seleccionar una agrupación aparecerán sus candidatos y, posteriormente, será posible ingresar al perfil individual para revisar la hoja de vida y las propuestas declaradas.

Manos sostienen tres cédulas de votación impresas con símbolos sobre una mesa, junto a una urna con la marca ONPE y la bandera de Perú.
Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué funciones tendrá el próximo alcalde?

El próximo alcalde distrital será la principal autoridad ejecutiva de la municipalidad y tendrá entre sus atribuciones ejecutar los acuerdos del concejo, promulgar ordenanzas, dirigir los planes de desarrollo local y presentar el presupuesto municipal para su aprobación. También deberá supervisar la prestación de los servicios públicos bajo competencia del gobierno local y cumplir las disposiciones municipales.

La Ley Orgánica de Municipalidades establece, además, responsabilidades relacionadas con la defensa de los derechos e intereses de los vecinos, la administración de los recursos municipales, la atención de pedidos de organizaciones vecinales y el cumplimiento de las normas dentro de la jurisdicción.

¿Cuándo son las elecciones municipales 2026 y dónde consultar tu local de votación?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. En esta jornada, los ciudadanos elegirán autoridades regionales y municipales para el siguiente periodo de gobierno.

La ONPE habilitó una página específica (https://erm2026.onpe.gob.pe/electores-y-miembros-de-mesa/conoce-tu-local-de-votacion/) para consultar la asignación de mesas y locales de votación de este proceso. La información oficial sobre el lugar donde corresponderá sufragar debe revisarse a través de los canales institucionales de la entidad.

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