Perú

Días no laborables por visita del papa León XIV también aplicarían al sector privado: PCM vio informe

La sesión del Consejo de Ministros ya recibió el informe del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre la designación de días libres por la visita del papa León XIV

Papa Leon XIV saludando
El papa visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre. - Crédito Andina/AFP
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Del 11 al 16 de noviembre el papa León XIV visitará el Perú y el gobierno ya se prepara para recibirlo. En la última sesión del Consejo de Ministros ya se presentó el informe para declarar los días no laborables justamente por esta visita.

“Informe del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre la declaración de días no laborables compensables para los trabajadores del sector público y los trabajadores del sector privado por la Visita Apostólica del Papa León XIV”, señala la agenda de la PCM.

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Así, si bien aún no se conocen los detalles del informe discutido, se puede notar la mención a que los días no laborables, normalmente solo aplicables obligatoriamente al sector público, también aplicaría a trabajadores privados.

gente en feriado al frente de adorno de plantas que dice Lima
Se evalúa declarar feriado en Lima el lunes 16 de noviembre. - Crédito Mincetur

¿Qué propone el MTPE?

Los detalles del informe de días no laborables aún no se conocen, pero ya el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, había detallado las fechas que se consideraban.

Recientemente, en entrevista con el medio D News, resumió las fechas:

  • Se evalúan feriados no laborables el miércoles 11, el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre para Lima
  • Feriados no laborales para Lambayeque, Ucayali y el Cusco.

El Gobierno de Perú confirmó que se declararán feriados regionales por la visita del Papa León XIV en noviembre de 2026. Conoce las ciudades que visitará y los detalles anunciados por el ministro de Trabajo.

“En el caso de Lima, consideramos todavía dentro de la evaluación, que este se materialice solo el día lunes 16. Consideramos que no sería necesario el 11 y el 12. (...) El 16 proque es la misa multitudinaria, es el día central, cae lunes. Podríamos asegurar que por ahí la decisión, estamos evaluando”, aclaró.

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Mientras, en el caso de los feriados regionales, también están analizando cuáles se instaurarían, “porque el hecho de ser en Lambayeque no significa que solo en Lambayeque tenga que haber feriados. Va a haber mucha migración de Tumbes, de Piura, de La Libertad y también de Ecuador y Colombia. Entonces, es necesario ver la forma cómo manejamos ese feriado”.

Sin embargo, aún la decisión definitiva no habría sido tomada, dado que “no solamente se trata de no trabajar, sino de también de cómo garantizamos mayor seguridad para el papa. Cuando uno establece un feriado, no solamente es por temas laborales, sino también por maximizar los mecanismos de seguridad”.

Juan Sheput
El Ministerio de Trabajo presentó informe de días no laborables por visita del papa León XIV. - Crédito MTPE

Los siguientes feriados en 2026

  1. Jueves 8 de octubre, Combate de Angamos
  2. Domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
  3. Martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción
  4. Miércoles 9 de diciembre, Batalla de Ayacucho
  5. Viernes 25 de diciembre, Navidad.

Calendario de feriados 2027

Como se recuerda, ya el MEF detalló la fórmula en que cambiarían los días feriados para 2027. Con esto en cuenta, así quedaría el calendario nacional para 2027:

  • Viernes 1 de enero, Año Nuevo, no se toca
  • Jueves 25 de marzo, no se movería, dado que forma fin de semana largo
  • Viernes 26 de marzo, no se movería, dado que forma fin de semana largo
  • Sábado 1 de mayo se movería al viernes 30 de abril
  • Lunes 7 de junio se movería al viernes 11 de junio
  • Martes 29 de junio se movería al viernes 2 de julio
  • Viernes 23 de julio queda tal cual para el 2027
  • Miércoles 28 de julio, no se movería
  • Jueves 29 de julio, no se movería
  • Viernes 6 de agosto, queda tal cual para el 2027
  • Lunes 30 de agosto se movería al viernes 3 de septiembre
  • Viernes 8 de octubre, queda tal cual para el 2027
  • Lunes 1 de noviembre se movería para el viernes 5 de noviembre
  • Miércoles 8 de diciembre se movería para el viernes 10 de diciembre
  • Jueves 9 de diciembre no se movería, dado que forma fin de semana largo con el anterior
  • Sábado 25 de diciembre, no se movería.

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