Renzo Reggiardo minimiza tercer arbitraje que Rutas de Lima le ganó a la MML: “Tiene para largo”

Guardar

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, restó importancia al tercer laudo arbitral que favoreció a la concesionaria Rutas de Lima en su disputa con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y aseguró que el litigio “tiene para largo”. El fallo, emitido por la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), determinó que el municipio incumplió el contrato de concesión al decretar en 2023 la terminación unilateral del acuerdo.

En conferencia de prensa, Reggiardo explicó que el arbitraje contempló cinco puntos, de los cuales tres resultaron favorables a la comuna. Sobre los dos restantes, indicó que el municipio solicitó la nulidad ante una Corte de Estados Unidos. “Es un arbitraje que tiene, si no me equivoco, cinco puntos de los cuales tres han sido favorables a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Los otros dos hemos pedido la nulidad”, sostuvo el alcalde.

PUBLICIDAD

El alcalde de Lima relativizó el impacto político del fallo y lo vinculó al proceso electoral en curso. “No nos preocupa lo que se ha fallado, tal vez está dentro del ámbito electoral, entendemos, pero nosotros seguimos firmes en nuestras pretensiones y este es un proceso que tiene para largo”, afirmó.

Renzo Reggiardo indicó que, además del arbitraje, existen procedimientos judiciales relacionados con el caso que se tramitan en instancias del extranjero.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, habla ante un micrófono durante una conferencia de prensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa línea, el burgomaestre mencionó el fallo que le concedió el mecanismo de discovery, que, dijo, le permitió a la comuna acceder a información sobre hechos previos a la compra de acciones de la concesionaria. “Nos permite tener información relevante respecto a cómo se suscitaron algunos hechos con anterioridad respecto a la compra de acciones y todo lo que hubo alrededor de eso, con muertes bastante preocupantes para la justicia”, señaló, en referencia al caso de José Miguel Castro.

PUBLICIDAD

MML rechaza tercer laudo

La MML desconoció el resultado del tercer laudo parcial dictado por un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) en el litigio que sostiene contra Rutas de Lima, y solicitó su nulidad ante una corte de Estados Unidos.

La comuna precisó que, pese al rechazo del laudo, no existe todavía una condena económica en su contra, ya que resta una segunda fase del proceso. El municipio también recordó que Rutas de Lima abandonó las vías metropolitanas el 4 de diciembre de 2025, lo que motivó la resolución del contrato y la ejecución de una carta fianza por 40 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Un comunicado oficial de la Municipalidad de Lima aclara los puntos del laudo parcial en el proceso arbitral seguido contra la empresa Rutas de Lima.

El arbitraje se originó en diciembre de 2022, cuando la concesionaria demandó al municipio por 430 millones de dólares a través de cinco pretensiones indemnizatorias. El tribunal —integrado por Luca G. Radicati di Brozolo, David Arias y Jorge Alberto Balbi Calmet— desestimó tres de esos reclamos, un resultado que la comuna calculó como un ahorro cercano a los 100 millones de dólares más intereses.

El punto más importante del fallo es la caducidad del contrato de concesión que la MML había declarado en 2023. Los árbitros, por mayoría, la dejaron sin efecto tras analizar nueve causales presentadas por el municipio, ninguna de las cuales consideraron suficiente. Entre los argumentos descartados figuró la exigencia de que la comuna invirtiera 141 millones de dólares para completar el Tramo Ramiro Prialé, obligación que ya constaba en el propio contrato.

PUBLICIDAD