Perú

Renzo Reggiardo minimiza tercer arbitraje que Rutas de Lima le ganó a la MML: “Tiene para largo”

Alcalde de Lima remarcó que la comuna ha pedido la nulidad del nuevo laudo desfavorable ante la justicia de Estados Unidos

Imagen E4EMAMWVYBGYBLN6GBY536BM5I
Guardar

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, restó importancia al tercer laudo arbitral que favoreció a la concesionaria Rutas de Lima en su disputa con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y aseguró que el litigio “tiene para largo”. El fallo, emitido por la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), determinó que el municipio incumplió el contrato de concesión al decretar en 2023 la terminación unilateral del acuerdo.

En conferencia de prensa, Reggiardo explicó que el arbitraje contempló cinco puntos, de los cuales tres resultaron favorables a la comuna. Sobre los dos restantes, indicó que el municipio solicitó la nulidad ante una Corte de Estados Unidos. “Es un arbitraje que tiene, si no me equivoco, cinco puntos de los cuales tres han sido favorables a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Los otros dos hemos pedido la nulidad”, sostuvo el alcalde.

PUBLICIDAD

El alcalde de Lima relativizó el impacto político del fallo y lo vinculó al proceso electoral en curso. “No nos preocupa lo que se ha fallado, tal vez está dentro del ámbito electoral, entendemos, pero nosotros seguimos firmes en nuestras pretensiones y este es un proceso que tiene para largo”, afirmó.

Renzo Reggiardo indicó que, además del arbitraje, existen procedimientos judiciales relacionados con el caso que se tramitan en instancias del extranjero.

Un hombre con chaqueta azul oscura y camisa clara habla ante un micrófono frente a una pantalla roja.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, habla ante un micrófono durante una conferencia de prensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa línea, el burgomaestre mencionó el fallo que le concedió el mecanismo de discovery, que, dijo, le permitió a la comuna acceder a información sobre hechos previos a la compra de acciones de la concesionaria. “Nos permite tener información relevante respecto a cómo se suscitaron algunos hechos con anterioridad respecto a la compra de acciones y todo lo que hubo alrededor de eso, con muertes bastante preocupantes para la justicia”, señaló, en referencia al caso de José Miguel Castro.

PUBLICIDAD

MML rechaza tercer laudo

La MML desconoció el resultado del tercer laudo parcial dictado por un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) en el litigio que sostiene contra Rutas de Lima, y solicitó su nulidad ante una corte de Estados Unidos.

La comuna precisó que, pese al rechazo del laudo, no existe todavía una condena económica en su contra, ya que resta una segunda fase del proceso. El municipio también recordó que Rutas de Lima abandonó las vías metropolitanas el 4 de diciembre de 2025, lo que motivó la resolución del contrato y la ejecución de una carta fianza por 40 millones de dólares.

Un comunicado impreso con el título Comunicado, seis puntos de texto en español y el logotipo de la Municipalidad de Lima en la parte inferior
Un comunicado oficial de la Municipalidad de Lima aclara los puntos del laudo parcial en el proceso arbitral seguido contra la empresa Rutas de Lima.

El arbitraje se originó en diciembre de 2022, cuando la concesionaria demandó al municipio por 430 millones de dólares a través de cinco pretensiones indemnizatorias. El tribunal —integrado por Luca G. Radicati di Brozolo, David Arias y Jorge Alberto Balbi Calmet— desestimó tres de esos reclamos, un resultado que la comuna calculó como un ahorro cercano a los 100 millones de dólares más intereses.

El punto más importante del fallo es la caducidad del contrato de concesión que la MML había declarado en 2023. Los árbitros, por mayoría, la dejaron sin efecto tras analizar nueve causales presentadas por el municipio, ninguna de las cuales consideraron suficiente. Entre los argumentos descartados figuró la exigencia de que la comuna invirtiera 141 millones de dólares para completar el Tramo Ramiro Prialé, obligación que ya constaba en el propio contrato.

Temas Relacionados

Rutas de LimaRenzo ReggiardoMMLperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Llega el Día del Shopping, pero la SBS pide que te preguntes si esa compra deseada afectará tu presupuesto

Este sábado 26 y domingo 27 de septiembre llega el Día del Shopping, con ofertas de hasta 70% de descuento. Pero la SBS pone en foco la protección de tu salud financiera

Llega el Día del Shopping, pero la SBS pide que te preguntes si esa compra deseada afectará tu presupuesto

Alianza Lima vs Esquimo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Las ‘blanquiazules’ se reencontrarán con su hinchada en el Polideportivo Luchan Fuentes, su primer rival será el cuadro español. Sigue las incidencias del vibrante amistoso

Alianza Lima vs Esquimo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelo emocionantes: Brasil chocará con Australia, Francia chocará con Turquía, Alianza Lima arrancará con su Noche Blanquiazul, y mucho más

Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Alianza Lima vs Esquimo HOY: canal tv online del partido por ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

El conjunto de Alejandro Schneider buscará empezar con el pie derecho su presentación cuando choque con el elenco español. Conoce los detalles del encuentro

Dónde ver Alianza Lima vs Esquimo HOY: canal tv online del partido por ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Precio del dólar volvió a subir hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio del 25 de septiembre

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar volvió a subir hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio del 25 de septiembre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga: “Me voy a tirar abajo los laudos a favor de Rutas de Lima regresando como alcalde”

Rafael López Aliaga: “Me voy a tirar abajo los laudos a favor de Rutas de Lima regresando como alcalde”

Fiscalía respalda pedido de Vladimiro Montesinos para que se dé por cumplida su condena por el Caso Pativilca

MML rechaza tercer laudo a favor de Rutas de Lima y pide la nulidad del mismo ante una Corte de EE. UU.

Presentan moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, por crisis de seguridad

Nueva derrota para el Perú: Rutas de Lima gana el tercer arbitraje a la MML y comuna se pronuncia

ENTRETENIMIENTO

Luis Baca cuestionó el discurso de Keiko Fujimori en la ONU y criticó la abstención de Perú sobre Palestina: “Papelón internacional”

Luis Baca cuestionó el discurso de Keiko Fujimori en la ONU y criticó la abstención de Perú sobre Palestina: “Papelón internacional”

Tomás Suárez Vértiz habla de ‘Dejarlo todo’, las comparaciones con su padre y su primer álbum: “Soy un artista y no un tributo a Pedro Suárez Vértiz”

Cómo votar por Perú ante Venezuela en la final del Mundial de Comidas 2026 de Ibai Llanos

Suheyn Cipriani entre las clasificadas: quiénes siguen en carrera por el Miss Perú Universo 2027

Robbie Williams en Lima: Municipalidad de San Miguel canceló segundo concierto y ordena clausura inmediata de Arena 1

DEPORTES

Alianza Lima vs Esquimo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Alianza Lima vs Esquimo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Alianza Lima vs Esquimo HOY: canal tv online del partido por ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

A qué hora juega Aliana Lima vs Esquimo HOY: partido por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

La selección peruana Sub 20 obtuvo medalla de bronce después de 32 años: triunfazo frente Chile por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026