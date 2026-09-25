Perú

Rafael López Aliaga: “Me voy a tirar abajo los laudos a favor de Rutas de Lima regresando como alcalde”

Candidato a primer regidor asegura que “lo primero” que hará en caso de volver al sillón metropolitano será viajar a Estados Unidos para solicitar la nulidad de los arbitrajes

Rafael López Aliaga
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El candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aseguró que se traerá abajo los laudos a favor de Rutas de Lima cuando regrese como alcalde metropolitano.

En entrevista con Canal N, López Aliaga aseguró que “lo primero” que hará en caso de asumir nuevamente la alcaldía de Lima será acudir al Departamento de Estados Unidos para, de alguna manera, “tirarme abajo esta porquería”.

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“A mí no me da ningún temor (el nuevo laudo, el tercero). Porque los dos laudos que han conseguido corruptamente, poniendo de abogado defensor de la Muni Lima a Foley, eso me lo voy a tirar abajo. Regresando como alcalde de Lima, va a ser lo primero que voy a seguir. Voy a viajar a Estados Unidos, voy a estar con el Departamento de Estado donde tengo bastantes relaciones para tirarme abajo esta porquería”, declaró.

El líder de Renovación Popular aseguró que “es distinto un tribunal arbitral conformado por el señor (Jorge) Muñoz para que la Muni pierda” a un juez de Washington que verá sus pedidos de nulidad.

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MML se pronuncia

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) rechazó el resultado del laudo parcial que un tribunal arbitral de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) emitió en el tercer proceso que enfrenta contra Rutas de Lima, y anunció que solicitó la nulidad del fallo ante una corte de Estados Unidos. La disputa se originó en diciembre de 2022, cuando la concesionaria inició el arbitraje con una demanda de 430 millones de dólares.

Un comunicado impreso con el título Comunicado, seis puntos de texto en español y el logotipo de la Municipalidad de Lima en la parte inferior
Un comunicado oficial de la Municipalidad de Lima aclara los puntos del laudo parcial en el proceso arbitral seguido contra la empresa Rutas de Lima.

A través de un comunicado, la comuna sostuvo que, de las cinco pretensiones indemnizatorias planteadas por Rutas de Lima, obtuvo una victoria en tres de ellas, lo que representaría un ahorro cercano a los 100 millones de dólares más intereses para las arcas limeñas. Sin embargo, en uno de los reclamos donde el tribunal le dio la razón parcialmente a la concesionaria, la exigencia de compensación supera los 300 millones de dólares, un monto que todavía debe definirse en una fase adicional del proceso arbitral.

“La Municipalidad de Lima rechaza el laudo parcial, a pesar que no hay una pretensión económica reconocida en perjuicio de la MML ya que está pendiente una segunda fase del proceso arbitral. Sin embargo, ha pedido la nulidad del laudo parcial ante la corte americana y continuará aplicando los recursos y mecanismos legales disponibles en el marco del derecho internacional para garantizar la defensa del interés público”, se lee en el comunicado difundido por la comuna.

Sobre el Tramo Ramiro Prialé, el comunicado precisó que el colegiado arbitral halló responsabilidad conjunta entre el exconcesionario y la comuna, con un voto disidente. Respecto a la caducidad del contrato de concesión declarada en 2023, la MML confirmó que el tribunal la dejó sin efecto por mayoría, aunque remarcó que el 4 de diciembre de 2025 Rutas de Lima abandonó las vías metropolitanas, lo que motivó la resolución del contrato por parte del municipio y la ejecución de una carta fianza por 40 millones de dólares.

Dos páginas de un documento impreso en español que incluyen párrafos destacados en amarillo bajo el título Decisión del Tribunal
El laudo de un tribunal arbitral en Washington establece la resolución de las controversias contractuales entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y Rutas de Lima.

El laudo parcial, al que accedió Infobae, estableció que la terminación unilateral decretada por la comuna en 2023 “no surtió efectos bajo el Contrato de Concesión y bajo el derecho peruano”. La medida había sido anunciada en enero de ese año por el entonces alcalde y hoy candidato a primer regidor, Rafael López Aliaga, durante el discurso por el aniversario 488 de la capital peruana, con base en la Cláusula 17.7 del contrato, que permite la terminación unilateral por afectación al interés público.

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