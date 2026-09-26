Jorge Benavides, Karina Rivera y figuras de Panamericana TV participaron en jornada solidaria en olla común de Jicamarca

Jorge Benavides, Karina Rivera y figuras de Panamericana TV visitaron olla común en Jicamarca

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Jorge Benavides, Karina Rivera, Martín del Pomar, Bruno Cavassa y Nadia Tarazona dejaron los estudios de Panamericana Televisión para participar en una jornada solidaria en Jicamarca. Los talentos del canal llegaron hasta la olla común Shekinah, una iniciativa que atiende a más de 50 familias de la zona.

La actividad se realizó en alianza con la ONG Smiles from Heaven, fundación impulsada por Liliam Hernández y Gema López. La ayuda incluyó alimentos, sillas de ruedas, medicinas, pañales, vitaminas, ropa, calzado y juguetes para los niños de la comunidad.

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La jornada también contempló atención para 160 casos críticos identificados en Jicamarca. Panamericana Televisión transmitió parte de la visita para ‘La Calle no Calla’, programa que acompañó el trabajo de las madres y vecinos que sostienen la olla común.

Jorge Benavides participó en la jornada solidaria de Panamericana Televisión en la olla común Shekinah, en Jicamarca.

Jorge Benavides y los talentos de Panamericana llegaron a Jicamarca

La visita tuvo como punto central la olla común Shekinah, donde un grupo de madres se organiza desde temprano para preparar las raciones que se entregan a los vecinos. La iniciativa mantiene un menú de cinco soles y atiende a familias que enfrentan dificultades para acceder a alimentos.

Regina, encargada de la olla común, explicó que conoce de cerca las carencias que viven las personas de la zona. Por esa razón, junto con otras madres, busca mantener activa una red de apoyo que permita ofrecer comida a quienes la necesitan.

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Desde la madrugada, las responsables de Shekinah comienzan a organizar los insumos y la preparación de los alimentos. Debido a que las integrantes también deben cumplir otras actividades durante el día, el trabajo se inicia temprano para que las raciones estén listas a la hora del servicio.

Mientras la comida termina de prepararse, los vecinos comienzan a acercarse para recoger sus porciones. La jornada refleja también el respaldo entre las familias de Jicamarca, donde incluso las mascotas de la zona se acercan durante la preparación y distribución del menú.

Martín del Pomar, Bruno Cavassa y Nadia Tarazona acompañaron la entrega de ayuda para las familias de la olla común Shekinah.

Karina Rivera ofreció un show para los niños

Además de las donaciones, la actividad incluyó juegos y un show dirigido a los más pequeños. Karina Rivera fue la encargada de compartir una tarde de entretenimiento con los niños que asistieron a la jornada en la olla común Shekinah.

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Jorge Benavides, por su parte, destacó la importancia de acompañar a las familias más allá de la entrega de ayuda material. El humorista expresó su agradecimiento por haber sido parte de la iniciativa organizada en Jicamarca.

“Estamos muy emocionados y agradecidos de tener la oportunidad de ser parte de esta obra de solidaridad aquí en Jicamarca. Para nosotros, no se trata solamente de traer ayuda a quienes más lo necesitan, sino también de estar presentes, compartir con ellos y transmitirles todo nuestro cariño. Poder acompañarlos y llevarles un poco de alegría nos llena el corazón”, expresó.

Martín del Pomar, Bruno Cavassa y Nadia Tarazona también participaron en la visita. Junto con Benavides y Rivera, los integrantes de Panamericana Televisión acompañaron la entrega de alimentos, medicinas, ropa, calzado y otros productos destinados a las familias y a los casos críticos registrados por la comunidad.

Karina Rivera compartió un show y actividades con los niños durante la visita a la comunidad de Jicamarca.

Ayuda para más de 50 familias y 160 casos de la comunidad

La alianza entre Panamericana Televisión y Smiles from Heaven permitió reunir productos destinados a necesidades específicas de la población. Entre las entregas hubo sillas de ruedas, pañales, vitaminas y medicinas, además de alimentos para apoyar el funcionamiento de la olla común.

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La iniciativa atendió a una comunidad que supera las 50 familias beneficiadas por la olla común Shekinah. El apoyo se dirigió también a 160 casos que requieren atención especial e integral dentro de Jicamarca.

Los juguetes entregados durante la actividad fueron parte de una tarde pensada para los niños de la zona. La presencia de Karina Rivera y el resto de los talentos del canal permitió combinar la ayuda material con un espacio de juegos y entretenimiento familiar.

La jornada fue difundida en una transmisión en vivo de La Calle no Calla. Panamericana Televisión llevó la experiencia de la olla común Shekinah a las pantallas y mostró el trabajo cotidiano que realizan Regina y las madres que sostienen esta iniciativa.

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La olla común Shekinah funciona gracias a la organización diaria de las madres de Jicamarca. Ellas preparan los alimentos, ordenan los insumos y coordinan la entrega de las raciones para que los vecinos puedan acceder a un menú de bajo costo.

Cada jornada comienza antes de que lleguen los primeros beneficiarios. Las encargadas deben calcular las porciones, avanzar con la cocina y dejar todo preparado antes de iniciar otras responsabilidades durante el día.

La jornada solidaria incluyó alimentos, medicinas, sillas de ruedas, pañales, vitaminas, ropa, calzado y juguetes.