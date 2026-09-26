Gremios de construcción civil convocan a marcha este 22 de octubre por aumentos salariales y contra el sicariato y extorsiones

Un grupo de trabajadores de la construcción marcha por una avenida urbana con pancartas que exigen un aumento salarial y rechazan la extorsión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los trabajadores de construcción civil saldrán a las calles el próximo 22 de octubre para exigir mejoras salariales y reclamar acciones frente al sicariato y las extorsiones que, según sus dirigentes, afectan al sector en distintas regiones del país. La movilización nacional forma parte de una serie de acuerdos adoptados por los gremios durante una asamblea realizada con representantes de sus bases.

La protesta tendrá como uno de sus principales reclamos la negociación del Pliego Nacional de Reclamos 2027, que contempla una propuesta de aumento diario de S/18 para los operarios, S/16 para los oficiales y S/14 para los peones. Los sindicatos también plantean recibir el 10% de las utilidades empresariales y crear un fondo destinado a trabajadores que atraviesen periodos de desempleo.

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Junto con las demandas económicas, los dirigentes colocaron la inseguridad como otro de los ejes de su movilización. Durante la reunión denunciaron el asesinato de más de 30 dirigentes sindicales y pidieron al Gobierno reforzar las acciones contra el sicariato, las extorsiones y el crimen organizado.

Una marcha multitudinaria de trabajadores de construcción civil, identificados con los logos de la FTCCP y EsSalud, recorre una avenida en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gremios de construcción civil convocan a marcha este 22 de octubre

La movilización nacional fue acordada durante la Asamblea Nacional de Delegados de federaciones y sindicatos de construcción civil, donde participaron representantes de Lima, Callao y regiones como Piura, Junín, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Áncash, Tacna y Puno, entre otras.

Los gremios decidieron intensificar sus acciones sindicales para llevar sus reclamos ante las autoridades. Entre los puntos centrales figura la propuesta de incremento de las remuneraciones diarias, que será incorporada en el Pliego Nacional de Reclamos 2027.

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La agenda también contempla exigir el cumplimiento del 10% de las utilidades empresariales para los trabajadores y un aporte equivalente al 1% para un Fondo Pro Desocupados. Según los dirigentes, este mecanismo permitiría brindar respaldo económico a los obreros durante los periodos en que permanezcan sin empleo.

Augusto Ramos Dolmos, presidente de Conatracc, sostuvo que la asamblea permitió recoger las demandas de las diferentes bases y establecer una posición común para presentarla ante las autoridades. “El evento permite recoger la posición de los sectores laborales y sus necesidades para hacerlas llegar a las autoridades y buscar una solución a sus demandas”, declaró.

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Construcción civil

Trabajadores de construcción civil reclaman aumentos salariales

El reclamo económico contempla diferentes montos según la categoría de los trabajadores. Los gremios proponen un aumento diario de S/18 para los operarios, S/16 para los oficiales y S/14 para los peones, como parte de las negociaciones correspondientes al año 2027.

Otro pedido está relacionado con las utilidades empresariales. Los representantes sindicales acordaron exigir que los trabajadores reciban el 10% de estas ganancias y plantearon, además, un aporte del 1% destinado al Fondo Pro Desocupados.

Durante la asamblea también se cuestionó el sistema de aportes a Conafovicer. Los dirigentes acordaron exigir la disolución de esta institución y la devolución de las contribuciones realizadas por los trabajadores durante décadas.

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Según la organización sindical, durante 47 años se acumularon aportes por más de S/2.500 millones sin que, desde su perspectiva, se haya cumplido el objetivo de construir viviendas para los trabajadores del sector. Por ello, plantearon revisar el sistema y el destino de estos recursos.

Sindicatos de construcción civil se concentran en la Plaza San Martín.

Denuncian asesinatos de dirigentes y exigen medidas contra el sicariato

La inseguridad tendrá un lugar central en la movilización del 22 de octubre. Los dirigentes denunciaron que la violencia alcanza a trabajadores y representantes sindicales de distintas regiones y señalaron que más de 30 dirigentes de sus bases fueron asesinados.

Durante la asamblea se guardó un minuto de silencio en memoria de 32 sindicalistas que, según los gremios, murieron víctimas del sicariato. También se recordó el caso de la comunicadora Susy Aponte, quien, de acuerdo con lo señalado por los dirigentes, fue asesinada a tiros en Caraz mientras realizaba actividades relacionadas con su candidatura al Gobierno Regional de Áncash.

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Ante esta situación, Ramos Dolmos pidió al Gobierno reforzar la lucha contra la criminalidad organizada, el sicariato y las extorsiones. El dirigente sostuvo que el sector construcción también enfrenta los efectos de esta violencia y reclamó investigaciones para identificar a los responsables de los asesinatos.

“Pedimos al Gobierno mano dura contra la criminalidad, el sicariato y las extorsiones. Nuestro sector productivo también está siendo golpeado”, afirmó. Los gremios señalaron que llevarán sus demandas laborales y de seguridad ante el Ministerio de Trabajo y que continuarán con su agenda de movilizaciones.