Perú

Luis Galarreta advierte a Diputados por eventuales censuras y dice que Bukele demoró 6 meses en obtener resultados

Premier espera que la Cámara Baja “no abuse del poder que hoy le da la Constitución” y aseguró que “con o sin facultades” el Gobierno cumplirá con las promesas que hizo Keiko Fujimori en campaña

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se pronuncia sobre la moción de censura contra el titular del Interior, pidiendo reflexión al Congreso y asegurando que el gobierno respeta la autonomía del Poder Judicial. - Canal N
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El primer ministro Luis Galarreta advirtió este jueves a las bancadas de oposición que evalúan censurar al ministro del Interior, César Astudillo, que espera que no “abusen del poder” que otorga la Constitución al Congreso. Todo esto en medio del vencimiento del plazo para que la Cámara de Diputados se pronuncie sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

El jefe del Gabinete cuestionó que se plantee remover a un ministro que fue interpelado hace una semana y que, según sostuvo, ya muestra avances en la lucha contra la criminalidad. “Censurar a un ministro que ha sido interpelado, que ha ido a responderle al Congreso y, después de siete días, censurarlo... el ministro está trabajando. ¿Para quiénes jugamos? Porque estar cambiando ministros a cada rato, eso no funciona”, declaró.

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Galarreta comparó el proceso peruano con la experiencia de El Salvador, donde, dice, el presidente Nayib Bukele tardó medio año en registrar los primeros resultados de su política de seguridad.

“El proyecto más exitoso, para mí, después de Fujimori, que enfrentó al terrorismo que se demoró por lo menos a iniciar un año y un poco más, dicen que es El Salvador. Bueno, El Salvador se demoró seis meses para que el presidente Bukele empiece a tener ya resultados. Seis meses para que empiece a disminuir, aunque sea un 8%. Así que censuras, interpelaciones, es parte del juego democrático. Nosotros vamos a aceptar, pero ojalá que no abusen del poder que hoy día le da la Constitución”, reclamó.

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Fotografía dividida con el rostro de Luis Galarreta a la izquierda y el de Nayib Bukele a la derecha, ambos frente a micrófonos
El político peruano Luis Galarreta y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, figuran en una imagen dividida durante intervenciones públicas.

El primer ministro evitó calificar como obstruccionista a la Cámara de Diputados, aunque remarcó que en gestiones anteriores las solicitudes de facultades se resolvieron con mayor celeridad. Insistió en que el Gobierno no depende de la autorización parlamentaria para avanzar con su agenda: “Con o sin facultades, y que lo sepa la población, vamos a cumplir con la promesa de la campaña que hizo la presidenta Fujimori en infraestructura, en seguridad. No se cumple de la noche a la mañana”, sostuvo.

Pedido de facultades sin dictamen

El Ejecutivo presentó el 28 de agosto una solicitud para que el Congreso le delegue facultades legislativas por 120 días calendario, en 66 materias vinculadas en un 60% a seguridad ciudadana y al fenómeno de El Niño. El plazo reglamentario de 15 días para que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Giannina Avendaño, emita un dictamen venció sin que se defina el trámite.

Luis Galarreta

Al menos ocho de las doce comisiones que analizaron el pedido votaron en contra, entre ellas Economía, Defensa del Consumidor, Energía y Minas, y Trabajo y Producción, aunque esos informes no son vinculantes para la Comisión de Constitución. Galarreta explicó que su equipo sostuvo reuniones con todas las bancadas parlamentarias que respondieron a la invitación, ya sea en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) o en sus propias bancadas.

“Las facultades delegadas son una práctica parlamentaria cada cinco años, donde un gobierno pide lo que considera necesario para acelerar su plan de gobierno. Pero en este quinquenio, adicionalmente, tenemos dos problemas: el fenómeno del Niño, que es coyuntural, y el tema de la criminalidad”, señaló. “Yo espero que la Cámara de Diputados esté a la altura, porque el Perú obviamente está mirando cuánto tiempo se van a demorar”, agregó.

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