Calendario 2026 en Perú: ¿Cuántos feriados hay en agosto?

Los feriados sirven para compartir tiempo con la familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el cierre de julio, muchas agendas empiezan a ajustarse pensando en el mes siguiente. Entre planes familiares, coordinaciones de trabajo y escapadas cortas, el dato que más se repite es sencillo: cuántos días de descanso oficial aparecen marcados en el calendario.

En el caso de Perú, agosto de 2026 contempla dos feriados. El primero se ubica en la primera semana del mes: el jueves 6 de agosto. El segundo aparece hacia el cierre: el domingo 30 de agosto, que ese año coincide con el fin de semana. Con ese panorama, quienes dependen de cronogramas fijos o necesitan reservar con tiempo pueden ordenar actividades con mayor previsión.

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06 de agosto

El 6 de agosto fue establecido como feriado nacional para el sector público y el privado en homenaje a la Batalla de Junín. El combate, ocurrido en 1824, es mencionado como uno de los últimos enfrentamientos entre fuerzas realistas y patriotas en el proceso de Independencia del Perú.

La Batalla de Junín es uno de los feriados implementados en los últimos cuatro años. Foto: archivo

La referencia histórica incluida en la norma señala, además, que esta acción militar antecedió a la Batalla de Ayacucho, desarrollada el 9 de diciembre de 1824, episodio que consolidó el triunfo patriota.

30 de agosto

La segunda fecha del mes, el 30 de agosto, está declarada como feriado nacional por el Decreto Legislativo n.° 713 y rinde homenaje a Santa Rosa de Lima, reconocida como la primera santa de América. La reseña sobre su figura recuerda que su nombre fue Isabel Flores de Oliva y que es conocida como Santa Rosa tras su ingreso a la orden dominica.

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La figura de Rosa de Lima trascendió su época al convertirse en la primera santa de América, reflejando una vida de sacrificio y servicio. (Andina)

También precisa que nació en Lima el 30 de abril de 1586, dedicó su vida al servicio religioso y falleció el 23 de agosto de 1617, a los 31 años. Su presencia se mantiene como un punto central dentro de la historia espiritual del país, con una conmemoración que cada año concentra actividades religiosas y recordatorias en distintas ciudades.

¿Cuánto debo recibir si trabajo un feriado?

Durante este feriado, los trabajadores podrán no asistir a sus centros de labores y conservar el pago de su remuneración ordinaria.

Aquellos empleados que laboren durante esta fecha y no reciban un descanso sustitutorio tendrán derecho, de acuerdo con la normativa vigente, a percibir una remuneración equivalente al triple de su salario diario.

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Pago correspondiente a la remuneración del día feriado.

Remuneración por la jornada laboral realizada durante esa fecha.

Bonificación adicional del 100 % del salario diario por haber trabajado en el feriado.

Diferencia entre feriado y día no laborable

El feriado es una fecha establecida por ley en la que se dispone la suspensión obligatoria de labores para la mayoría de trabajadores del sector público y privado. Durante este periodo, las personas pueden ausentarse de sus centros de trabajo sin perder su remuneración habitual, mientras que aquellos que cumplen funciones reciben un pago adicional conforme a la normativa vigente.

En cambio, el día no laborable corresponde a una medida de carácter más flexible, cuya aplicación depende de la decisión del empleador. Esta disposición suele estar dirigida principalmente a entidades del Estado y las horas dejadas de trabajar deben ser compensadas posteriormente mediante ampliaciones de horario u otros mecanismos acordados. En estos casos, quienes continúan con sus actividades perciben el mismo pago que reciben por una jornada ordinaria.

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