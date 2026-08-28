Gobierno confirma ‘fórmula’ para traslado de feriados al lunes para 2027

Infobae Perú verifico la lista de feriados que se pasarían al lunes para 2027, según el criterio que ya detalló el MEF en el Marco Macroeconómico Multianual. - Crédito MEF

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Luego de un mes de ‘afinar’ las medidas, el gobierno de Keiko Fujimori ya tendría listo su pedido de facultades legislativas ante el Congreso, la cual incluiría 66 disposiciones en materias de seguridad, laboral, tributaria y más.

Pero antes de que se conozca este contenido, el mismo Ministerio de Economía y Finanzas por primera vez ha dejado escrito en un documento oficial del gobierno la que sería la fórmula final para el traslado de feriados hacia los lunes. Esto esta incluido en el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030.

Los feriados que caigan martes a viernes se moverán al lunes más próximo

Esto no aplica para los feriados de Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.

Para 2027 habrían 10 fines de semana largo gracias a la medida de pase de feriados al lunes del Gobierno. - Crédito Andina

MEF confirma traslado de feriados

Si bien el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) incluye las proyecciones económicas del MEF para los siguientes años del gobierno de Keiko Fujimori, también incluyen algunas medidas que se aplicarán.

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“Se optimizará el calendario de feriados mediante el traslado de aquellos que correspondan de martes a viernes hacia el lunes más próximo, con excepción de Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo”, señala textualmente el Gobierno en este documento.

¿Cuál es la justificación del gobierno que motiva esta medida? El MEF señala que esto “permitirá dinamizar el turismo interno y mitigar el impacto de los feriados de mitad de semana sobre la continuidad de las actividades económicas”. Como se recuerda, antes señalaban que tenían como prioridad “aumentar la productividad” del país.

El Ministro de Economía detalla la propuesta del gobierno para trasladar los días feriados a los lunes, creando así fines de semana largos. Según el ministro, esta medida busca beneficiar al sector turismo sin afectar la productividad de otras industrias. (Canal N)

Así, la medida quedaría firme dentro del pedido de facultades del Congreso, pero ya al señalar textualmente que se aplicaría, con seguridad, el Gobierno confía en que podrá llevarlo a cabo.

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“Su implementación se planificará con la debida anticipación, a fin de brindar predictibilidad a partir de 2027″, agregan en el texto del MMM.

¿Cómo quedaría el calendario?

Si bien ya la fórmula parece firme, aún quedan algunos huecos a la lógica para aplicar los feriados, hay dos que se moverían al mismo lunes.

Perú mantendrá sus 16 días feriados, pero varios se moverán al lunes. - Crédito Andina

Como se recuerda, el martes 8 y miércoles 9 de diciembre de 2027 serán feriados y ambos se moverían al lunes, pero justo el lunes más próximo es el mismo para ambos. Aún no se sabe si siguiendo esta fórmula el MEF moverá los dos al mismo lunes, eliminando virtualmente uno para 2027, o si el feriado del 9 de diciembre pasará al siguiente lunes.

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Así, según el criterio del MEF aplicado por Infobae Perú, este sería el calendario nacional de feriados para 2027, tentativamente:

Viernes 1 de enero, Año Nuevo, no se toca

Jueves 25 de marzo, Semana Santa, no se toca

Viernes 26 de marzo, Semana Santa, no se toca

Sábado 1 de mayo, Día del trabajo no se toca

Lunes 7 de junio, Día de la Bandera no se toca

Lunes 28 de junio , Día de San Pedro y San Pablo. Antes habría sido martes 29 de junio

Lunes 26 de julio , Día de la Fuerza Aérea del Perú. Antes habría sido viernes 23 de julio

Miércoles 28 de julio, Fiestas Patrias, no se toca

Jueves 29 de julio, Fiestas Patrias, no se toca

Lunes 9 agosto , Batalla de Junín. Antes habría sido viernes 6 de agosto

Lunes 30 de agosto no se toca, Santa Rosa de Lima

Lunes 11 de octubre , Combate de Angamos. Antes habría sido viernes 8 de octubre

Lunes 1 de noviembre no se toca, Día de Todos los Santos

Lunes 6 de diciembre , Inmaculada Concepción. Antes habría sido miércoles 8 de diciembre. Aquí queda la duda, dado que con el criterio del MEF, este y el siguiente se moverían al mismo lunes

Lunes 13 de diciembre , Batalla de Ayacucho. Antes habría sido jueves 9 de diciembre. Esto se aproxima, si es que no queda en el aire dado que el anterior ya ocupa un lunes

Sábado 25 de diciembre no se toca, Navidad.