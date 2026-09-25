Wendy Vásquez y el llamado de ‘Prima Facie’ a no guardar silencio ante la violencia sexual: “Hablar de esto va a ser siempre mejor que no hacerlo”

Wendy Vásquez y el llamado de Prima Facie a no guardar silencio ante la violencia sexual

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La actriz Wendy Vásquez Larraín protagoniza Prima Facie, obra escrita por la dramaturga australiana-británica Suzie Miller que aborda la violación y las dificultades que enfrenta una víctima cuando decide acudir al sistema de justicia. La puesta en escena se presenta en Lima hasta este domingo 27 de septiembre en el Teatro La Plaza.

En conversación con Infobae Perú, Vásquez habló sobre el reto de asumir un unipersonal, la respuesta del público y el lugar que puede ocupar el teatro en la conversación sobre la violencia contra las mujeres.

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—Asumir un unipersonal con un tema tan complejo debe ser un gran desafío. ¿Cómo ha sido para ti el manejo en escena y el proceso de trabajar con este guion?

Es un privilegio. Creo que es un privilegio tener la posibilidad de trabajar sobre un texto tan potente, tan bien escrito y que aborda una temática, una problemática tan urgente e importante en el mundo.

—Tu personaje conoce las leyes y defiende las reglas del sistema hasta que vive una experiencia que la coloca al otro lado. ¿La obra plantea que es difícil ponerse en el lugar del otro cuando no hemos atravesado una situación similar?

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Sí, totalmente. Es difícil conocer qué vive realmente una persona en una determinada experiencia si desde el otro lado no se ha transitado por ese hecho. Eso está planteado de manera muy clara en la obra. Creo que, además, es algo que pasa en el mundo y también a nivel político: cómo decidimos votar por un candidato o por otro. Todas nuestras decisiones, en general, pasan por cuán libres nos sentimos. La obra deja ese mensaje muy claro.

—¿Cómo has percibido la respuesta del público?

Creo que el público sale muy removido y eso es bueno. Las mujeres que han experimentado alguna situación similar o que conocen a alguien que ha transitado por eso, algo muy probable, encuentran valiosos estos espacios. Eso me da mucha gratificación.

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— ¿Consideras que ellas se sienten identificadas con la obra?

Yo creo que sí. Y los hombres también. Creo que cada vez hay más hombres aliados en la causa. También existe otro grupo de hombres y mujeres que todavía no termina de visualizar la importancia de buscar igualdad y bienestar para las mujeres. Obras como esta exponen la crueldad y la injusticia de un sistema que quizá no surge desde un lugar de desinterés, pero que expresa que hay algo que tiene que cambiar. Ese es el mensaje principal del texto y del montaje.

—¿Crees que el sistema legal está preparado para escuchar y comprender estas experiencias?

Hablar de esto siempre va a ser mejor que no hacerlo. Por más que existan cosas que escapen de nuestras manos, hablar desde el lugar que tenemos es importante para prevenir que estas situaciones sigan ocurriendo. Hablar con niños, niñas e hijos adolescentes sobre estas situaciones. Muchas personas me escriben para contarme que están llevando a sus hijos adolescentes a ver la obra, y eso me encanta. No se trata solamente de denunciar a nivel legal. Las medidas que quisiéramos alcanzar, en un ideal de justicia, quizá sean difíciles de gestionar y no se conseguirán con una sola obra. Pero se puede hablar de esto, llegar a las personas y generar un cambio desde el lugar en el que cada uno puede hacerlo. Creo que ahí también radica el poder que tiene el teatro.

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Wendy Vásquez levanta la voz contra las agresiones sexuales con Prima Facie

—¿Cuál ha sido el mayor desafío actoral y físico al asumir este monólogo?

Es un reto grande estar sola. Normalmente, cuando uno está con otros actores en escena, se sostiene en sus compañeros. Todo lo que uno hace, lo hace para sus compañeros y existe una conducción en conjunto. En este caso, esa contraparte la tiene el público. Es muy interesante cómo cada función es única. Siempre lo es, porque esa es la naturaleza del teatro, pero en esta obra se siente con mayor claridad.

—¿Sientes que, a través de esta obra, contribuyes a visibilizar las experiencias de las mujeres que buscan justicia y ser escuchadas?

De todas maneras. Estoy segura de que, en cada función, hay muchas mujeres que han pasado por eso y que quizá nunca lo han hablado. Encuentro mucho sentido en hacer la función cuando tengo esa sensación en el espacio, cuando miro a las mujeres que están sentadas ahí. Hay algo que se conecta y que surge desde un lugar muy verdadero. Es muy bonito.

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—El público responde a lo que ocurre en escena...

Sí. Creo que hay algo que sucede entre ambas partes. Siempre he tenido muy clara esa imagen como actriz: cuando ves una escena entre dos actores, la actuación no surge de uno ni del otro, sino de lo que ocurre entre esas dos personas. En este caso, ese vínculo está entre lo que yo cuento y hago en el espacio, y la forma en que el público lo recibe. Ese vínculo es distinto cada noche, aunque sea de manera sutil. Cada público es único y, por lo tanto, cada función también lo es, porque se nutre de lo que ocurre entre nosotros.

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—Al momento de aceptar un papel, ¿qué buscas en una historia?

Lo principal es que yo considere que esa historia es buena para ser contada. Cuando siento: “Sí, esto quiero que se cuente, esto yo lo quisiera ver”, me parece importante. Siempre soy consciente de qué historias estoy contando, qué quiero decir con ellas y por qué me parece importante hacerlo. Luego está el equipo con el que voy a trabajar, porque eso lo es todo. El viaje depende de con quién viajas y, en el teatro, eso es muy importante, porque son muchos meses de convivencia intensa. Es básico estar muy segura de que son personas con las que quieres estar.

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—¿Piensas en lo que el público se llevará a casa después de ver una obra?

En el teatro hay una frase que dice: “Cuanto más particular, más universal”. Yo no puedo ocuparme ni pretender encargarme de lo que el público se llevará, porque no miramos las cosas como son, sino como somos. Cada persona observa desde sus experiencias, sus resistencias y sus deseos. Sería ambicioso y narcisista pensar que uno puede hacerse cargo de eso. Pero sí puedo hacerme cargo de cómo me vinculo de forma particular con la historia, porque cuanto más mío sea lo que veo y comparto, seguramente tocará otros corazones. Surge de una verdad que es la mía, pero que, en esencia, puede ser la misma de cualquier otra persona dispuesta a escuchar, recibir y conectarse con el material.

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Prima Facie, con Wendy Vásquez, abre un espacio para hablar de agresiones sexuales y justicia