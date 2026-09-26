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Dónde ver Perú vs Estados Unidos HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Los elencos de Mano Menezes y Mauricio Pochettino medirán fuerzas en el Interco Stadium. Revisa cómo seguir el compromiso en vivo

Dónde ver Perú vs Estados Unidos HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026.
Dónde ver Perú vs Estados Unidos HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026. Crédito: FPF/USTA.
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Perú enfrentará a Estados Unidos hoy, sábado 26 de septiembre, en un amistoso internacional por fecha FIFA, que marcará el inicio de una gira de cuatro encuentros de la selección por Norteamérica. El partido se disputará en el Inter&Co Stadium, ubicado en Orlando, Florida, desde las 15:30 horas de Perú. Para el equipo de Mano Menezes será una nueva oportunidad de evaluación ante un rival que alcanzó los octavos de final del Mundial 2026, disputado en condición de anfitrión.

La ’bicolor’ no participó en la Copa del Mundo y apunta a reconstruir su plantel rumbo al proceso clasificatorio hacia la edición de 2030. Estados Unidos, en cambio, vuelve a la actividad tras su eliminación ante Bélgica en la ronda de los 16 mejores. El cuadro dirigido por Pochettino perdió 4-1 ante el seleccionado europeo el pasado 6 de julio.

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Dónde ver Perú vs Estados Unidos, amistoso por fecha FIFA 2026

En Perú, América TV es la señal abierta confirmada para transmitir el amistoso entre la ’blanquirroja’ y Estados Unidos. El encuentro podrá seguirse por el canal 4 y por la señal 704 en alta definición. La emisión también estará disponible mediante la plataforma digital América tvGO.

La programación incluye la previa y el desarrollo completo del partido desde Orlando. Para acceder al servicio digital, los usuarios deberán contar con una cuenta en la plataforma de América tvGO, que permite ver la señal desde dispositivos móviles, computadoras y televisores compatibles.

Alineaciones de Perú vs Estados Unidos por fecha FIFA.
Alineaciones de Perú vs Estados Unidos por fecha FIFA.

En territorio estadounidense, el compromiso será televisado por TNT, truTV, Telemundo y Universo. También podrá verse en HBO Max y Peacock.

Infobae Perú realizará una cobertura especial en su sitio web. Los lectores podrán seguir la previa, las alineaciones, los goles, las incidencias y las declaraciones posteriores de los protagonistas a través del minuto a minuto.

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Horarios del Perú vs Estados Unidos, amistoso por fecha FIFA 2026

El amistoso entre Perú y Estados Unidos se jugará el sábado 26 de septiembre a las 15:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador. El escenario será el Inter&Co Stadium de Orlando, recinto que utiliza Orlando City en la Major League Soccer.

En México, el encuentro comenzará a las 14:30 horas, según el horario del centro del país. En Estados Unidos, Bolivia y Venezuela, el pitazo inicial está previsto para las 16:30 horas. En Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el duelo empezará a las 17:30 horas.

Esta es la gira que realizará Perú en Norteamérica por la fecha FIFA.
Esta es la gira que realizará Perú en Norteamérica por la fecha FIFA. Crédito: FPF

El horario estadounidense varía según la zona. En Orlando, ciudad situada en la costa este, el compromiso arrancará a las 16:30 horas. En la zona central será a las 15:30, en la montaña a las 14:30 y en la costa del Pacífico a las 13:30.

El historial entre Perú y Estados Unidos

Perú y Estados Unidos se enfrentaron en siete oportunidades. El saldo favorece al combinado norteamericano, con tres victorias, dos empates y dos triunfos peruanos. El próximo amistoso será el octavo cruce entre ambas selecciones.

La última victoria de la ’bicolor’ ocurrió el 17 de enero de 1997. Perú se impuso 1-0 en San Diego, California, por la US Cup, con gol de Germán Carty. Desde entonces pasaron casi 30 años sin otro triunfo peruano frente al conjunto estadounidense.

El antecedente más reciente se registró el 16 de octubre de 2018, cuando igualaron 1-1 en East Hartford, Connecticut. Josh Sargent abrió el marcador para Estados Unidos y Edison Flores estableció la igualdad en los minutos finales.

Lista de convocados de Perú para amistosos fecha FIFA
Lista de convocados de Perú para amistosos fecha FIFA

¿Cómo llegan ambas selecciones?

La selección peruana afrontará el amistoso tras cuatro partidos bajo la dirección de Menezes. En ese período, perdió frente a Senegal, empató ante Honduras, venció 2-1 a Haití y cayó 3-1 contra España. El técnico brasileño busca consolidar una base para el nuevo proceso internacional.

El plantel peruano ya trabaja en Orlando con miras al primer partido de la gira. Después del duelo frente a Estados Unidos, la selección nacional enfrentará a México, Canadá y Colombia durante la ventana FIFA de septiembre y octubre.

Estados Unidos iniciará ante Perú su ciclo con la mira puesta en el Mundial 2030. El equipo de Pochettino alcanzó los octavos de final del Mundial 2026, pero Bélgica lo eliminó con un 4-1. El amistoso en Orlando será su primer compromiso desde aquella derrota.

El cuadro peruano remontó 2-1 a su rival de turno con goles de Renzo Garcés y Jairo Vélez - Crédito: Movistar.

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