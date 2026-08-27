Nuevo feriado del lunes 16 de noviembre, solo por la visita del papa León XIV, está en evaluación

El gobierno le ha puesto el ojo a la visita del papa León XIV y buscaría decretar varios feriados regionales y uno nacional. - Crédito Presidencia

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¿Un nuevo feriado se avecina? A pesar de que el gobierno de Keiko Fujimori señaló que no se crearían nuevos feriados nacionales, esta vez por la visita del papa León XIV sí se está evaluando decretar uno nuevo (pero solo que aplicará este año 2026).

En entrevista con RPP, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, señaló que si bien están considerando más decretar feriados regionales, ahí en los departamentos donde visite el papa, también se discute aprobar un feriado nacional para el lunes 16 de noviembre, que aplicaría para Lima y todo el país.

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“Si se trata de Lima, yo creo que el 16 (de noviembre) podría ser, solo el 16, porque también tiene que ver con un tema de seguridad”, precisó Juan Sheput.

El papa León XIV llegará al Perú y vendrá con feriados. - Crédito Andina

Feriados regionales por el papa

Ya el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, ha indicado que su sector estará encargado de establecer los feriados durante la visita del papa León XVI a nuestro país.

“Ayer hubo una reunión en la Cancillería en la cual se conformó ya la primera sesión, de lo que viene a ser el comité que tiene que gerenciar, gestionar la visita del papa y una de las funciones del Ministerio de Trabajo va a ser establecer solo por la visita del papa, algunos feriados”, dijo.

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Así, Sheput refirió que se establecerán feriados regionales “por ejemplo, en Lambayeque a donde llegará el papa León XIV, y en otros casos feriados nacionales, como fue durante la visita de los papas Francisco o Juan Pablo II”.

Pero también apuntó que no se tratará de los seis días de la visita del sumo pontifice. “Si (el papa León XIV) está en Lambayeque, bastaría con que sea en Lambayeque y de repente el resto en Piura y La Libertad por el efecto migratorio que va a haber entre esas regiones”, explicó.

Así el papa no vaya a tu región, podría tocarte descansar en un nuevo feriado que crearía el gobierno. - Crédito Andina

Un solo feriado nacional

Asimismo, el ministro de Trabajo reveló que con respecto a decretar feriados nacionales, se tratará solo de una única fecha: el lunes 16 de noviembre.

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“No olvidemos que en otras ocasiones cuando ha habido grandes cumbres internacionales se ha decretado feriado. Por ejemplo, en el caso de la APEC cuando fue acá de tres días ¿Y por qué? Porque eso facilita los procesos de seguridad, en este caso el desplazamiento del papa y también el desplazamiento de las personas”, agregó.

Ahí apuntó el ministro que que el papa León XIV tiene una característica muy especial, que es la de ser “peruano por adopción”, y eso aunado a que hay mucha expectativa en torno a su visita podría llevar a que en determinados días y en determinados lugares el tema de la tolerancia laboral o el feriado.

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El Ministro de Trabajo, Juan Sheput, es entrevistado en vivo por varios reporteros. El evento cubre la oferta de más de 1,000 puestos de trabajo para personas mayores de 50 años. El ministro habla frente a micrófonos de prensa en un entorno que parece ser una feria o evento de empleo, con paneles informativos visibles al fondo. Esta cobertura es un informe periodístico sobre iniciativas laborales.

“En algún caso nacional que podría ser el 16” enfatizó, porque afirma que hay mucha gente que quiere verlo en Lima. En este apartado se trata de un tema en evaluación.

¿Y los otros feriados?

También Sheput reveló que ha conversado con el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, acerca de los feriados y le propuso que los feriados correspondientes a las Fuerzas Armadas se podrían juntar el 27 de julio, una idea que le agradó al titular del MEF.

Esto significaría agarrar cuatro feriados y convertirlos en uno, logrando sí reducir los feriados, y haciendo más larga la celebración de Fiestas Patrias.