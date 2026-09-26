Perú Deportes

Partidos de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá encuentros emocionantes: Perú enfrentará a Estados Unidos, Inglaterra chocará con España, Alianza Lima tendrá acción con Boca Juniors, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026
Partidos de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026
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Hoy, sábado 26 de septiembre, la programación estará cargada de partidos imperdibles: Perú se medirá con Estados Unidos, Colombia lo hará frente México por la fecha FIFA, España chocará con Inglaterra en la Nations League UEFA, Alianza Lima tendrá acción con Boca Juniors por la segunda jornada de la Noche Blanquiazul, y mucho más.

Sin André Carrillo, la selección peruana iniciará jornada doble de preparación rumbo a las Eliminatorias 2030. Mano Menezes usará una sorpresiva alineación con Piero Magallanes como principal novedad y la inclusión de Oliver Sonne, quien se recuperó de una lesión.

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La selección peruana se medirá con Estados Unidos en su primer amistoso de la fecha FIFA 2026.
La selección peruana se medirá con Estados Unidos en su primer amistoso de la fecha FIFA 2026.

Por su lado, las ‘íntimas’ continuarán con su evento de presentación y se medirá con Boca Juniors tras el triunfo que celebró frente CAV Esquimo de España por 3-0. Las tricampeonas cerrar la primera jornada de la Noche Blanquiazul de la mejor manera y esperan mantener el buen momento previo al arranque de la Liga Peruana de vóley 2026/2027.

Flavia Montes, Ysabella Sánchez, Esmeralda Sánchez, Sandra Ostos, y Clarivett Yllescas fueron las voleibolistas más aplaudidas en el reencuentro con la hinchada.

Con un marcador final de 3 sets a 0, Alianza Lima demuestra su poderío en la cancha. Observa la jugada final y la eufórica celebración del equipo junto a sus apasionados seguidores. | América TV

Partidos amistosos internacionales

- Estados Unidos vs Perú (15:30 horas / Chase Stadium / América TV, América TVGO)

- Canadá vs Chile (18:00 horas / BMO Field / Chilevisión, Paramount+)

- México vs Colombia (20:00 horas / M&T Bank Stadium / Caracol Televisión, RCN)

Partidos de Noche Blanquiazul

- EC Pinheiros vs CAV Esquimo (16:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TVGO)

- Alianza Lima vs Boca Juniors (18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TV, América TVGO)

Partidos de Nations League UEFA

- San Marino vs Finlandia (11:00 horas / Disney Plus, ESPN)

- Islandia vs Estonia (11:00 horas / ESPN, Disney Plus)

- Islas Feroe vs Kazajstán (11:00 horas / Disney Plus, ESPN)

- Bulgaria vs Luxemburgo (11:00 horas / ESPN, Disney Plus)

- República Checa vs Croacia (13:45 horas / Disney Plus, ESPN)

- Macedonia del Norte vs Suiza (13:45 horas / ESPN, Disney Plus)

- Inglaterra vs España (13:45 horas / Disney Plus, ESPN)

- Albania vs Bielorrusia (13:45 horas / ESPN, Disney Plus)

- Eslovaquia vs Moldavia (13:45 horas / Disney Plus, ESPN)

Partidos de Liga de Naciones Concacaf

- Montserrat vs Islas Británicas (14:00 horas / Youtube, CONCACAF GO)

- Saint Martin vs U.S Virgin Islands (15:00 horas / CONCACAF GO, YouTube)

- San Vicente / Granadinas vs Guayana Francesa (16:00 horas / Youtube, CONCACAF)

- Antigua y Barbuda vs Anguila (18:00 horas / CONCACAF GO, YouTube)

- Sint Maarten vs Belice (21:00 horas / Youtube, CONCACAF GO)

Partidos de Supercopa internacional

- Estudiantes vs Rosario Central (14:00 horas / DIRECTV Sports, DGO)

Partidos de fútbol colombiano

- Deportivo Pereira vs Inter Bogotá (16:00 horas / Win Play, Sporttv)

- Cúcuta Deportivo vs Llaneros (18:15 horas / Sporttv, Win Play)

- Junior vs Medellín (20:20 horas / Win Play, RCN Nuestra Tele)

Partidos de fútbol uruguayo

- Progreso vs. Racing (09:00 horas / Disney Plus, DIRECTV Sports)

- Cerro Largo vs Nacional (13:00 horas / DIRECTV Sports, Disney Plus)

- Peñarol vs Boston River (16:30 horas / Disney Plus, DIRECTV Sports)

- Torque vs Deportivo Maldonado (19:30 horas / DIRECTV Sports, Disney Plus)

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