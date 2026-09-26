Perú

Marcas se desvinculan de colaboraciones con Michelle Onetto luego de acusaciones de bullying en Liceo Naval

Sedal y Kotex confirman que no realizarán nuevas campañas con la influencer tras las acusaciones de agresión.

Sedal y Kotex difundieron un comunicado en el que rechazaron cualquier forma de bullying, acoso o violencia.
Sedal y Kotex difundieron un comunicado en el que rechazaron cualquier forma de bullying, acoso o violencia.
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La influencer Michelle Onetto, conocida como Ñengo y exintegrante de Zaca TV, dejó de mantener vínculo profesional con marcas como Sedal y Kotex luego de que estas se pronunciaran acerca de las acusaciones de presunto bullying en el Liceo Naval Almirante Guise.

El primero en pronunciarse fue su agencia Collabs, quien rechazó “cualquier forma de bullying, hostigamiento, violencia o maltrato” y anunció que la influencer ya no forma parte de su cartera de talentos

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“Luego de tomar un tiempo para evaluar adecuadamente la situación, comunicamos que Michelle Onetto ya no mantiene vínculo profesional con Collabs”, señaló la empresa.

Michelle Onetto es separada de su agencia tras acudaciones de bullying contra Marina Gold
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Sedal no prevé nuevas colaboraciones con la influencer

El jueves 24 de septiembre, Sedal publicó un comunicado para aclarar que sus campañas junto a Michelle Onetto ya habían concluido y que no proyecta realizar nuevas acciones con ella. La marca también informó que retiró de sus plataformas oficiales los contenidos desarrollados durante anteriores colaboraciones.

“En Sedal promovemos el respeto, la empatía y el buen trato entre las personas. Por eso nos tomamos un tiempo responsable para escuchar a nuestra comunidad”, señaló la empresa en una publicación compartida en Instagram.

La compañía se refirió directamente a las consultas vinculadas con la participación de Onetto en sus campañas. “Respecto a las consultas relacionadas con Michelle Onetto, quien participó anteriormente en campañas de la marca, queremos aclarar que las colaboraciones realizadas formaron parte de acciones que ya concluyeron y no tenemos previsto futuras acciones en conjunto”, indicó Sedal.

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La marca de cuidado capilar añadió que busca mantener una comunidad basada en el apoyo y el respeto. “Seguimos trabajando para construir una comunidad que inspire a las personas a expresarse con libertad y, sobre todo, a apoyarse y respetarse mutuamente”, concluyó.

Tras la publicación, usuarios de redes sociales dejaron comentarios a favor de la decisión de Sedal. Entre los mensajes aparecieron expresiones como “Muy bien #noalbullying”, “Excelente” y “Así deberían hacer todas las marcas”.

Sedal retira y descarta nuevas campañas en colaboración con Michelle Onetto. IG
Sedal retira y descarta nuevas campañas en colaboración con Michelle Onetto. IG

Kotex se pronunció contra el bullying y el acoso

Kotex también difundió un comunicado dirigido a su comunidad en medio de la controversia. La marca no mencionó a Michelle Onetto ni informó una decisión contractual relacionada con la influencer, pero expresó su rechazo al bullying, el acoso y la violencia.

“En Kotex creemos en el respeto, la empatía y el cuidado entre todas. Rechazamos cualquier forma de bullying, acoso o violencia, porque va en contra de los valores que queremos promover”, indicó la empresa.

El mensaje añadió que la marca reafirma su compromiso de promover espacios seguros para su comunidad. “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo una comunidad donde todas puedan sentirse seguras, respetadas y libres de ser ellas mismas”, concluyó el equipo de Kotex.

El pronunciamiento de la marca se sumó a las reacciones generadas por los testimonios difundidos en redes sociales. Sin embargo, Kotex no confirmó que haya tenido un vínculo comercial con Onetto ni anunció el fin de una eventual colaboración.

Michelle Onetto enfrenta acusaciones de presunto bullying durante su etapa escolar en el Liceo Naval Almirante Guise.
Michelle Onetto enfrenta acusaciones de presunto bullying durante su etapa escolar en el Liceo Naval Almirante Guise.

Los testimonios contra Michelle Onetto y su respuesta

Marina Gold aseguró que el presunto bullying no se limitaba a las redes sociales. Según su relato, habría recibido insultos, burlas y amenazas en las aulas, los pasillos y el transporte escolar. La streamer sostuvo que existió un grupo de estudiantes involucrado en los episodios de hostigamiento.

“Yo no señalo a ninguna persona en específico, porque han sido muchas las personas que me han hecho el bullying en el colegio. Como les digo, ha sido un grupito. Liderado por alguien, sí, pero ha sido un grupito”, afirmó durante una transmisión en vivo.

María José, otra exalumna del Liceo Naval Almirante Guise, aseguró haber compartido salón con Onetto y la acusó de hacerle la vida “imposible”. “Yo tenía que irme al PEA, ¿okay? Cuando se supone que tú tenías que haber ido al PEA por todo lo que me hiciste a mí pasar, Michelle”, manifestó en un video difundido en redes sociales.

Michelle Onetto negó ser responsable de la cuenta Vacawatusi, desde la que circularon mensajes ofensivos contra Marina Gold. “Dentro del video ella muestra capturas como prueba, ¿no? De este bullying que pertenecen al nombre de usuario de Vacawatusi. Yo quiero dejar acá algo en claro. Esa no es mi cuenta, no lo es”, expresó.

Michelle Onetto, ex Zaca TV, niega acusaciones de bullying por parte de Marina Gold y otras alumnas de Liceo Naval
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