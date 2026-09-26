Perú registra un secuestro cada 90 minutos: cifras podrían superar los 5.000 casos al cierre de 2026, según analista de datos

Una fotografía rota con la imagen de una agresión yace sobre una superficie metálica junto a dos casquillos de bala y gotas de sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El secuestro gana espacio dentro de un escenario de criminalidad marcado también por la expansión de la extorsión. Un análisis de Juan Carbajal, ingeniero electrónico y analista de datos, basado en registros del Ministerio Público, proyecta que las denuncias por secuestro podrían superar los 5.000 casos al cierre de 2026 si se mantiene el ritmo registrado durante los primeros ocho meses del año.

El análisis corresponde a Juan Carbajal, ingeniero electrónico y analista de datos, quien revisó los registros oficiales del Ministerio Público con información actualizada al 31 de agosto. De acuerdo con sus cálculos, existen dos posibles escenarios para el cierre del año: 5.160 denuncias si se mantiene el promedio mensual actual y hasta 5.225 si los últimos meses siguen un comportamiento estacional similar al de años anteriores.

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La evolución de las cifras ocurre mientras la Policía investiga tres secuestros en Lima registrados en un periodo de 48 horas. Los casos involucran a un operario minero, un trabajador de una distribuidora de gas y un empresario del rubro de la panificación. La Dirincri analiza las similitudes entre los hechos y busca establecer si detrás de ellos existe una misma organización criminal.

Un gráfico basado en datos del Ministerio Público proyecta que las denuncias por secuestro en Perú podrían superar los 5.000 casos al cierre de 2026. (Foto: X / Juan Carbajal)

Perú podría cerrar 2026 con más de 5.000 denuncias por secuestro

Según el análisis de Juan Carbajal, el promedio mensual de secuestros denunciados pasó de 142 casos en 2020 a 430 durante 2026, tomando como referencia los registros acumulados hasta agosto. La cifra representa un incremento considerable respecto al promedio registrado al inicio del periodo utilizado para la comparación.

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El analista de datos señala que el actual promedio equivale a 14,1 denuncias diarias. Bajo esa relación estadística, se registra aproximadamente una denuncia por secuestro cada 90 minutos en el país. Carbajal precisa que sus cálculos utilizan información oficial del Ministerio Público con corte al 31 de agosto.

Para proyectar el cierre del año, el especialista plantea un primer escenario en el que el promedio mensual de 430 casos se mantiene entre septiembre y diciembre. Con esa tendencia, el número de denuncias llegaría a 5.160 casos durante 2026.

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El segundo escenario incorpora el comportamiento registrado en años anteriores durante los últimos meses del año. Bajo esa estimación, la cifra podría alcanzar los 5.225 casos. Carbajal señala que ambos escenarios ubicarían a 2026 entre los años con mayor cantidad de denuncias desde 2020 y representarían un aumento de entre 5% y 6% frente al registro de 2025.

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Tres secuestros en Lima en 48 horas ponen el foco en nuevas modalidades criminales

La proyección sobre el aumento de las denuncias por secuestro coincide con una reciente serie de casos investigados en Lima. En un periodo de 48 horas fueron reportados los secuestros de un operario minero, un trabajador de una empresa distribuidora de gas y un empresario dedicado al rubro de la panificación.

Tres secuestros en Lima en menos de 48 horas: bandas criminales migran de la extorsión al rapto de empresarios y profesionales, según la PNP - América Noticias

El primer caso ocurrió el 22 de septiembre en San Juan de Lurigancho, cuando el operario minero salió de su vivienda para encontrarse con una mujer. Según las imágenes de las cámaras de seguridad revisadas por la Policía, un vehículo oscuro, de marca Chevrolet, lo interceptó. Tres sujetos encapuchados y armados descendieron del automóvil, redujeron al trabajador y lo trasladaron a un inmueble utilizado como lugar de cautiverio.

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Durante el secuestro, los delincuentes grabaron al hombre para exigir a sus familiares el pago de S/70 mil. Ante las dificultades para mantener comunicación con ellos, los responsables optaron por retirar dinero de las cuentas bancarias de la víctima y consiguieron sustraer S/2 mil. Posteriormente, el operario fue liberado en las inmediaciones del puente Atocongo.

El jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri, coronel PNP Jorge Carpio, informó que la Policía encontró similitudes entre este caso y el secuestro de un trabajador de una distribuidora de gas ocurrido al día siguiente. Entre los elementos bajo análisis figuran el vehículo utilizado, las armas de fuego y la forma en que los delincuentes grabaron a las víctimas para exigir dinero a sus familiares. En este segundo caso, la exigencia económica habría ascendido a S/100 mil.

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