Tomás Suárez Vértiz habla de ‘Dejarlo todo’, las comparaciones con su padre y su primer álbum: “Soy un artista y no un tributo a Pedro Suárez Vértiz”

El cantante peruano busca consolidar una identidad propia, aunque mantiene presente el legado musical de Pedro Suárez Vértiz

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Tomás Suárez Vértiz presentó “Dejarlo todo”, el segundo sencillo de su próximo álbum, un proyecto con el que busca mostrar su identidad como solista. El hijo de Pedro Suárez Vértiz conversó con Infobae Perú sobre el lanzamiento, las comparaciones con su padre, la presión que implica llevar un apellido conocido y sus planes para completar su primer disco.

El artista explicó que lleva cerca de dos años y medio dedicado a la industria musical y que su nueva canción cuenta una historia ficticia de amor a distancia. También adelantó que el álbum llevará su nombre y reunirá temas de distintos estilos.

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— Tomás, acabas de lanzar ‘Dejarlo todo’. ¿Cómo te sientes ante este estreno?

Estoy feliz y bastante motivado en esta etapa de mi carrera musical. Ya llevo dos años en esta industria; en diciembre o Año Nuevo cumpliré dos años y medio. Agradezco a Dios por la posición en la que estoy, por las personas con las que trabajo, por el equipo que hemos formado y por lo consolidado que está el proyecto. Estoy satisfecho con las canciones que hemos trabajado desde marzo del año pasado. ‘Dejarlo todo’ es el segundo tema del disco que estoy próximo a lanzar. Ya salió ‘Líder de papel’ y este es el segundo sencillo.

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—¿La historia que narras en esta canción es ficticia?

Sí, es una historia ficticia de amor a distancia y nostalgia. Trata sobre un peruano que viaja a la provincia de Córdoba, en el norte de Argentina, conoce a una chica y establece una amistad con ella. Cuando vuelve de vacaciones a Perú, la extraña y, después de reflexionar, se da cuenta de que siempre estuvo enamorado de ella. Comprende que ella era más que una amiga.

—'Dejarlo todo’ plantea la idea de hacer sacrificios. En tu caso, ¿a qué has tenido que renunciar para construir tu carrera musical?

Aunque la historia no es personal, el concepto puede asociarse a los sacrificios y a lo que uno deja atrás para buscar sus sueños. Gracias a Dios, hasta el momento no he tenido que abandonar algo para dedicarme a la música o dejar mis estudios universitarios. Hay personas que dejan estudios, proyectos personales o emprendimientos para dedicarse a lo que más les apasiona, como la música o el deporte. La canción está hecha para que cada persona la interprete como sienta que representa su vida. La pregunta es qué tan dispuesto está alguien a dejar atrás lo que sea necesario para llegar a una persona o una meta que le apasiona.

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Una identidad propia

—Las comparaciones con tu padre parecen inevitables. ¿Cómo las manejas?

Es cierto, es inevitable. Aunque cada vez hay menos comparaciones, la gente entiende con mayor rapidez que este es un proyecto independiente. Soy un artista independiente, creo mi propia música y mis propias canciones. En los conciertos canto la música de mi papá y lo hago con mucho orgullo. Lo disfruto y mi público también. Pero es importante que, poco a poco, conozcan más de mí, de mi carrera como solista, de mis canciones y composiciones.

—¿Cómo construyes una propuesta propia sobre el escenario?

“No hay manera de estar más cerca de él que cantando sus canciones”, expresó Tomás Suárez Vértiz sobre su padre

Desde el primer concierto he sido una persona muy extrovertida. Me sentí cómodo desde el comienzo y sabía que esto iba a ser lo mío, a mi manera. Mi papá tocaba la guitarra en todos sus conciertos, mientras cantaba. Hasta ahora, yo no he tocado guitarra en ningún show. Corro por el escenario, me trepo a las paredes y escalo muros. Aprovecho mi juventud y mis articulaciones sanas para hacer un espectáculo más extremo y acrobático. Creo que eso conecta con la gente y se ha convertido en una marca personal.

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—¿Qué lugar ocupa Pedro Suárez Vértiz en tus conciertos?

Pienso que no hay manera de estar más cerca de él que al cantar sus canciones, independientemente de si interpreto las mías. El concierto, el escenario y la gente eran su hábitat. Lo llevo muy presente. No tengo un ritual de palabras antes de un show porque lo siento conmigo todo el tiempo. Canto “Presente”, una canción dedicada a él que compuse junto a mi hermano. También canto sus temas. “Me elevé” tiene un significado espiritual para mí y lo interpreto pensando en él.

“Hay privilegios, pero también existe presión”

—¿Cómo afrontas la percepción de que llevar un apellido reconocido puede facilitar el inicio de una carrera artística?

Ahí entra el tema del nepotismo, que es bastante tabú para los artistas que son hijos de personas dedicadas a lo mismo. Puede ocurrir que uno salte algunos peldaños al inicio de la carrera, pero de lo que no se habla es de la presión. Hay comparaciones y resentimientos. Entiendo que puede haber privilegios, pero la gente también espera demasiado de mí por ser hijo de Pedro Suárez Vértiz.

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Tomás Suárez Vértiz lanzó “Dejarlo todo”, el segundo sencillo de su próximo álbum como solista

—¿Puedes manejar esa presión?

Puedo manejarla, pero siempre estará ahí. Tengo que dar lo mejor de mí, no para superar a mi papá, porque no me parece un objetivo noble. La gente fue muy noble con él y parte de ese cariño se ha trasladado hacia mí. Esa fanaticada me acompaña y me motiva a mejorar.

—¿Aspiras a obtener un Latin Grammy o un Grammy?

Es el sueño de cualquiera. Apunto a cualquier tipo de premio, aunque no creo que tener uno haga que alguien sea más o menos talentoso. Hay músicos muy talentosos en lugares recónditos del mundo que quizá no tienen la oportunidad de publicar sus canciones. Sin embargo, sí quiero buscar nominaciones. Mi prioridad ahora es que entiendan el concepto de mi carrera: soy un artista propio y no un tributo a Pedro Suárez Vértiz.

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Su primer álbum llevará su nombre

—¿Qué quieres transmitir en tu primer disco?

Quiero que vean lo variadas que son mis canciones. Tengo ritmos distintos: hay rock, una balada y una canción más experimental. Inicialmente, el álbum iba a llamarse “Pop Group”, porque los temas son muy diferentes. Al final, se llamará ‘Tomás Suárez Vértiz’, porque es mi primer proyecto. Quiero que conozcan más mi sonido, que es distinto al de mi papá, aunque conserva un poco de esa onda.

—¿Cuándo estará completo el álbum?

Cada dos meses sale una canción. Con el penúltimo o el último tema, se creará automáticamente el álbum en las plataformas. Creo que a finales de este año o inicios del siguiente estarán todas las canciones disponibles.

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—¿Qué le dirías hoy a tu padre?

Espero que esté orgulloso de mí. Le agradezco por el apoyo que me dio antes de que fuera cantante. Estuvo presente durante los dos años en los que trabajé mi voz y mi composición. Me dirigió hacia los mejores profesionales de cada rubro de la música para formarme como artista. Espero que esté bien y que disfrute de mis conciertos.

El hijo del recordado músico adelantó que su primer disco llevará su nombre y reunirá canciones de distintos estilos