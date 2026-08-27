Perú

Perú tendría cuatro feriados en total por la visita del papa León XIV: Así se distribuirán

Mientras el país se prepara para recibir a millones de fieles y turistas, el Gobierno establecerá feriados nacionales y regionales en noviembre

Feriado en suspenso: Gobierno de Perú analiza medidas para la visita del papa León XI
Feriado en suspenso: Gobierno de Perú analiza medidas para la visita del papa León XI| Foto: Vatican News
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El calendario laboral de Perú podría experimentar un cambio excepcional en noviembre, si es que el Ejecutivo dispone cuatro feriados oficiales por la visita del papa León XIV. Así lo adelantó el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, en declaraciones recogidas por RPP y confirmadas por el propio gabinete.

“Ayer hubo una reunión en la Cancillería en la cual se conformó ya la primera sesión de lo que viene a ser el comité que tiene que gerenciar, gestionar la visita del papa y una de las funciones del Ministerio de Trabajo va a ser establecer, solo por la visita del papa, algunos feriados”, sostuvo el titular del MTPE.

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Rutas, fechas y alcance de los feriados

La presencia de León XIV abarcará las ciudades de Chiclayo, Cusco, Pucallpa y, finalmente, Lima. El pontífice arribará el 11 de noviembre y concluirá su agenda el 16, día para el que se prevé una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, antes de partir hacia Argentina y Uruguay.

“No se trata de los seis días. Si [el papa León XIV] está en Lambayeque, bastaría con que [el feriado regional] sea en Lambayeque, y de repente el resto en Piura y La Libertad por el efecto migratorio que va a haber entre esas regiones”, explicó Sheput en diálogo con RPP.

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El plan contempla tres feriados regionales coincidiendo con las fechas en que el papa visite cada ciudad principal, mientras que el feriado nacional se establecería el 16 de noviembre, fecha de la actividad en Lima.

“Si se trata de Lima, creo que el 16 podría ser, solo el 16, porque también tiene que ver con un tema de seguridad”, detalló Sheput. El funcionario subrayó que la decisión aún está bajo evaluación y depende de las recomendaciones de la comisión extraordinaria de alto nivel liderada por el canciller Carlos Espá.

Sheput recordó que este tipo de medidas ya se han tomado previamente para eventos internacionales. “No olvidemos que en otras ocasiones, cuando ha habido grandes cumbres internacionales, se ha decretado feriado. Por ejemplo, en el caso de la APEC, cuando fue acá de tres días. ¿Y por qué? Porque eso facilita los procesos de seguridad, en este caso el desplazamiento del papa y también el desplazamiento de las personas”, puntualizó el ministro.

Canciller confirma que Misa de Acción de Gracias del papa León XIV será en Base Las Palmas.
Canciller confirma que Misa de Acción de Gracias del papa León XIV será en Base Las Palmas.

Expectativa internacional y movimiento económico

La llegada de León XIV se vive como un fenómeno sin precedentes en el país. Sheput resaltó la expectativa que genera la visita, acentuada por el hecho de que el pontífice es considerado por muchos como “peruano por adopción”.

En ese sentido, anticipó un fuerte impacto social, laboral y económico, vinculado tanto a la movilización de fieles como al arribo de turistas internacionales. “Hay mucha gente que quiere verlo en todo el país a través de la televisión o escucharlo por la radio”, remarcó.

Sheput mencionó también que la llegada del papa está generando un movimiento económico interesante y prevé una fuerte llegada de turistas de Colombia y Ecuador. Además, el funcionario reveló que discutió con el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, la posibilidad de juntar los feriados correspondientes a las Fuerzas Armadas con los previstos por la visita papal, una propuesta bien recibida por el titular del MEF.

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