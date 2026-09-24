A qué hora juega Perú vs Estados Unidos: partido amistoso en Orlando por fecha FIFA 2026

Perú enfrenta a Estados Unidos en un importante amistoso internacional. Crédito: Agencias

Guardar

La selección peruana volverá a la acción este sábado 26 de septiembre cuando enfrente a Estados Unidos en un amistoso internacional por la fecha FIFA de septiembre y octubre 2026. El encuentro se disputará en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, y será el primero de los cuatro partidos que afrontará la ‘bicolor’ durante su gira por Norteamérica.

El equipo dirigido por Mano Menezes continúa con su preparación de cara a los próximos desafíos internacionales, mientras que el conjunto estadounidense inicia una nueva etapa luego de su participación en el Mundial 2026. Por ello, el compromiso servirá para que ambos técnicos evalúen nuevas alternativas en sus planteles.

PUBLICIDAD

A qué hora juega Perú vs Estados Unidos, amistoso por fecha FIFA 2026

De acuerdo a la programación oficial, el partido entre Perú y Estados Unidos se jugará este desde las 15:30 horas (hora peruana). El duelo tendrá como escenario el Inter&Co Stadium de Orlando y está previsto para las 16:30 horas en horario del Este de Estados Unidos. Para los aficionados que seguirán el encuentro desde otros países de la región, estos son los horarios:

Perú: 15:30 horas

Estados Unidos (ET): 16:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Brasil: 17:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

Paraguay: 17:30 horas

México: 14:30 horas

España: 22:30 horas

Esta es la gira que realizará Perú en Norteamérica por la fecha FIFA. Crédito: FPF

Canal TV de Perú vs Estados Unidos, amistoso por fecha FIFA 2026

La transmisión del encuentro en Perú estará a cargo de América TV, que cuenta con los derechos para emitir los amistosos de la selección peruana en señal abierta. El duelo también podrá seguirse de manera gratuita a través de la plataforma digital América tvGO, por lo que los hinchas tendrán alternativas tanto por televisión como vía streaming.

PUBLICIDAD

En otros países de Sudamérica, el compromiso estará disponible a través de ESPN, mediante la plataforma de streaming Disney+. Mientras que en Estados Unidos, los aficionados podrán seguir el duelo por TNT, truTV, HBO Max, Telemundo, Universo y Peacock.

¿Quiénes fueron convocados por Mano Menezes?

Mano Menezes convocó a 26 futbolistas para esta fecha FIFA. La nómina combina jugadores experimentados con jóvenes que buscan ganarse un espacio en el nuevo proceso.

Arqueros: Pedro Gallese, Diego Romero y Matías Córdova.

Defensas: César Inga, Erick Noriega, Alfonso Barco, Marco Huamán, Marcos López, Matías Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne y Renzo Garcés.

Volantes: André Carrillo, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Pretell, Oslimg Mora, Rodrigo Vilca, Yoshimar Yotún y Wilder Cartagena.

Delanteros: Adrián Ugarriza, Alex Valera, Bassco Soyer, Gianluca Lapadula, Jhonny Vidales y Piero Magallanes.

Mano Menezes alista el partido contra Estados Unidos. (Selección Peruana)

¿Cómo llegan Perú y Estados Unidos al partido?

La selección peruana llega a este compromiso con cuatro amistosos disputados bajo la dirección de Mano Menezes: derrota ante Senegal, empate frente a Honduras, victoria contra Haití y caída ante España. El técnico brasileño continúa evaluando alternativas dentro del plantel y buscará aprovechar esta gira por Norteamérica para sacar nuevas conclusiones de cara a los próximos desafíos de la ‘bicolor’.

PUBLICIDAD

El combinado nacional ya se encuentra en Orlando, donde viene realizando sus entrenamientos previos al encuentro. El equipo trabajó con normalidad pese a las condiciones climáticas adversas, marcadas por la lluvia y fuertes vientos, mientras Menezes ultima detalles para el duelo ante Estados Unidos.

Por su parte, el conjunto estadounidense afrontará este amistoso después de disputar el Mundial 2026 como uno de los países anfitriones. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino alcanzó los octavos de final, instancia en la que quedó eliminado tras perder 4-1 frente a Bélgica.

El cuadro peruano remontó 2-1 a su rival de turno con goles de Renzo Garcés y Jairo Vélez - Crédito: Movistar.

Pochettino continúa al frente del combinado norteamericano luego de renovar su contrato hasta 2030 y presentó una convocatoria de 28 futbolistas para esta nueva etapa. Entre los nombres más destacados aparecen Sergiño Dest, Tyler Adams, Ricardo Pepi y Yunus Musah. Además, la lista incluye a 12 jugadores que reciben su primera convocatoria con la selección absoluta.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Estados Unidos no contará para este compromiso con algunas de sus principales figuras. Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun no fueron incluidos en la convocatoria, por lo que el técnico argentino tendrá la oportunidad de evaluar a otros futbolistas durante esta fecha FIFA.