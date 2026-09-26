Cae en Cusco peruano requerido en Brasil por asesinato y feminicidio agravado: estuvo prófugo desde enero de 2024

Agentes de Interpol custodian a Jorge Darwin Villalobos Cruz en la comisaría de Santo Tomás tras su captura por un feminicidio cometido en Brasil. (Foto: Policía del Perú)

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Un ciudadano peruano requerido por la justicia de Brasil fue capturado en Cusco luego de permanecer prófugo desde enero de 2024. Se trata de Jorge Darwin Villalobos Cruz, quien era buscado por las autoridades de Curitiba, en el estado de Paraná, por los delitos de asesinato y feminicidio agravado.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que la intervención se realizó mediante acciones de búsqueda y captura internacional coordinadas con la OCN Interpol Lima. Villalobos Cruz tenía una Notificación Roja de Interpol y fue ubicado en el distrito de San Mateo, provincia de Chumbivilcas.

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El detenido era requerido por el crimen de su exesposa, la brasileña Patrícia Cristina do Nascimento, de 45 años, asesinada en enero de 2024. Según la información difundida por La República sobre el caso, la mujer fue atacada después de reclamar a su expareja el pago de la manutención de sus hijos.

Sujeto buscado por la justicia de Brasil fue ubicado en Chumbivilcas

La captura de Jorge Darwin Villalobos Cruz ocurrió alrededor de las 8:30 a. m. del jueves, en las inmediaciones del jirón Siglo XXI, en el distrito de San Mateo, provincia de Chumbivilcas, Cusco. Los agentes de la Interpol Perú habían realizado acciones de seguimiento para determinar su ubicación.

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Agentes de la Policía Nacional del Perú e Interpol intervienen en Cusco a Jorge Darwin Villalobos Cruz, prófugo requerido por la justicia de Brasil. (Foto: Facebook / Qorilazo Perú )

La PNP precisó que el ciudadano peruano figuraba en una Notificación Roja de Interpol, identificada con el número A-2449/2-2026. La medida respondía al requerimiento de las autoridades judiciales de la Región Metropolitana de Curitiba-Paraná, Brasil.

La intervención estuvo a cargo de agentes de la OCN Interpol, bajo coordinación de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional. Esta dependencia canaliza y coordina las acciones de cooperación policial internacional relacionadas con personas buscadas por autoridades extranjeras.

De acuerdo con la Policía, este tipo de coordinación permite intercambiar información con organismos policiales y agregadurías de otros países para localizar a personas requeridas internacionalmente. En este caso, las labores permitieron establecer que Villalobos Cruz se encontraba en territorio peruano.

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Exesposa fue asesinada tras exigir el pago de la manutención

De acuerdo con información difundida por La República, el requerimiento judicial contra Villalobos Cruz está relacionado con el asesinato de Patrícia Cristina do Nascimento, de 45 años. La mujer fue atacada el 6 de enero de 2024 en el barrio Campo de Santana, en Curitiba, estado de Paraná.

Según la investigación policial brasileña citada en la información sobre el caso, Patrícia había reclamado a su exesposo por una deuda correspondiente a la manutención de sus hijos. La familia de la víctima también señaló que ella había recibido amenazas antes del crimen.

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El ataque ocurrió frente al hijo de la víctima, quien entonces tenía 10 años. Patrícia fue agredida con un cuchillo en la puerta de su vivienda y murió a consecuencia de las heridas.

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Las autoridades brasileñas sostienen que Villalobos Cruz habría actuado con la participación de su nueva pareja y la hija adolescente de esta. La investigación también tomó en cuenta registros de cámaras de seguridad obtenidos en la zona donde ocurrió el crimen.

Investigación en Brasil y fuga del principal sospechoso

Las cámaras de seguridad registraron a Villalobos Cruz, su pareja y la adolescente cuando se dirigían hacia la vivienda de Patrícia. Después del asesinato, según la investigación policial, los tres regresaron a su domicilio y posteriormente volvieron al lugar de los hechos con otra vestimenta.

Las autoridades señalaron que, al regresar, intentaron aparentar ser personas que se acercaban al lugar como curiosos. Sin embargo, fueron identificados y detenidos durante las diligencias iniciales relacionadas con el asesinato.

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Villalobos Cruz quedó en libertad ese mismo día. La Fiscalía del Estado de Paraná solicitó posteriormente su detención, mientras continuaban las investigaciones por la muerte de Patrícia. El ciudadano peruano permaneció prófugo desde entonces.

Con su captura en Cusco, Villalobos Cruz quedó nuevamente bajo custodia de las autoridades peruanas. El requerimiento internacional corresponde a la justicia brasileña, por lo que ahora deberán continuar los procedimientos establecidos para atender la solicitud de las autoridades de ese país.