Perú

Fiscalía respalda pedido de Vladimiro Montesinos para que se dé por cumplida su condena por el Caso Pativilca

Ministerio Público opina que el PJ debe declarar fundada la solicitud del ‘Doc’ para que su condena de 19 años de prisión sea refundida en la condena de 25 años del caso Barrios Altos, la misma que cumplió en junio pasado

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 20 mayo
Montesinos se encuentra recluido en la Base Naval del Callao. (Andina)
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El exasesor del fallecido exdictador Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, podría librarse de una de las condenas que lo mantienen recluido en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) de la Base Naval del Callao.

Se trata de la condena de 19 años y 8 meses de prisión que el Poder Judicial le impuso por el caso Pativilca, donde el ‘Doc’ aceptó los cargos por homicidio calificado y desaparición forzada, en autoría mediata. Esto por el asesinato de seis campesinos a manos del Grupo Colina en 1992, cuyos cadáveres luego enterraron.

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La defensa de Montesinos solicitó que esta pena sea refundida con la de 25 años de prisión por el caso Barrios Altos, condena que cumplió en junio de 2026. Es decir, que la pena menor sea absorbida por la pena mayor. Ello implicaría que el exasesor no deba purgar prisión hasta 2037 como estableció la Corte Suprema.

La Fiscalía, en su dictamen fiscal, se mostró a favor del pedido del exasesor, por lo que opinó que se debería declarar fundada la solicitud de refundición y se dé por cumplida la condena del caso Pativilca.

El fiscal adjunto superior Telmo Michel Morales ratificó esta opinión en la audiencia. “No se está vulnerando ningún derecho fundamental de las víctimas ni tampoco se está señalando algo que fuera ajeno de la misma norma. En ese sentido, el Ministerio Público ha emitido el dictamen correspondiente y solicitamos, de opinión, que se declare fundado esta solicitud”, dijo.

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El representante del Ministerio Público defendió el dictamen amparándose en reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional. De manera expresa mencionó el caso del exintegrante del Grupo Colina Arturo Pino Díaz. Pino Díaz solicitó que se refunda su pena de 20 años en una de 22 años, pero el PJ se lo negó. No obstante, el TC dijo que en 1992 estaba vigente la Ley 10124 que permitía la refundición de penas en casos que guardaban conexidad, por lo que debía aplicarse dicha norma.

El abogado de Vladimiro Montesinos, Carlos Mariluz, también invocó un fallo del TC para sustentar su pedido de refundición: la sentencia a favor del Juan Rivero Lazo. En el caso de este último, el máximo intérprete ordenó su libertad al refundir sus penas al amparo de la Ley 10124.

También se mostró a favor del pedido de Montesinos, el procurador del Ministerio de Defensa, Raúl Zorrilla Cárdenas.

En contra

La abogada de las víctimas, Gloria Cano, pidió a la Sala Superior Liquidadora rechazar el pedido de refundición. Cuestionó al fiscal por haber afirmado que se ha satisfecho el derecho a la verdad y justicia de las víctimas. “El fiscal ha señalado que el condenado ha cumplido con la mayor parte de la condena y que ha contribuido al esclarecimiento de la verdad y el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados. ¿Esos requisitos han sido cumplidos por el condenado? no", indicó.

¿Vladimiro Montesinos saldrá libre?

Aunque se acepte el pedido de Montesinos y se declare cumplida su condena de 19 años y 8 meses de prisión por el caso Pativilca, aún se mantendría recluido porque tiene otras condenas pendientes. No obstante, la situación podría variar según avancen los meses.

Y es que la defensa de Montesinos ha iniciado una estrategia para que estas condenas sean absorbidas por la condena de 25 años de prisión que se le impuso al ‘Doc’ y que ya cumplió en junio pasado.

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