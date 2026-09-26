Perú Deportes

A qué hora juega Alianza Lima vs Boca Juniors: partido por fecha 2 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Tras su debut con CAV Esquimo de España, las tricampeonas chocarán con las ‘xeneizes’ en la segunda jornada del cuadrangular amistoso. Conoce los horarios del vibrante cotejo

A qué hora juega Alianza Lima con Boca Juniors por la Noche Blanquiazul 2026.
A qué hora juega Alianza Lima con Boca Juniors por la Noche Blanquiazul 2026.
Guardar

La Noche Blanquiazul 2026 continúa y se vivirá la segunda fecha de la presentación oficial de Alianza Lima. Tras debutar con CAV Esquimo de España, el cuadro de Alejandro Schneider se enfrentará a Boca Juniors en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Las tricampeonas tuvieron un gran recibimiento por parte de los hinchas que no dejaron de alentar al equipo de sus amores. Cada uno de las jugadoras fueron recibidas con gran emoción renovando la ilusión para los retos de la temporada: Liga Peruana de Vóley, Sudamericano y Mundial de Clubes.

PUBLICIDAD

A qué hora juega Alianza Lima vs Boca Juniors por la Noche Blanquiazul de Vóley 2026

Alianza Lima enfrentará a Boca Juniors este sábado 26 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes, por la segunda jornada de la Noche Blanquiazul 2026. El encuentro comenzará a las 18:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Venezuela y Miami se iniciará a las 19:00 horas.

En Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile, el partido arrancará a las 20:00 horas. En México, el duelo entre el cuadro blanquiazul y el conjunto argentino está previsto para las 17:00 horas.

Detalles de la Noche Blanquiazul Vóley 2026.
Detalles de la Noche Blanquiazul Vóley 2026. Crédito: Alianza Lima

Dónde ver Alianza Lima vs Boca Juniors por la Noche Blanquiazul de Vóley 2026

La transmisión del partido estará a cargo de América TV, mediante las señales 4 y 704 HD, que poseen los derechos de emisión de la Noche Blanquiazul de Vóley 2026. El encuentro también podrá verse por América tvGO. La plataforma digital emitirá las tres fechas del cuadrangular internacional.

PUBLICIDAD

Infobae Perú realizará el seguimiento punto a punto, con información sobre la previa, las acciones principales, el resumen y el resultado del segundo duelo de las ‘íntimas’.

Las 'blanquiazules' tendrán su presentación oficial en tres fechas a partir del viernes 25 al domingo 27 de septiembre en Villa El Salvador. (América TV)

Nuevo plantel de Alianza Lima para la temporada 2026/2027

Con una plantilla renovada, Alianza Lima se prepara para una temporada que incluirá tres competencias: Liga Peruana de Vóley, Sudamericano y Mundial de Clubes. El técnico Alejandro Schneider cuenta con un grupo de 15 jugadoras, aunque Diana de la Peña se encuentra lesionada y podría perderse el debut en el torneo nacional.

  • Cristina Cuba (armadora)
  • Maria Alejandra Marin (armadora)
  • Ioana Baciu (opuesta)
  • Taylor Fricano (opuesta)
  • Sandra Ostos (punta)
  • Esmeralda Loroña (punta)
  • Daniela Bulaich (punta)
  • Nayeli Yábar (punta)
  • Ysabella Sánchez (punta)
  • Clarivett Yllescas (central)
  • Flavia Montes (central)
  • Allie Holland (central)
  • Diana de la Peña (central)
  • Zahira Quiñe (líbero)
  • Esmeralda Sánchez (líbero)
Alianza Lima cayó 1-3 ante Fluminense por el tercer lugar de la Brasil Cup 2026.
Alianza Lima cayó 1-3 ante Fluminense por el tercer lugar de la Brasil Cup 2026. Crédito: Prensa AL Vóley

Programación de la Noche Blanquiazul 2026

Sábado 26 de septiembre

- EC Pinheiros vs CAV Esquimo (16:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TVGO)

- Alianza Lima vs Boca Juniors (18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TV, América TVGO)

Domingo 27 de septiembre

- Boca Juniors vs CAV Esquimo (15:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TVGO)

- Alianza Lima vs EC Pinheiros (18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TV, América TVGO)

*Hora de Perú

Así se jugará la Noche Blanquiazul 2026
Así se jugará la Noche Blanquiazul 2026

¿Cuándo será el próximo evento de Alianza Lima?

Alianza Lima jugará la Noche Regatas después de su presentación en la Noche Blanquiazul. 2026. El club de Chorrillos será invitado al evento como devolución por su participación en la reciente jornada organizada por las ‘íntimas’.

La cita se realizará el martes 6 de octubre desde las 16:30 horas en el Coliseo del Club Regatas Lima. Latina TV emitirá el encuentro en señal abierta por los canales 2 y 702 HD. La transmisión también estará disponible en la página web y la aplicación del canal.

Anuncio oficial de la Noche Regatas 2026
Anuncio oficial de la Noche Regatas 2026

Temas Relacionados

Alianza Lima vóleyBoca Juniors vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima vs Esquimo 3-0: resumen de la victoria blanquiazul por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Las blanquiazules se reencontraron con su hinchada en el Polideportivo Lucha Fuentes y enfrentaron a CAV Esquimo de España en la primera jornada de la Noche Blanquiazul de Vóley 2026

Alianza Lima vs Esquimo 3-0: resumen de la victoria blanquiazul por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelo emocionantes: Brasil chocará con Australia, Francia chocará con Turquía, Alianza Lima arrancará con su Noche Blanquiazul, y mucho más

Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Alianza Lima vs Esquimo HOY: canal tv online del partido por ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

El conjunto de Alejandro Schneider buscará empezar con el pie derecho su presentación cuando choque con el elenco español. Conoce los detalles del encuentro

Dónde ver Alianza Lima vs Esquimo HOY: canal tv online del partido por ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

A qué hora juega Aliana Lima vs Esquimo HOY: partido por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Las tricampeonas se medirán ante el campeón de España en el Polideportivo Lucha Fuentes en la jornada inaugural. Revisa el horario y todos los detalles del encuentro

A qué hora juega Aliana Lima vs Esquimo HOY: partido por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

La selección peruana Sub 20 obtuvo medalla de bronce después de 32 años: triunfazo frente Chile por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La ‘blanquirroja’ logró meterse en el podio después de tres décadas tras derrotar por 2-1 a los ‘mapochos’. Piero Cari y autogol Matías Orellana le dieron la victoria al combinado nacional

La selección peruana Sub 20 obtuvo medalla de bronce después de 32 años: triunfazo frente Chile por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alcalde de Lima cuestionó censura contra el ministro del Interior: “Me parece que es un error”

Alcalde de Lima cuestionó censura contra el ministro del Interior: “Me parece que es un error”

César Astudillo podría ser el primer ministro censurado por los diputados: ¿cómo y cuándo será la votación?

Renzo Reggiardo minimiza tercer arbitraje que Rutas de Lima le ganó a la MML: “Tiene para largo”

Rafael López Aliaga: “Me voy a tirar abajo los laudos a favor de Rutas de Lima regresando como alcalde”

Fiscalía respalda pedido de Vladimiro Montesinos para que se dé por cumplida su condena por el Caso Pativilca

ENTRETENIMIENTO

Jorge Benavides, Karina Rivera y figuras de Panamericana TV participaron en jornada solidaria en olla común de Jicamarca

Jorge Benavides, Karina Rivera y figuras de Panamericana TV participaron en jornada solidaria en olla común de Jicamarca

Mario Hart defiende a Michelle Onetto y cuestiona a marcas que rompieron vínculos con ella: “¿Por qué cortar contratos por algo que pasó hace años?”

Marcas se desvinculan de colaboraciones con Michelle Onetto luego de acusaciones de bullying en Liceo Naval

Productora anuncia detalles de reprogramación del concierto de Robbie Williams y reembolso de entradas

Agenda cultural de Lima del 24 de setiembre al 1 de octubre: ‘Annie’, Rebeca Escribens en ‘No soy una señora’, El Método Grönholm y ¡Funado!

DEPORTES

Alianza Lima vs Esquimo 3-0: resumen de la victoria blanquiazul por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Alianza Lima vs Esquimo 3-0: resumen de la victoria blanquiazul por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Alianza Lima vs Esquimo HOY: canal tv online del partido por ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

A qué hora juega Aliana Lima vs Esquimo HOY: partido por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

La selección peruana Sub 20 obtuvo medalla de bronce después de 32 años: triunfazo frente Chile por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026