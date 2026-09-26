A qué hora juega Alianza Lima vs Boca Juniors: partido por fecha 2 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

A qué hora juega Alianza Lima con Boca Juniors por la Noche Blanquiazul 2026.

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La Noche Blanquiazul 2026 continúa y se vivirá la segunda fecha de la presentación oficial de Alianza Lima. Tras debutar con CAV Esquimo de España, el cuadro de Alejandro Schneider se enfrentará a Boca Juniors en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Las tricampeonas tuvieron un gran recibimiento por parte de los hinchas que no dejaron de alentar al equipo de sus amores. Cada uno de las jugadoras fueron recibidas con gran emoción renovando la ilusión para los retos de la temporada: Liga Peruana de Vóley, Sudamericano y Mundial de Clubes.

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A qué hora juega Alianza Lima vs Boca Juniors por la Noche Blanquiazul de Vóley 2026

Alianza Lima enfrentará a Boca Juniors este sábado 26 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes, por la segunda jornada de la Noche Blanquiazul 2026. El encuentro comenzará a las 18:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Venezuela y Miami se iniciará a las 19:00 horas.

En Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile, el partido arrancará a las 20:00 horas. En México, el duelo entre el cuadro blanquiazul y el conjunto argentino está previsto para las 17:00 horas.

Detalles de la Noche Blanquiazul Vóley 2026. Crédito: Alianza Lima

Dónde ver Alianza Lima vs Boca Juniors por la Noche Blanquiazul de Vóley 2026

La transmisión del partido estará a cargo de América TV, mediante las señales 4 y 704 HD, que poseen los derechos de emisión de la Noche Blanquiazul de Vóley 2026. El encuentro también podrá verse por América tvGO. La plataforma digital emitirá las tres fechas del cuadrangular internacional.

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Infobae Perú realizará el seguimiento punto a punto, con información sobre la previa, las acciones principales, el resumen y el resultado del segundo duelo de las ‘íntimas’.

Las 'blanquiazules' tendrán su presentación oficial en tres fechas a partir del viernes 25 al domingo 27 de septiembre en Villa El Salvador. (América TV)

Nuevo plantel de Alianza Lima para la temporada 2026/2027

Con una plantilla renovada, Alianza Lima se prepara para una temporada que incluirá tres competencias: Liga Peruana de Vóley, Sudamericano y Mundial de Clubes. El técnico Alejandro Schneider cuenta con un grupo de 15 jugadoras, aunque Diana de la Peña se encuentra lesionada y podría perderse el debut en el torneo nacional.

Cristina Cuba (armadora)

Maria Alejandra Marin (armadora)

Ioana Baciu (opuesta)

Taylor Fricano (opuesta)

Sandra Ostos (punta)

Esmeralda Loroña (punta)

Daniela Bulaich (punta)

Nayeli Yábar (punta)

Ysabella Sánchez (punta)

Clarivett Yllescas (central)

Flavia Montes (central)

Allie Holland (central)

Diana de la Peña (central)

Zahira Quiñe (líbero)

Esmeralda Sánchez (líbero)

Alianza Lima cayó 1-3 ante Fluminense por el tercer lugar de la Brasil Cup 2026. Crédito: Prensa AL Vóley

Programación de la Noche Blanquiazul 2026

Sábado 26 de septiembre

- EC Pinheiros vs CAV Esquimo (16:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TVGO)

- Alianza Lima vs Boca Juniors (18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TV, América TVGO)

Domingo 27 de septiembre

- Boca Juniors vs CAV Esquimo (15:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TVGO)

- Alianza Lima vs EC Pinheiros (18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TV, América TVGO)

*Hora de Perú

Así se jugará la Noche Blanquiazul 2026

¿Cuándo será el próximo evento de Alianza Lima?

Alianza Lima jugará la Noche Regatas después de su presentación en la Noche Blanquiazul. 2026. El club de Chorrillos será invitado al evento como devolución por su participación en la reciente jornada organizada por las ‘íntimas’.

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La cita se realizará el martes 6 de octubre desde las 16:30 horas en el Coliseo del Club Regatas Lima. Latina TV emitirá el encuentro en señal abierta por los canales 2 y 702 HD. La transmisión también estará disponible en la página web y la aplicación del canal.

Anuncio oficial de la Noche Regatas 2026