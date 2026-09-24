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Alineaciones de Perú vs Estados Unidos: posibles titulares del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Mano Menezes alista un sorpresivo equipo sin André Carrillo por lesión para sumar su segundo triunfo con la ‘bicolor’. Mientras que Mauricio Pochettino presentará un modificado once con juveniles

Alineaciones de Perú vs Estados Unidos por fecha FIFA.
Alineaciones de Perú vs Estados Unidos por fecha FIFA.
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La selección peruana enfrentará a Estados Unidos este sábado 26 de septiembre, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de septiembre y octubre de 2026. El partido se jugará en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, y abrirá la gira de la ‘bicolor’ por Norteamérica, que incluye cuatro compromisos.

El equipo que dirige Mano Menezes utilizará el encuentro para continuar su preparación ante próximos desafíos internacionales. El seleccionado estadounidense, en tanto, iniciará una etapa posterior a su participación en el Mundial 2026.

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La selección peruana se medirá con Estados Unidos en su primer amistoso de la fecha FIFA 2026.
La selección peruana se medirá con Estados Unidos en su primer amistoso de la fecha FIFA 2026.

Posible alineación de Perú

La ausencia de André Carrillo obligará a Mano Menezes a modificar sus planes para el amistoso de Perú ante Estados Unidos. El técnico brasileño ha probado a la mayoría de los convocados durante los entrenamientos y avanza en la definición del equipo titular. Para cubrir la baja del volante, Jairo Concha aparece como la principal opción, aunque Oslimg Mora también integra las alternativas.

Oliver Sonne se recuperó de las molestias que arrastraba y trabajó junto al resto del plantel. El entrenador lo incluyó entre los titulares en sus pruebas, por lo que tiene posibilidades de iniciar el encuentro frente al conjunto estadounidense.

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Cabe destacar que Fabio Gruber fue desconvocado por lesión y en su lugar llamaron a Alfonso Barco, procedente del fútbol croata. Se sumó al combinado nacional y viene trabajando junto al grupo.

Sin la ‘Culebra’, la ‘bicolor’ se pararía de la siguiente manera: Pedro Gallese en el arco; Marcos López, Renzo Garcés, Miguel Araujo, Oliver Sonne serán la primera línea; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Jairo Vélez y Piero Magallanes estarán en el mediocampo; Jhonny Vidales y Gianluca Lapadula serán la dupla ofensiva.

Mano Menezes tendrá dos bajas para Perú vs Estados Unidos por Fecha FIFA. (FPF)
Mano Menezes tendrá dos bajas para Perú vs Estados Unidos por Fecha FIFA. (FPF)

Posible alineación de Estados Unidos

Estados Unidos apostará por una renovación en los amistosos que disputará ante Perú, Chile, México y Canadá, con una convocatoria anunciada por Mauricio Pochettino. La lista incluye a 13 futbolistas sin experiencia internacional. Cinco de ellos participaron en el Mundial Sub 20 de 2025 y otros tres integraron el Mundial Sub 17 del mismo año.

Entre las ausencias figuran Folarin Balogun, Christian Pulisic, Weston McKennie, Alejandro Zendejas, Timothy Weah, Brenden Aaronson, Diego Luna y Cristian Roldán. Ricardo Pepi tampoco estará disponible después de ser desconvocado por una lesión.

George Campbell y Yunus Musah sí forman parte de la nómina. Ambos estuvieron presentes en el Mundial 2026. Así se pararían los estadounidenses: Matt Freese; Alex Freeman, Auston Trusty, Chris Richards, Miles Robinson; Tuler Adams, Sebastian Berhalter; Sergiño Dest, Milik Tillman, Gio Reyna; Damion Downs.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - United States v Belgium - Seattle Stadium, Seattle, Washington, U.S. - July 6, 2026 U.S. coach Mauricio Pochettino looks dejected during the match REUTERS/Albert Gea
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - United States v Belgium - Seattle Stadium, Seattle, Washington, U.S. - July 6, 2026 U.S. coach Mauricio Pochettino looks dejected during the match REUTERS/Albert Gea

Dónde ver Perú vs Estados Unidos por la fecha FIFA

La transmisión de Perú ante Estados Unidos estará a cargo de América TV en territorio peruano, debido a que el canal posee los derechos de los amistosos de la selección nacional en señal abierta.Los aficionados podrán ver el partido por televisión y de forma gratuita mediante la plataforma digital América tvGO.

Infobae Perú complementará la cobertura desde su sitio web con una previa y un relato minuto a minuto del encuentro. El portal publicará las incidencias, los goles, las declaraciones de los protagonistas y la información posterior al amistoso.

En otros países de Sudamérica, ESPN emitirá el compromiso a través de Disney+. El público de Estados Unidos contará con varias alternativas: TNT, truTV, HBO Max, Telemundo, Universo y Peacock.

Perú enfrenta a Estados Unidos en un importante amistoso internacional.
Perú enfrenta a Estados Unidos en un importante amistoso internacional. Crédito: Agencias

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