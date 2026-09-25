Perú

Alcalde de Lima cuestionó censura contra el ministro del Interior: “Me parece que es un error”

Renzo Reggiardo se pronunció sobre la moción presentada en la Cámara de Diputados y sostuvo que enfrentar la delincuencia requiere la coordinación entre distintas instituciones del Estado

El alcalde de Lima se pronunció durante la firma de un convenio entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio Público. En ese contexto, sostuvo que la seguridad ciudadana involucra a diferentes sectores del Estado y destacó la necesidad de coordinar acciones frente a la delincuencia. Fuente: Exitosa Noticias
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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, cuestionó la moción de censura presentada contra el ministro del Interior, César Astudillo, debido a los cuestionamientos por la situación de inseguridad ciudadana. Durante una conferencia de prensa, el burgomaestre sostuvo que sería un error atribuir toda la responsabilidad de la crisis al titular del Mininter y pidió considerar que el actual Gobierno recién inició su gestión.

Las declaraciones de Reggiardo se produjeron durante una actividad en la que participó junto al fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, con quien suscribió un convenio entre el Ministerio Público y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para coordinar acciones contra la criminalidad organizada y reforzar la prevención del delito.

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El pronunciamiento ocurre luego que diputados de Juntos por el Perú, con el respaldo de representantes de otras bancadas, presentaran formalmente una moción de censura contra César Astudillo. El documento cuestiona la conducción del sector Interior frente al incremento de los homicidios y también aborda el asesinato de la periodista y candidata Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’.

Composición fotográfica dividida con Renzo Reggiardo a la izquierda y César Astudillo declarando ante un micrófono a la derecha
Renzo Reggiardo cuestionó la moción de censura impulsada contra el ministro del Interior, César Astudillo, por la gestión de la seguridad ciudadana en Perú. (Composición: Infobae Perú)

“Este gobierno recién comienza funciones”

Al ser consultado por la posible censura de César Astudillo, Renzo Reggiardo sostuvo que atribuir toda la responsabilidad de la inseguridad al Ministerio del Interior y a su titular constituye un error. El alcalde señaló que esta posición cobra mayor relevancia debido al inicio de la actual administración.

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“Y entonces, tirando toda la responsabilidad siempre al Ministerio de Interior y a quien lo representa, en este caso puntual, el ministro Astudillo, el general Astudillo, me parece que es un error”, declaró a Exitosa.

Reggiardo añadió que sería aún más cuestionable apartar al ministro cuando el Gobierno recién comienza sus funciones. “Me parece que es más error teniendo en cuenta que este gobierno recién comienza funciones. Y hacemos muy mal y haríamos muy mal en ponerlo a un lado cuando recién se está empezando una gestión de gobierno”, sostuvo durante la conferencia.

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El alcalde también remarcó la necesidad de una coordinación entre las instituciones encargadas de enfrentar la delincuencia. “Si no articulamos, si no tenemos la capacidad ejerciendo el rol de liderazgo de quienes lo podemos ejercer, no vamos a poder avanzar mucho contra la delincuencia”, afirmó.

Reggiardo considera que la inseguridad es un problema multisectorial

En su intervención, Reggiardo insistió en que la inseguridad ciudadana debe abordarse desde distintas instituciones. Según explicó, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, mientras que el Poder Judicial interviene en las sanciones y resoluciones emitidas por los jueces.

También mencionó la situación de los establecimientos penitenciarios y el papel del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), como parte del sector Justicia. Con ello, sostuvo que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional representan solo una parte de una estructura más amplia.

El ministro César Astudillo sostiene un micrófono y señala hacia la derecha frente a dos pantallas con mapas y estadísticas de Perú
El ministro del Interior del Perú, César Astudillo, expone ante la Comisión de Defensa del Congreso sobre la expulsión de extranjeros y las medidas de seguridad ciudadana. (Congreso de la República)

“Pero este es un eslabón de la cadena. La cadena es más amplia”, manifestó el alcalde de Lima, antes de enumerar las funciones que cumplen otras entidades frente al avance de la criminalidad.

La postura de Reggiardo se dio en el marco del convenio suscrito entre la MML y el Ministerio Público. El acuerdo contempla intercambio y capacitación, identificación de acciones de interés común y la posibilidad de facilitar infraestructura y apoyo logístico municipal para actividades vinculadas con la prevención del delito.

Juntos por el Perú presenta moción de censura contra ministro César Astudillo

La moción de censura contra César Astudillo fue presentada formalmente el 24 de septiembre por diputados de Juntos por el Perú, con firmas de representantes de Obras y del Partido del Buen Gobierno. El documento cuestiona la conducción del sector Interior ante el incremento de los homicidios y otros problemas relacionados con la seguridad ciudadana.

César Astudillo

Uno de los argumentos se relaciona con las cifras de homicidios. Según el documento citado en la moción, hasta agosto de 2026 se contabilizaron 1.499 homicidios, equivalente a un promedio de 6,16 casos diarios. La iniciativa utiliza estos datos para sustentar sus cuestionamientos a las medidas adoptadas por el sector.

Otro de los puntos mencionados corresponde al asesinato de Susy Aponte Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, ocurrido el 19 de septiembre en Caraz. La moción cuestiona que no se adoptaran medidas de protección luego de que la candidata denunciara amenazas contra su vida nueve días antes del ataque.

El pedido deberá seguir el procedimiento establecido por el Reglamento de la Cámara de Diputados. La moción debe debatirse y votarse entre el cuarto y décimo día calendario posterior a su presentación. Para su aprobación se requiere el respaldo de al menos 66 diputados, equivalente a más de la mitad del número legal de integrantes de la Cámara.

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