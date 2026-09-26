Productora anuncia detalles de reprogramación del concierto de Robbie Williams y reembolso de entradas

Robbie Williams tendrá una nueva fecha en Lima tras la suspensión de su concierto del 24 de septiembre en Arena 1 Park.

Guardar

La productora del concierto de Robbie Williams en Lima anunció que trabaja en la reprogramación de la presentación suspendida el jueves 24 de septiembre de 2026 en Arena 1 Park. Además, informó que las personas que prefieran no esperar la nueva fecha ya pueden iniciar el proceso de devolución de sus entradas a través de Ticketmaster.

El concierto de Robbie Williams será reprogramado en un nuevo recinto, aunque la organización todavía no ha comunicado la fecha ni el lugar donde se realizará el espectáculo. Según el comunicado oficial, la presentación no pudo llevarse a cabo debido a la clausura de Arena 1 Park dispuesta por la Municipalidad de San Miguel.

PUBLICIDAD

“Como es de conocimiento público, el concierto de Robbie Williams, programado para el jueves 24 de septiembre de 2026 en Arena 1 Park, no pudo realizarse a raíz de la clausura del recinto dispuesta por la Municipalidad de San Miguel”, indicó la productora.

La empresa agradeció la disposición del artista y de su equipo para concretar una nueva presentación en Lima.

Productora anuncia reprogramación de segundo concierto de Robbie Williams en Lima

¿Cuándo es la nueva fecha de Robbie Williams?

La productora señaló que se encuentra coordinando con el cantante británico y su equipo para definir un recinto que permita garantizar la realización del concierto.

Pero aseguraron que la nueva fecha se realizará durante la actual gira de Robbie Williams por Latinoamérica, de acuerdo con lo informado por la organización.

PUBLICIDAD

“La nueva fecha, que se realizará dentro de su actual gira por Latinoamérica, será comunicada oficialmente en los próximos días, a través de nuestras redes sociales, las de Ticketmaster, notas de prensa, entre otros”, señaló el comunicado oficial.

La organización no precisó si las entradas adquiridas para la función del 24 de septiembre serán válidas automáticamente para el show reprogramado.

Hasta la mañana del 25 de septiembre, Ticketmaster ya había confirmado que el concierto sería reprogramado. La ticketera indicó que la información sería enviada a los compradores mediante el correo electrónico registrado al momento de adquirir las entradas.

La productora anunció la reprogramación del concierto de Robbie Williams y habilitó la devolución de entradas por Ticketmaster.

Las fechas disponibles en la gira latinoamericana

La posibilidad de una nueva presentación de Robbie Williams en Lima dependerá de la coordinación con su actual gira por Latinoamérica. Según la información difundida en su página web del cantante, el penúltimo concierto del artista en la región está programado para el 13 de octubre en Brasil.

PUBLICIDAD

Después de esa fecha, el cantante se trasladará a México, donde tiene previsto ofrecer un concierto el 27 de octubre en Puerto Vallarta para cerrar su gira latinoamericana. Luego, iniciará una nueva serie de presentaciones en Australia el 7 de noviembre.

Con ese calendario, una eventual fecha en Lima podría evaluarse antes de su viaje a México o después de sus compromisos en ese país y antes del inicio de la gira australiana. Sin embargo, esta posibilidad no ha sido confirmada por la productora, Ticketmaster ni el equipo del artista.

La organización pidió a los asistentes mantenerse atentos a sus canales oficiales y a las comunicaciones de Ticketmaster. La fecha, el recinto y las condiciones para quienes conserven sus entradas serán anunciados en los próximos días.

PUBLICIDAD

Las fechas disponibles en la gira por Latinoamerica de Robbie Williams.

Ticketmaster informó el proceso de devolución de entradas

Las personas que decidan solicitar la devolución de sus boletos podrán hacerlo desde hoy a través de la página web de Ticketmaster. La plataforma informó que allí estarán disponibles los plazos y las indicaciones necesarias para iniciar el trámite.

“Quienes prefieran iniciar desde hoy el proceso de devolución de sus entradas, pueden hacerlo a través de www.Ticketmaster.pe, donde encontrarán la información y plazos para solicitarla”, detalló la productora.

La ticketera lamentó los inconvenientes ocasionados por la suspensión de la segunda fecha del artista en Lima. Sin embargo, en ese primer pronunciamiento no había informado un mecanismo de devolución ni una fecha estimada para que los asistentes recibieran nuevos detalles.

Ahora, la productora confirmó que quienes no puedan asistir a la futura presentación tendrán la posibilidad de gestionar el reembolso. Los compradores deberán revisar las condiciones, los plazos y la información habilitada por Ticketmaster para conocer los pasos del proceso.

PUBLICIDAD

La ticketera informó que enviará novedades a los compradores mediante el correo registrado durante la compra.