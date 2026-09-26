Mario Hart defiende a Michelle Onetto y cuestiona a marcas que rompieron vínculos con ella: “¿Por qué cortar contratos por algo que pasó hace años?”

Mario Hart defiende a Michelle Onetto y cuestiona a marcas que rompieron vínculos con ella

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Mario Hart se pronunció sobre la decisión de Collabs y Sedal de no mantener vínculos profesionales con Michelle Onetto, conocida como Ñengo, tras las acusaciones de presunto bullying durante su etapa escolar en el Liceo Naval Almirante Guise.

El conductor salió en defensa de defiende a Michelle y cuestionó que las empresas tomaran distancia de la influencer por hechos que, según planteó, habrían ocurrido años atrás.

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El piloto cuestionó la desvinculación de marcas durante la emisión del viernes 25 de septiembre del programa digital ‘Sin + Que Decir’. Mario señaló que desconocía los detalles de los testimonios contra Onetto y se preguntó si las compañías debían evaluar la conducta actual de la creadora de contenido antes de terminar sus acuerdos comerciales.

“No sé hace cuántos años pueda haber sido este acto, amenaza, este suceso. Pero ya habiendo pasado, unos cinco años después, donde claro, Marina cuenta esta anécdota, esta mala experiencia con Ñengo. En este momento en el que de repente Ñengo puede haber cambiado, puede haber mejorado como persona, puede haber madurado, puede tener un...”.

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Hart aclaró que no conoce personalmente a Michelle Onetto y que no pretende establecer responsabilidades sobre las acusaciones expuestas en redes sociales. Sin embargo, consideró que las marcas deberían tomar en cuenta si la influencer modificó su comportamiento con el paso del tiempo.

Mario Hart defiende a Michelle Onetto de desvinculación de marcas por acusaciones de bullying: “Esto sucedió hace años”

Mario Hart se preguntó por la decisión de las marcas

El conductor sostuvo que le llamaba la atención el anuncio de las empresas y la agencia que trabajaban con Ñengo. En su intervención, planteó que la desvinculación se produjo por situaciones que, de acuerdo con su reflexión, no serían actuales.

“Lo que a mí me llama la atención es que en este momento la agencia y las marcas con las que ella trabajaba se deslinden de ella por algo que sucedió hace cinco años, cuando de repente y corríjanme si estoy mal, cuando de repente esta chica ahorita tiene una buena imagen y tiene buenos comportamientos y tiene una buena actitud”.

Mario Hart insistió en esa idea y cuestionó si la decisión comercial debía basarse exclusivamente en las denuncias difundidas ahora sobre hechos de la época escolar.

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“Entonces, ¿por qué, por qué deslindarte de ella? ¿Por qué cortar contratos? Por, por algo que sucedió hace muchos años, pero que no es actual, que no afecta actualmente a la persona que tú eres o quien, o lo que tú estás de alguna manera, representando o influenciando. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo?”.

Sus declaraciones generaron reacciones en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la responsabilidad de las marcas ante acusaciones de presunto hostigamiento y sobre la posibilidad de que una persona cambie con los años. La discusión surgió mientras Michelle Onetto enfrenta cuestionamientos públicos por testimonios de exalumnas del Liceo Naval Almirante Guise.

Mario Hart opinó sobre la desvinculación de Michelle Onetto de Collabs y las decisiones comerciales anunciadas por Sedal. Sin + Que decir.

Collabs confirmó el fin de su relación profesional con Ñengo

La agencia Collabs fue la primera en informar que Michelle Onetto ya no forma parte de su cartera de talentos. En su comunicado, la empresa rechazó “cualquier forma de bullying, hostigamiento, violencia o maltrato” y señaló que tomó un tiempo para evaluar la situación antes de hacer pública su decisión.

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“Luego de tomar un tiempo para evaluar adecuadamente la situación, comunicamos que Michelle Onetto ya no mantiene vínculo profesional con Collabs”, expresó la compañía.

La agencia no sostuvo que las acusaciones hayan sido comprobadas ni atribuyó responsabilidad a la influencer por los hechos denunciados. No obstante, indicó que sus decisiones buscan ser coherentes con los valores de respeto, empatía y bienestar que promueve como organización.

Collabs también hizo referencia a la responsabilidad de las agencias en la industria digital. “Como agencia, asumimos también la responsabilidad de seguir construyendo una industria más consciente, respetuosa y humana, tanto dentro como fuera de las redes sociales”, concluyó.

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Sedal y Kotex difundieron un comunicado en el que rechazaron cualquier forma de bullying, acoso o violencia.

Sedal retiró contenidos de campañas con Michelle Onetto

Sedal publicó un comunicado el jueves 24 de septiembre para precisar que sus campañas con Michelle Onetto ya habían finalizado y que no tiene previstas nuevas acciones junto a la influencer. La empresa informó, además, que retiró de sus plataformas oficiales los contenidos desarrollados durante anteriores colaboraciones.

“En Sedal promovemos el respeto, la empatía y el buen trato entre las personas. Por eso nos tomamos un tiempo responsable para escuchar a nuestra comunidad”, indicó la marca.

Sedal retira y descarta nuevas campañas en colaboración con Michelle Onetto. IG

La compañía se refirió a las consultas de usuarios sobre la participación de Ñengo en acciones publicitarias. “Respecto a las consultas relacionadas con Michelle Onetto, quien participó anteriormente en campañas de la marca, queremos aclarar que las colaboraciones realizadas formaron parte de acciones que ya concluyeron y no tenemos previsto futuras acciones en conjunto”, señaló Sedal.

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La marca de cuidado capilar sostuvo que busca construir una comunidad que impulse la libertad de expresión, el apoyo y el respeto mutuo. Tras el pronunciamiento, usuarios dejaron comentarios a favor de la medida y pidieron que otras empresas se manifiesten frente a las denuncias compartidas en plataformas digitales.

Kotex también difundió un comunicado dirigido a su comunidad. La empresa rechazó cualquier forma de bullying, acoso o violencia, aunque no mencionó a Michelle Onetto ni confirmó una relación contractual con la influencer. “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo una comunidad donde todas puedan sentirse seguras, respetadas y libres de ser ellas mismas”, indicó la marca.

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Michelle Onetto enfrenta acusaciones de presunto bullying durante su etapa escolar en el Liceo Naval Almirante Guise.