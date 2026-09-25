Perú

Exchico reality afirma que está en situación de calle: rebusca en la basura y duerme en un puente de Barranco

El modelo argentino publicó videos en los que pidió comida y señaló que no podía pagar el alojamiento donde se encontraba en Lima

Renzo Spraggón expone su crisis económica
Renzo Spraggón expone su crisis económica
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El modelo argentino Renzo Spraggón afirmó en redes sociales que atraviesa una crisis económica y que se encuentra en situación de calle tras quedarse sin dinero para pagar el alquiler del lugar donde se hospedaba. En videos publicados el 21 de septiembre, aseguró que pasaría la noche debajo de un puente en Barranco, en Lima.

El exintegrante de realities peruanos relató que aquel día también terminó su acceso al gimnasio porque no pudo renovar la cuota. Desde la vía pública, expresó que desconocía dónde pasaría la noche y que evaluaba instalarse bajo un puente del distrito.

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“Recién salgo del gimnasio, hoy fue mi último día, se me terminó la cuota, no tengo a dónde ir a dormir tampoco. Creo que voy a ir a dormir debajo de un puente”, dijo Spraggón en una de las grabaciones difundidas desde su cuenta personal.

El modelo, que ganó notoriedad en la televisión peruana por su paso por programas de competencia y sus apariciones en espacios de espectáculos, reapareció en las redes sociales luego de un período fuera del país. En el pasado, había informado que tuvo impedimentos para retornar a Perú.

El exintegrante de realities, Renzo Spraggón, relató en redes sociales que quedó sin hospedaje y mostró parte de su recorrido por las calles del distrito limeño, donde se detuvo a revisar la basura. IG

El modelo grabó videos mientras pedía comida y revisaba desperdicios

En las imágenes compartidas por Renzo Spraggón, el argentino mostró parte de su recorrido por las calles de Barranco. En un momento, revisó bolsas de desperdicios en busca de alimentos y recogió materiales que podrían servirle para reciclar.

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El contenido generó reacciones inmediatas entre sus seguidores, debido a la exposición de una situación vinculada a la falta de recursos para cubrir necesidades básicas. Spraggón también se dirigió a un grupo de personas para agradecerles por entregarle una porción de pizza.

Más adelante, ingresó a un comercio y pidió comida. “Amigo, no tengo para comer, ¿me daría algo?”, se le escucha decir en una de las secuencias. Un trabajador del establecimiento le entregó un sándwich, que el modelo recibió ante la cámara.

“Ahora estoy en situación de calle”, dijo a sus seguidores

Durante otro tramo de su transmisión, Spraggón pidió a sus seguidores que se comunicaran con él, le ofrecieran comida o le permitieran quedarse en sus viviendas. Señaló que permanecería en un puente de Barranco si no conseguía otra opción.

“Estoy en Barranco y voy a estar en este puentecito durmiendo. Me llaman si me quedo dormido”, manifestó. Luego respondió a quienes le enviaban mensajes en tono informal y remarcó: “Ahora estoy en situación de calle, amigos”.

La publicación abrió un intercambio entre usuarios que expresaron preocupación y otros que cuestionaron el modo en que el modelo mostró su situación. “Qué lástima que juegues con algo tan delicado. Hay personas que sí están en situación de calle y no tienen ni para un pan”, escribió otra seguidora.

Renzo Spraggon
Renzo Spraggon, modelo argentino. Foto: Paula Elizalde / Infobae.

¿Quién es Renzo Spraggón?

Renzo Spraggón es un modelo argentino que se hizo conocido entre el público peruano por sus participaciones en realities y por su presencia en programas de entretenimiento. Su nombre también apareció en la prensa de espectáculos local a raíz de vínculos sentimentales y encuentros con figuras del medio.

Entre las personalidades con las que fue relacionado figuran Evelyn Vela y Marina Mora. Su actividad en redes sociales suele concentrar reacciones de seguidores peruanos y argentinos, especialmente cuando comparte aspectos de su vida personal.

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