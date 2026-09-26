Minsa alerta tras muerte de adolescente por sarampión en Loreto y pide a padres vacunar a sus hijos

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La muerte de un adolescente de 16 años por complicaciones asociadas al sarampión en Loreto activó una alerta sanitaria en la Amazonía peruana. El menor vivía en el centro poblado de Alto Monte, distrito de San Pablo, provincia de Mariscal Ramón Castilla, y no contaba con la vacuna contra la enfermedad, según confirmó el Ministerio de Salud (Minsa).

El diagnóstico se estableció mediante criterio clínico y nexo epidemiológico, en medio de un brote que ya registra casos confirmados en esa zona fronteriza. El adolescente pertenecía a la comunidad Alto Monte de Israel y falleció la semana pasada. Percy Vargas, director regional de Salud de Loreto, indicó que el cuadro se complicó por un problema respiratorio que derivó en neumonía.

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El funcionario explicó que el menor no había sido inmunizado porque la comunidad religiosa a la que pertenecía no permitía el ingreso del personal de salud para ejecutar campañas de vacunación. El caso abrió una preocupación sobre la cobertura en localidades alejadas.

La Dirección Regional de Salud (Diresa Loreto) informó que la región atraviesa un escenario de transmisión comunitaria. Hasta la semana epidemiológica 36, se notificaron 280 casos y se confirmaron 44 mediante prueba molecular. En la comunidad de San Pablo se reportaron 15 contagios, en su mayoría entre personas de 11 y 29 años, principalmente hombres. Las autoridades advirtieron que la movilidad por las cuencas amazónicas puede facilitar la expansión de la enfermedad hacia otras localidades.

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El Minsa precisó que en Alto Monte se identificaron más de 23 casos confirmados. Frente a ese panorama, reforzó la vigilancia epidemiológica, la inmunización y la atención integral en coordinación con la Diresa Loreto y con acompañamiento técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La intervención incluye 19 brigadas de vacunación y cuatro brigadas de atención médica integral, que permanecerán en la zona durante octubre para identificar casos y ampliar la protección de la población.

Minsa declara emergencia sanitaria por 90 días debido al aumento de casos y riesgo de expansión del sarampión en varias regiones del país. (Composición: Infobae)

Minsa pide completar las dos dosis contra el sarampión

El Ministerio de Salud pidió a los padres de familia llevar a sus hijos a los establecimientos de salud para recibir la vacuna contra sarampión, paperas y rubéola (SPR). La inmunización forma parte del Esquema Nacional de Inmunizaciones y es gratuita. La primera dosis corresponde a los 12 meses de edad y la segunda a los 18 meses. Completar ambas aplicaciones permite alcanzar una protección superior al 99%, según informó el sector.

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El director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Minsa), César Munayco, pidió no esperar a que aparezcan contagios cerca del hogar para acudir a vacunarse.

“La protección empieza con una decisión sencilla: llevar a nuestros hijos a vacunarse. Tenemos vacunas gratuitas y disponibles en los establecimientos de salud”, afirmó. También señaló que los niños de seis a 10 años sin ninguna dosis registrada pueden acceder a la vacuna ante la alerta epidemiológica vigente.

En las zonas de transmisión activa, las brigadas aplican dosis a personas desde los seis meses hasta los 29 años. Cuando se detecta un caso y se conoce la fuente de contagio, el personal sanitario puede inmunizar a residentes de hasta 59 años dentro de las 12 manzanas circundantes. La estrategia busca cortar cadenas de contagio y proteger a quienes no cuentan con esquemas completos. La Diresa Loreto resumió el llamado con una frase: “Las vacunas salvan vidas”.

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