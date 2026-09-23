Primavera 2026 llega con temperaturas elevadas en Perú: cuánto podría marcar Lima, qué prevé Senamhi y cómo influirá El Niño Costero

Un especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) explica en una entrevista el pronóstico climático para la primavera. Durante el reporte, se indica que el fenómeno de El Niño provocará temperaturas superiores a las habituales en la costa peruana y Lima. Asimismo, se señala la posibilidad de precipitaciones en los últimos meses del año.

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La primavera 2026 comenzó oficialmente en Perú el martes 22 de septiembre a las 19:05 horas, pero la nueva estación arrancó con un escenario poco habitual: temperaturas elevadas en buena parte del país y un aviso meteorológico vigente por incremento de la temperatura diurna en zonas de la costa y la sierra.

El escenario climático para los próximos meses estará marcado, además, por la evolución de El Niño Costero y por las condiciones del océano Pacífico. Los pronósticos oficiales apuntan a que las temperaturas continuarán por encima de sus valores normales en diferentes sectores de la costa peruana, mientras que el norte del país también mantiene la atención por posibles precipitaciones.

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En Lima, el calor podría intensificarse durante la primavera y alcanzar valores superiores a los habituales. Según las proyecciones difundidas a partir de información del Senamhi, las temperaturas máximas podrían llegar a 30 °C durante las primeras semanas y superar los 31 °C o 32 °C hacia diciembre.

Varias personas recorren una calle de Lima con abanicos y botellas de agua para enfrentar las altas temperaturas de la primavera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lima podría superar los 30 °C durante la primavera

La capital afrontará la nueva estación con temperaturas superiores a las habituales para esta época del año.

El escenario no será necesariamente igual en todos los distritos. Lima presenta diferencias térmicas importantes entre sus sectores oeste, centro y este, por lo que los registros pueden variar dependiendo de la ubicación y de las condiciones locales.

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Las proyecciones difundidas para la primavera señalan que las temperaturas máximas podrían alcanzar alrededor de 30 °C en las primeras semanas y aumentar posteriormente. Hacia diciembre, los valores podrían superar los 31 °C y llegar a 32 °C en algunos sectores, de acuerdo con las previsiones citadas por medios a partir de información del Senamhi.

Sin embargo, existe una precisión importante: un pronóstico estacional no significa que Lima vaya a registrar exactamente 32 °C durante todos los días de diciembre. Los escenarios climáticos trabajan con probabilidades y promedios para periodos determinados, mientras que los valores extremos diarios deben seguirse mediante los pronósticos y avisos meteorológicos que actualiza el Senamhi.

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El propio organismo explica que sus pronósticos estacionales no deben interpretarse como una predicción de la temperatura exacta de cada día, sino como escenarios sobre el comportamiento promedio de las variables meteorológicas.

Los acantilados del litoral de Lima reciben radiación solar intensa durante un episodio de altas temperaturas marítimas en la costa peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Senamhi mantiene un aviso por incremento de temperaturas

El inicio de la primavera coincidió con un episodio de temperaturas elevadas.

El Senamhi mantiene vigente un aviso por incremento de la temperatura diurna de intensidad moderada a extrema en la costa y la sierra, con vigencia entre el miércoles 23 y el viernes 25 de septiembre. El escenario alcanza a Lima y a otras regiones del país.

Para este periodo, los valores máximos pueden alcanzar niveles particularmente altos en algunos sectores. En la costa norte, por ejemplo, se prevén temperaturas de hasta 35 °C, mientras que en la costa central se esperan registros que pueden llegar a alrededor de 30 °C durante los días de mayor incremento.

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Este episodio es diferente de un pronóstico estacional: el aviso meteorológico corresponde a condiciones previstas para los próximos días, mientras que las perspectivas climáticas describen tendencias para periodos de varios meses.

Por eso, para saber cuánto calor hará en Lima en una fecha específica, se debe revisar el pronóstico actualizado del Senamhi y no únicamente la perspectiva climática para la primavera.

Una mujer se limpia el sudor ante el incremento de temperaturas en Lima, donde el Senamhi prevé máximas de hasta 30 grados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué hará más calor durante esta primavera?

Uno de los factores que explica el escenario cálido es la evolución de las condiciones del océano Pacífico frente a las costas sudamericanas.

El Senamhi ha venido reportando temperaturas superiores a lo habitual en la costa peruana. En sus perspectivas climáticas para julio-septiembre de 2026, el organismo señaló que la costa tendría temperaturas muy por encima de sus valores normales tanto durante el día como durante la noche.

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El comportamiento del mar es particularmente importante para la costa peruana porque influye en las temperaturas del aire, la humedad, la nubosidad y otros componentes de la atmósfera.

A este escenario se suma el monitoreo de El Niño Costero, cuya evolución puede modificar las condiciones meteorológicas durante los siguientes meses.

Un mapa de Guatemala y escenas agrícolas ilustran el impacto del calor extremo y las lluvias irregulares sobre los cultivos y el ganado en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Niño Costero podría prolongarse hacia el verano de 2027

El fenómeno continuará bajo vigilancia durante el periodo primavera-verano.

De acuerdo con la información publicada por el Senamhi a partir del Comunicado Oficial ENFEN N.° 11-2026, para la región Niño 1+2 —que comprende la zona frente a la costa norte y centro del Perú— se esperaba que El Niño Costero se prolongara hasta el verano 2026-2027. El escenario contemplaba una magnitud fuerte entre junio y septiembre y una disminución hacia diciembre.

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Para el verano 2026-2027, ese mismo escenario asignaba probabilidades importantes a que el fenómeno mantuviera una magnitud fuerte o moderada.

En el Pacífico central, correspondiente a la región Niño 3.4, el escenario era distinto: el fenómeno podría desarrollarse desde junio de 2026 hasta marzo de 2027, con mayor probabilidad de alcanzar magnitud fuerte entre noviembre y diciembre.

Esto significa que el comportamiento del clima durante el verano dependerá en buena medida de cómo evolucionen las condiciones oceánicas durante los siguientes meses.

No se trata, por tanto, de afirmar que el calor tendrá necesariamente la misma intensidad hasta marzo. Los organismos especializados actualizan sus proyecciones conforme reciben nuevos datos del océano y la atmósfera.

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Edwin Chavarri, decano del Colegio de Ingenieros de Lima, explicó el funcionamiento del nuevo Centro de Observación de Emergencias (COE), que emplea inteligencia artificial para analizar datos en tiempo real y reforzar la prevención ante el Fenómeno El Niño y sismos. (Crédito: Agencia Andina)

Piura y Tumbes continuarán entre las regiones con mayor calor

La costa norte es uno de los sectores que concentra especial atención debido a las temperaturas que puede alcanzar.

Durante los episodios recientes, Piura y Tumbes han registrado valores elevados, mientras que los pronósticos de corto plazo mantienen temperaturas máximas altas para esta zona.

Para el periodo de vigencia del aviso meteorológico actual, el Senamhi prevé para la costa norte valores máximos de entre 24 °C y 34 °C, con un incremento que podría llevar los registros hasta 35 °C el jueves 24 de septiembre.

La situación también se extiende a otras regiones. El aviso contempla incrementos térmicos en sectores de la costa y la sierra, por lo que el escenario de calor no se limita exclusivamente a Lima.

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¿Habrá lluvias durante la primavera?

El calor no será el único fenómeno que deberá vigilarse durante la nueva estación.

Las perspectivas climáticas del Senamhi han contemplado escenarios de precipitaciones entre normales y superiores a lo habitual en determinadas zonas, particularmente en la costa norte, costa central y sierra norte occidental.

Además, actualmente existe un escenario de precipitaciones para sectores de la costa norte y sierra norte, con departamentos como Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca incluidos en el monitoreo de riesgo por las lluvias previstas para el 23 y 24 de septiembre.

Esto no significa que todo el país tendrá lluvias intensas. La distribución de las precipitaciones será diferente según la región y dependerá de la evolución de las condiciones atmosféricas.

Por esa razón, las autoridades recomiendan revisar los avisos meteorológicos específicos antes de cada episodio.

¿Qué se espera para diciembre?

Diciembre aparece como un periodo relevante dentro de las proyecciones porque coincidirá con la transición hacia el verano y con la evolución de las condiciones cálidas del Pacífico.

Para Lima, las proyecciones citadas a partir de información del Senamhi apuntan a que las temperaturas máximas podrían superar los 31 °C y alcanzar 32 °C en algunos sectores hacia diciembre.

Pero esa cifra debe interpretarse como un escenario previsto, no como una temperatura garantizada para toda Lima.

La ubicación geográfica, la cercanía al mar, la humedad, la cobertura nubosa y las condiciones atmosféricas pueden generar diferencias importantes entre distritos.

Por eso, una temperatura de 32 °C podría presentarse en determinados sectores sin que necesariamente ese mismo valor se registre simultáneamente en toda la capital.

Ciudadanos sudan y buscan refrescarse en las calles de Lima mientras un termómetro digital señala una temperatura de 27°C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor podría continuar durante el verano 2027

La evolución de El Niño Costero será uno de los factores que determinará si las condiciones cálidas se mantienen durante el verano.

El escenario comunicado por ENFEN y recogido por el Senamhi contempla la continuidad de El Niño Costero hacia el verano 2026-2027 en la región Niño 1+2.

En ese contexto, es posible que la costa peruana continúe registrando temperaturas superiores a sus valores habituales durante parte del verano.

Sin embargo, no es correcto afirmar desde ahora que Lima tendrá calor extremo todos los días hasta marzo de 2027. La intensidad de los episodios dependerá de la evolución del fenómeno y de otros factores meteorológicos que serán evaluados en las próximas actualizaciones.

¿Qué zonas del Perú deben prestar más atención?

El escenario climático no será uniforme.

Costa norte: Piura, Tumbes, Lambayeque y otros sectores del norte pueden registrar temperaturas elevadas y episodios de precipitaciones.

Costa central: Lima y Callao también tendrán temperaturas superiores a las habituales durante determinados periodos, aunque con diferencias entre distritos.

Sierra: algunas zonas podrían experimentar incrementos importantes de temperatura diurna durante los episodios previstos.

Costa sur: también está incluida dentro de los escenarios de variabilidad térmica, aunque con valores diferentes a los registrados en el norte.

Por ello, la recomendación de las autoridades es revisar los avisos específicos para cada región y no asumir que un pronóstico para Lima representa necesariamente las condiciones del resto del país.

Un mapa térmico de Senamhi indica la elevación de las temperaturas marinas en la costa de Perú ante el fenómeno de El Niño.

¿Qué viene ahora para el clima en Perú?

La primavera 2026 comienza con un escenario marcado por temperaturas superiores a lo normal, un episodio de incremento térmico en los primeros días de la estación y la vigilancia permanente de El Niño Costero.

Para Lima, uno de los datos que más atención genera es la posibilidad de que las temperaturas máximas superen los 30 °C durante la primavera y lleguen a 31 °C o 32 °C hacia diciembre en algunos sectores.

Mientras tanto, el norte del país enfrenta un escenario en el que las altas temperaturas conviven con una mayor vigilancia sobre las precipitaciones. CENEPRED ya elaboró un escenario de riesgo asociado a las lluvias previstas para el 23 y 24 de septiembre en sectores de la costa y sierra norte.

La evolución del clima durante los siguientes meses dependerá de los cambios que se produzcan en el océano Pacífico y la atmósfera. Por ello, las cifras de temperatura y lluvia deberán actualizarse conforme Senamhi y ENFEN emitan nuevos pronósticos.