El Niño: cuáles son los países con mayor riesgo de muertes por temperaturas extremas, según una proyección científica mundial

Una mujer se lleva la mano a la frente junto a una niña en un camino rural rodeado por denso humo mientras ambas llevan mascarillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de 450.000 personas podrían morir por el calor adicional asociado al actual fenómeno de El Niño entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, según una nueva proyección científica.

El cálculo estima 451.000 fallecimientos adicionales en ese período y no contempla las muertes prematuras vinculadas a las temperaturas que ya se elevaron por la crisis climática. Tampoco incorpora el posible impacto sanitario indirecto de sequías, incendios forestales e inundaciones.

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Según las proyecciones del Climate Impact Lab, los países que reunirían el mayor número de víctimas serían Nigeria, Indonesia, Sudán, India y Brasil. El análisis también ubica a Estados Unidos entre las 20 naciones con mayor afectación, con unas 3.500 muertes adicionales previstas.

Una infografía de Infobae explica el origen de El Niño en el océano Pacífico ecuatorial y prevé que su impacto climático persistirá hasta el año 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio analiza la relación entre temperatura y mortalidad en 24.378 regiones del mundo. Para ello, toma como referencia el promedio mensual de muertes por calor entre 1996 y 2025 y lo combina con los pronósticos climáticos para los próximos meses.

El Sahel y el sudeste asiático concentran una parte del riesgo

Los investigadores identificaron al Sahel, la franja africana ubicada al sur del desierto del Sahara, y al sudeste asiático como dos de las zonas más expuestas. En esos territorios, las altas temperaturas pueden agravar la falta de agua, los problemas de producción de alimentos y la presión sobre los sistemas de salud.

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Michael Greenstone, cofundador del Climate Impact Lab y profesor de la Universidad de Chicago, destacó la dimensión humana de la proyección. “La estimación de 451.000 personas es tan grande que puede resultar insensible, pero está formada por padres e hijos, abuelos y vecinos”, declaró al diario británico.

(NASA)

Según se desprende de una nota publicada por The Guardian, el informe prevé que los niveles elevados de mortalidad por calor continúen más allá de febrero y se extiendan hasta junio o julio de 2027. Los autores aclararon que las estimaciones disponibles llegan hasta febrero porque ese es el límite temporal de los pronósticos de temperatura empleados.

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Alertas, centros de refrigeración y protección laboral son las medidas propuestas

Los científicos plantean que una respuesta anticipada puede reducir la cantidad de víctimas. Entre las acciones sugeridas figuran mejores sistemas de alerta por calor, centros de refrigeración para la población, mayor dotación de personal sanitario durante los picos de temperatura y protecciones para trabajadores expuestos al sol.

Tamma Carleton, investigadora de la Universidad de California en Berkeley y coautora del trabajo, sostuvo que “una mayor respuesta de emergencia y una mejor focalización de los esfuerzos pueden salvar muchas vidas este año”. También advirtió que las temperaturas extremas actuales podrían convertirse en condiciones habituales dentro de dos décadas.

Un informe del Climate Impact Lab detalla las muertes adicionales por calor proyectadas en diez países entre septiembre de 2026 y febrero de 2027 debido a El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis será enviado a una revista científica para su revisión por pares. Greenstone explicó que los investigadores resolvieron divulgarlo antes de completar ese proceso por la urgencia que atribuyen al escenario climático.

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El Niño también amenaza la seguridad alimentaria en decenas de países

El Programa Mundial de Alimentos advirtió en agosto que los efectos del fenómeno podrían llevar a cerca de 50 millones de personas a una situación de hambre aguda y elevar los precios de los alimentos.

La climatóloga Friederike Otto, del Imperial College de Londres, señaló que el actual El Niño se desarrolla sobre un planeta más caliente por las emisiones de combustibles fósiles. Esa combinación, explicó, aumenta las probabilidades de temperaturas extremas desconocidas en varias regiones y complica la capacidad de respuesta de las comunidades.

Un campo de cultivo dividido entre la sequía y la lluvia ilustra el impacto de los fenómenos climáticos El Niño y La Niña en la producción de hortalizas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el actual episodio de El Niño se intensificará en los próximos meses, podría alcanzar una categoría muy fuerte y extender sus efectos hasta 2027. El fenómeno puede alterar las lluvias, las temperaturas y la frecuencia de eventos extremos en distintas regiones del planeta.

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El Niño es la fase cálida de El Niño-Oscilación del Sur, conocido como ENOS, un sistema natural del clima que vincula al océano Pacífico ecuatorial con la atmósfera. Ocurre cuando las aguas superficiales del Pacífico central y oriental permanecen más cálidas de lo habitual durante varios meses.

Ese cambio en el mar modifica la circulación atmosférica. Las variaciones en la temperatura oceánica alteran los vientos, la humedad y los centros de presión, por lo que las masas de aire pueden seguir trayectorias distintas de las habituales y afectar zonas alejadas del Pacífico.

Según se detalla en una nota reciente de Infobae, la intensidad y la duración de cada episodio son variables. El sistema también tiene una fase neutral y una fase fría, denominada La Niña, que se caracteriza por el enfriamiento anormal de las mismas aguas del Pacífico ecuatorial.

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